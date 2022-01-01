Al-Adiyat - Berlari Kencang

Surat ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al'Ashr. Nama Al 'Aadiyaat diambil dari kata Al 'Aadiyaat yang terdapat pada ayat pertama surat ini, artinya yang berlari kencang.

1 - وَالۡعٰدِيٰتِ ضَبۡحًا

Wal'aadi yaati dabha

Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, 2 - فَالۡمُوۡرِيٰتِ قَدۡحًا

Fal muuri yaati qadha

dan kuda yang memercikkan bunga api (dengan pukulan kuku kakinya), 3 - فَالۡمُغِيۡرٰتِ صُبۡحًا

Fal mughiiraati subha

dan kuda yang menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi, 4 - فَاَثَرۡنَ بِهٖ نَقۡعًا

Fa atharna bihii naq'a

sehingga menerbangkan debu, 5 - فَوَسَطۡنَ بِهٖ جَمۡعًا

Fawa satna bihii jam'a

lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, 6 - اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لِرَبِّهٖ لَـكَنُوۡدٌ

Innal-insana lirabbihii lakanuud

sungguh, manusia itu sangat ingkar, (tidak bersyukur) kepada Tuhannya, 7 - وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيۡدٌ

Wa innahu 'alaa zaalika la shahiid

dan sesungguhnya dia (manusia) menyaksikan (mengakui) keingkarannya, 8 - وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الۡخَيۡرِ لَشَدِيۡدٌ ؕ‏

Wa innahu lihubbil khairi la shadiid

dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. 9 - اَفَلَا يَعۡلَمُ اِذَا بُعۡثِرَ مَا فِى الۡقُبُوۡرِۙ

Afala ya'lamu iza b'uthira ma filqubuur

Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan, 10 - وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوۡرِۙ

Wa hussila maa fis suduur

dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? 11 - اِنَّ رَبَّهُمۡ بِهِمۡ يَوۡمَٮِٕذٍ لَّخَبِيۡرٌ

Inna rabbahum bihim yauma 'izil la khabiir

sungguh, Tuhan mereka pada hari itu Mahateliti terhadap keadaan mereka.