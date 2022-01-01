Al-Adiyat - Berlari Kencang
Surat ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al'Ashr. Nama Al 'Aadiyaat diambil dari kata Al 'Aadiyaat yang terdapat pada ayat pertama surat ini, artinya yang berlari kencang.
1 - وَالۡعٰدِيٰتِ ضَبۡحًا
Wal'aadi yaati dabha
Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah,
2 - فَالۡمُوۡرِيٰتِ قَدۡحًا
Fal muuri yaati qadha
dan kuda yang memercikkan bunga api (dengan pukulan kuku kakinya),
3 - فَالۡمُغِيۡرٰتِ صُبۡحًا
Fal mughiiraati subha
dan kuda yang menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi,
4 - فَاَثَرۡنَ بِهٖ نَقۡعًا
Fa atharna bihii naq'a
sehingga menerbangkan debu,
5 - فَوَسَطۡنَ بِهٖ جَمۡعًا
Fawa satna bihii jam'a
lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,
6 - اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لِرَبِّهٖ لَـكَنُوۡدٌ
Innal-insana lirabbihii lakanuud
sungguh, manusia itu sangat ingkar, (tidak bersyukur) kepada Tuhannya,
7 - وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيۡدٌ
Wa innahu 'alaa zaalika la shahiid
dan sesungguhnya dia (manusia) menyaksikan (mengakui) keingkarannya,
8 - وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الۡخَيۡرِ لَشَدِيۡدٌ ؕ
Wa innahu lihubbil khairi la shadiid
dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
9 - اَفَلَا يَعۡلَمُ اِذَا بُعۡثِرَ مَا فِى الۡقُبُوۡرِۙ
Afala ya'lamu iza b'uthira ma filqubuur
Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan,
10 - وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوۡرِۙ
Wa hussila maa fis suduur
dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan?
11 - اِنَّ رَبَّهُمۡ بِهِمۡ يَوۡمَٮِٕذٍ لَّخَبِيۡرٌ
Inna rabbahum bihim yauma 'izil la khabiir
sungguh, Tuhan mereka pada hari itu Mahateliti terhadap keadaan mereka.
