Al-Qari'ah - Hari Kiamat

Surat ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Quraisy. Nama Al Qaari'ah diambil dari kata Al Qaari'ah yang terdapat pada ayat pertama, artinya mengetok dengan keras, kemudian kata ini dipakai untuk nama hari kiamat.

1 - اَلۡقَارِعَةُ

Al qaari'ah

Hari Kiamat, 2 - مَا الۡقَارِعَةُ‌

Mal qaariah

Apakah hari Kiamat itu? 3 - وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الۡقَارِعَةُ

Wa maa adraaka mal qaari'ah

Dan tahukah kamu apakah hari Kiamat itu? 4 - يَوۡمَ يَكُوۡنُ النَّاسُ كَالۡفَرَاشِ الۡمَبۡثُوۡثِۙ‏

Yauma ya kuunun naasu kal farashil mabthuuth

Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan, 5 - وَتَكُوۡنُ الۡجِبَالُ كَالۡعِهۡنِ الۡمَنۡفُوۡشِؕ

Wa ta kuunul jibalu kal 'ihnil manfuush

dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. 6 - فَاَمَّا مَنۡ ثَقُلَتۡ مَوَازِيۡنُهٗ

Fa-amma man thaqulat mawa ziinuh

Maka adapun orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, 7 - فَهُوَ فِىۡ عِيۡشَةٍ رَّاضِيَةٍ

Fahuwa fii 'ishatir raadiyah

maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan (senang). 8 - وَاَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِيۡنُهٗ

Wa amma man khaffat mawa ziinuh

Dan adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, 9 - فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ

Fa-ummuhu haawiyah

maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. 10 - وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا هِيَهۡ

Wa maa adraaka maa hiyah

Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? 11 - نَارٌ حَامِيَةٌ

Naarun hamiyah

(Yaitu) api yang sangat panas.