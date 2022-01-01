At-Takatsur - Bermegah-Megahan

Surat At Takaatsur terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al Kautsar. Dinamai At Takaatsur (bermegah-megahan) diambil dari perkataan At Takaatsur yang terdapat pada ayat pertama surat ini.

1 - اَلۡهٰٮكُمُ التَّكَاثُرُۙ‏

Al haaku mut takathur

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, 2 - حَتّٰى زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَؕ

Hatta zurtumul-maqaabir

sampai kamu masuk ke dalam kubur. 3 - كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَۙ‏

Kalla sawfa ta'lamuun

Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), 4 - ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَؕ

Thumma kalla sawfa ta'lamuun

kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui. 5 - كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عِلۡمَ الۡيَقِيۡنِؕ

Kalla law ta'lamuuna 'ilmal yaqiin

Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, 6 - لَتَرَوُنَّ الۡجَحِيۡمَۙ

Latara-wun nal jahiim

niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim, 7 - ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ الۡيَقِيۡنِۙ

Thumma latara wunnaha 'ainal yaqiin

kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri, 8 - ثُمَّ لَـتُسۡـَٔـلُنَّ يَوۡمَٮِٕذٍ عَنِ النَّعِيۡمِ

Thumma latus alunna yauma-izin 'anin na'iim

kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu).