At-Takatsur - Bermegah-Megahan
Surat At Takaatsur terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al Kautsar. Dinamai At Takaatsur (bermegah-megahan) diambil dari perkataan At Takaatsur yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
1 - اَلۡهٰٮكُمُ التَّكَاثُرُۙ
Al haaku mut takathur
Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,
2 - حَتّٰى زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَؕ
Hatta zurtumul-maqaabir
sampai kamu masuk ke dalam kubur.
3 - كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَۙ
Kalla sawfa ta'lamuun
Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu),
4 - ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَؕ
Thumma kalla sawfa ta'lamuun
kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui.
5 - كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عِلۡمَ الۡيَقِيۡنِؕ
Kalla law ta'lamuuna 'ilmal yaqiin
Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti,
6 - لَتَرَوُنَّ الۡجَحِيۡمَۙ
Latara-wun nal jahiim
niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim,
7 - ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ الۡيَقِيۡنِۙ
Thumma latara wunnaha 'ainal yaqiin
kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri,
8 - ثُمَّ لَـتُسۡـَٔـلُنَّ يَوۡمَٮِٕذٍ عَنِ النَّعِيۡمِ
Thumma latus alunna yauma-izin 'anin na'iim
kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu).
At-Takatsur (Bermegah-Megahan)