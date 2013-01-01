Al-Humazah - Pengumpat
Surat Al Humazah terdiri atas 9 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al Qiyaamah. Dinamai Al Humazah (pengumpat) diambil dari perkataan Humazah yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
1 - وَيۡلٌ لِّـكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ
Wai lul-li kulli hu mazatil-lumaza
Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela,
2 - اۨلَّذِىۡ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ
Al-lazi jama'a maalaw wa'addadah
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya
3 - يَحۡسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخۡلَدَهٗ
Yahsabu anna maalahu akhladah
dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
4 - كَلَّا لَيُنۡۢبَذَنَّ فِى الۡحُطَمَةِ
Kalla layum ba zanna fil hutamah
Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hu¯amah.
5 - وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الۡحُطَمَةُ
Wa maa adraaka mal-hutamah
Dan tahukah kamu apakah (neraka) Hu¯amah itu?
6 - نَارُ اللّٰهِ الۡمُوۡقَدَةُ
Narul laahil-muuqada
(Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan,
7 - الَّتِىۡ تَطَّلِعُ عَلَى الۡاَفۡـــِٕدَةِ
Al latii tat tali'u 'alalafidah
yang (membakar) sampai ke hati.
8 - اِنَّهَا عَلَيۡهِمۡ مُّؤۡصَدَةٌ
Innaha 'alaihim muusada
Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka,
9 - فِىۡ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ
Fii 'amadim-mu mad dadah
(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.