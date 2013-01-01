Al-Humazah - Pengumpat

Surat Al Humazah terdiri atas 9 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al Qiyaamah. Dinamai Al Humazah (pengumpat) diambil dari perkataan Humazah yang terdapat pada ayat pertama surat ini.

1 - وَيۡلٌ لِّـكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ

Wai lul-li kulli hu mazatil-lumaza

Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, 2 - اۨلَّذِىۡ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ

Al-lazi jama'a maalaw wa'addadah

yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya 3 - يَحۡسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخۡلَدَهٗ‌

Yahsabu anna maalahu akhladah

dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. 4 - كَلَّا‌ لَيُنۡۢبَذَنَّ فِى الۡحُطَمَةِ

Kalla layum ba zanna fil hutamah

Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hu¯amah. 5 - وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الۡحُطَمَةُ

Wa maa adraaka mal-hutamah

Dan tahukah kamu apakah (neraka) Hu¯amah itu? 6 - نَارُ اللّٰهِ الۡمُوۡقَدَةُ

Narul laahil-muuqada

(Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan, 7 - الَّتِىۡ تَطَّلِعُ عَلَى الۡاَفۡـــِٕدَةِ

Al latii tat tali'u 'alalafidah

yang (membakar) sampai ke hati. 8 - اِنَّهَا عَلَيۡهِمۡ مُّؤۡصَدَةٌ

Innaha 'alaihim muusada

Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka, 9 - فِىۡ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

Fii 'amadim-mu mad dadah

(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.