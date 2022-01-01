Al-Ma'un - Barang yang Berguna

Surat ini terdiri atas 7 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat At Taakatsur. Nama Al Maa'uun diambil dari kata Al Maa'uun yang terdapat pada ayat 7, artinya barang-barang yang berguna.

1 - اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ

Ara-aital lazii yu kazzibu bid diin

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2 - فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ

Fa zaalikal lazi yadu'ul-yatiim

Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, 3 - وَلَا يَحُضُّ عَلٰي طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ

Wa la ya huddu 'alaa ta'amil miskiin

dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. 4 - فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ

Fa wai lul-lil mu salliin

Maka celakalah orang yang shalat, 5 - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ

Al laziina hum 'an salaatihim sahuun

(yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, 6 - الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۤءُوْنَ

Al laziina hum yuraa-uun

yang berbuat ria, 7 - وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

Wa yamna'uunal ma'uun

dan enggan (memberikan) bantuan.