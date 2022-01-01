Al-Ma'un - Barang yang Berguna
Surat ini terdiri atas 7 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat At Taakatsur. Nama Al Maa'uun diambil dari kata Al Maa'uun yang terdapat pada ayat 7, artinya barang-barang yang berguna.
1 - اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ
Ara-aital lazii yu kazzibu bid diin
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2 - فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ
Fa zaalikal lazi yadu'ul-yatiim
Maka itulah orang yang menghardik anak yatim,
3 - وَلَا يَحُضُّ عَلٰي طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ
Wa la ya huddu 'alaa ta'amil miskiin
dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
4 - فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ
Fa wai lul-lil mu salliin
Maka celakalah orang yang shalat,
5 - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ
Al laziina hum 'an salaatihim sahuun
(yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya,
6 - الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۤءُوْنَ
Al laziina hum yuraa-uun
yang berbuat ria,
7 - وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ
Wa yamna'uunal ma'uun
dan enggan (memberikan) bantuan.
