Al-Kafirun - Orang-Orang Kafir

Surat Al Kaafiruun terdiri atas 6 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al Maa'uun. Dinamai Al Kaafiruun (orang-orang kafir), diambil dari perkataan Al Kaafiruun yang terdapat pada ayat pertama surat ini.

1 - قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ

Qul yaa-ai yuhal kaafiruun

Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! 2 - لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ

Laa a'budu ma t'abuduun

aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, 3 - وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ

Wa laa antum 'aabiduuna maa a'bud

dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, 4 - وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ

Wa laa ana 'abidum maa 'abattum

dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5 - وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ

Wa laa antum 'aabiduuna ma a'bud

dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. 6 - لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

Lakum diinukum wa liya diin.

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”