Al-Kafirun - Orang-Orang Kafir
Surat Al Kaafiruun terdiri atas 6 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al Maa'uun. Dinamai Al Kaafiruun (orang-orang kafir), diambil dari perkataan Al Kaafiruun yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
1 - قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ
Qul yaa-ai yuhal kaafiruun
Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir!
2 - لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ
Laa a'budu ma t'abuduun
aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
3 - وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ
Wa laa antum 'aabiduuna maa a'bud
dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah,
4 - وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ
Wa laa ana 'abidum maa 'abattum
dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
5 - وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ
Wa laa antum 'aabiduuna ma a'bud
dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah.
6 - لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ
Lakum diinukum wa liya diin.
Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”
Al-Kafirun (Orang-Orang Kafir)