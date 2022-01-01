Al-Ikhlas - Ikhlas
Surat ini terdiri atas 4 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah sesudah surat An Naas. Dinamakan Al Ikhlas karena surat ini sepenuhnya menegaskan kemurnian keesaan Allah s.w.t.
1 - قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
Qul huwal laahu ahad
Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa.
2 - اَللّٰهُ الصَّمَدُ
Allah hus-samad
Allah tempat meminta segala sesuatu.
3 - لَمۡ يَلِدۡ ۙ وَلَمۡ يُوۡلَدۡ
Lam yalid wa lam yuulad
(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
4 - وَلَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ
Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad
Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”
