Al-Ikhlas - Ikhlas

Surat ini terdiri atas 4 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah sesudah surat An Naas. Dinamakan Al Ikhlas karena surat ini sepenuhnya menegaskan kemurnian keesaan Allah s.w.t.

1 - قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ‌

Qul huwal laahu ahad

Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. 2 - اَللّٰهُ الصَّمَدُ‌

Allah hus-samad

Allah tempat meminta segala sesuatu. 3 - لَمۡ يَلِدۡ ۙ وَلَمۡ يُوۡلَدۡ

Lam yalid wa lam yuulad

(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. 4 - وَلَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad

Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”