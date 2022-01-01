An-Nas - Umat Manusia

Surat ini terdiri atas 6 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Falaq. Nama An Naas diambil dari An Naas yang berulang kali disebut dalam surat ini yang artinya manusia.

1 - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

Qul a'uzu birabbin naas

Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, 2 - مَلِكِ النَّاسِۙ

Malikin naas

Raja manusia, 3 - اِلٰهِ النَّاسِۙ

Ilaahin naas

sembahan manusia, 4 - مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَـنَّاسِ

Min sharril was waasil khannaas

dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi, 5 - الَّذِىۡ يُوَسۡوِسُ فِىۡ صُدُوۡرِ النَّاسِۙ

Al lazii yuwas wisu fii suduurin naas

yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, 6 - مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ

Minal jinnati wan naas

dari (golongan) jin dan manusia.”