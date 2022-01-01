An-Nas - Umat Manusia
Surat ini terdiri atas 6 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Falaq. Nama An Naas diambil dari An Naas yang berulang kali disebut dalam surat ini yang artinya manusia.
1 - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ
Qul a'uzu birabbin naas
Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia,
2 - مَلِكِ النَّاسِۙ
Malikin naas
Raja manusia,
3 - اِلٰهِ النَّاسِۙ
Ilaahin naas
sembahan manusia,
4 - مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَـنَّاسِ
Min sharril was waasil khannaas
dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi,
5 - الَّذِىۡ يُوَسۡوِسُ فِىۡ صُدُوۡرِ النَّاسِۙ
Al lazii yuwas wisu fii suduurin naas
yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
6 - مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ
Minal jinnati wan naas
dari (golongan) jin dan manusia.”
