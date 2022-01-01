As-Saffat - Barisan-Barisan

Surat Ash Shaaffaat terdiri atas 182 ayat termasuk golongan surat Makkiyyah diturunkan sesudah surat Al An'aam. Dinamai dengan Ash Shaaffaat (yang bershaf-shaf) ada hubungannya dengan perkataan Ash Shaaffaat yang terletak pada ayat permulaan surat ini yang mengemukakan bagaimana para malaikat yang berbaris di hadapan Tuhannya yang bersih jiwanya, tidak dapat digoda oleh syaitan. Hal ini hendaklah menjadi i'tibar bagi manusia dalam menghambakan dirinya kepada Allah.

1 - وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا

Wassaaaffaati saffaa

Demi (rombongan malaikat) yang berbaris bersaf-saf, 2 - فَالزّٰجِرٰتِ زَجۡرًا

Fazzaajiraati zajraa

demi (rombongan) yang mencegah dengan sungguh-sungguh, 3 - فَالتّٰلِيٰتِ ذِكۡرًا

Fattaaliyaati Zikra

demi (rombongan) yang membacakan peringatan, 4 - اِنَّ اِلٰهَكُمۡ لَوَاحِدٌ

Inna Illaahakum la Waahid

sungguh, Tuhanmu benar-benar Esa. 5 - رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَرَبُّ الۡمَشَارِقِ

Rabbus samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa wa Rabbul mashaariq

Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. 6 - اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنۡيَا بِزِيۡنَةِ اۨلۡكَوَاكِبِۙ

Innaa zaiyannas samaaa 'ad dunyaa biziinatinil kawaakib

Sesungguhnya Kami telah menghias langit dunia (yang terdekat), dengan hiasan bintang-bintang. 7 - وَحِفۡظًا مِّنۡ كُلِّ شَيۡطٰنٍ مَّارِدٍ‌ۚ

Wa hifzam min kulli Shaitaanim maarid

Dan (Kami) telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka, 8 - لَّا يَسَّمَّعُوۡنَ اِلَى الۡمَلَاِ الۡاَعۡلٰى وَيُقۡذَفُوۡنَ مِنۡ كُلِّ جَانِبٍۖ

Laa yassamma 'uuna ilal mala il a'alaa wa yuqzafuuna min kulli jaanib

mereka (setan-setan itu) tidak dapat mendengar (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru, 9 - دُحُوۡرًا ۖ وَّلَهُمۡ عَذَابٌ وَّاصِبٌ

Duhuuranw wa lahum 'azaabunw waasib

untuk mengusir mereka dan mereka akan mendapat azab yang kekal, 10 - اِلَّا مَنۡ خَطِفَ الۡخَطۡفَةَ فَاَتۡبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ‏

Illaa man khatifal khatfata fa atba'ahuu shihaabun saaqib

kecuali (setan) yang mencuri (pembicaraan); maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. 11 - فَاسۡتَفۡتِهِمۡ اَهُمۡ اَشَدُّ خَلۡقًا اَمۡ مَّنۡ خَلَقۡنَاؕ اِنَّا خَلَقۡنٰهُمۡ مِّنۡ طِيۡنٍ لَّازِبٍ

Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqnaa; innaa khalaqnaahum min tiinil laazib

Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah), “Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?” Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. 12 - بَلۡ عَجِبۡتَ وَيَسۡخَرُوۡنَ

Bal'ajibta wa yaskharuun

Bahkan engkau (Muhammad) menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan (engkau). 13 - وَاِذَا ذُكِّرُوۡا لَا يَذۡكُرُوۡنَ

Wa izaa zukkiruu laa yazkuruun

Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya. 14 - وَاِذَا رَاَوۡا اٰيَةً يَّسۡتَسۡخِرُوۡنَ

Wa izaa ra aw Aayatinw yastaskhiruun

Dan apabila mereka melihat suatu tanda (kebesaran) Allah, mereka memperolok-olokkan. 15 - وَقَالُوۡۤا اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا سِحۡرٌ مُّبِيۡنٌ‌

Wa qaaluuo in haazaa illaa sihrum mubiin

Dan mereka berkata, “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 16 - ءَاِذَا مِتۡنَا وَكُـنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبۡعُوۡثُوۡنَۙ

'A-izaa mitnaa wa kunnaa turaabanw wa 'izaaman 'ainnaa lamab'uusuun

Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang-belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan (kembali)? 17 - اَوَاٰبَآؤُنَا الۡاَوَّلُوۡنَؕ

Awa aabaa'unal awwaluun

dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)?” 18 - قُلۡ نَعَمۡ وَاَنۡـتُمۡ دٰخِرُوۡنَ‌ۚ

Qul na'am wa antum daakhiruun

Katakanlah (Muhammad), “Ya, dan kamu akan terhina.” 19 - فَاِنَّمَا هِىَ زَجۡرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمۡ يَنۡظُرُوۡنَ

Fa innamaa hiya zajra tunw waahidatun fa izaa hum yanzuruun

Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja; maka seketika itu mereka melihatnya. 20 - وَقَالُوۡا يٰوَيۡلَنَا هٰذَا يَوۡمُ الدِّيۡنِ

Qa qaaluu yaa wailanaa haazaa Yawmud-Diin

Dan mereka berkata, “Alangkah celaka kami! (Kiranya) inilah hari pembalasan itu.” 21 - هٰذَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِ الَّذِىۡ كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَ

Haazaa Yawmul Faslil lazii kuntum bihii tukazibuun

Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. 22 - اُحۡشُرُوا الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا وَاَزۡوَاجَهُمۡ وَمَا كَانُوۡا يَعۡبُدُوۡنَۙ

Uhshurul laziina zalamuu wa azwaajahum wa maa kaanuu ya'buduun

(Diperintahkan kepada malaikat), “Kumpulkanlah orang-orang yang zhalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah, 23 - مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ فَاهۡدُوۡهُمۡ اِلٰى صِرَاطِ الۡجَحِيۡمِ

Min duunil laahi fahduuhum ilaa siraatil Jahiim

selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. 24 - وَقِفُوۡهُمۡ‌ اِنَّهُمۡ مَّسْـُٔـوۡلُوۡنَۙ‏

Wa qifuuhum innahum mas'uuluun

Tahanlah mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya mereka akan ditanya, 25 - مَا لَـكُمۡ لَا تَنَاصَرُوۡنَ

Maa lakum laa tanaasaruun

”Mengapa kamu tidak tolong-menolong?” 26 - بَلۡ هُمُ الۡيَوۡمَ مُسۡتَسۡلِمُوۡنَ

Bal humul Yawma mustaslimuun

Bahkan mereka pada hari itu menyerah (kepada keputusan Allah). 27 - وَاَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ يَّتَسَآءَلُوۡنَ

Wa aqbala ba'duhum 'alaa ba'diny yatasaaa'aluun

Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling berbantah-bantahan. 28 - قَالُوۡۤا اِنَّكُمۡ كُنۡتُمۡ تَاۡتُوۡنَنَا عَنِ الۡيَمِيۡنِ

Qaaluuo innakum kuntum taatuunanaa 'anil yamiin

Sesungguhnya (pengikut-pengikut) mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka), “Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan.” 29 - قَالُوۡا بَلْ لَّمۡ تَكُوۡنُوۡا مُؤۡمِنِيۡنَ‌ۚ

Qaaluu bal lam takuunuu mu'miniin

(Pemimpin-pemimpin) mereka menjawab, “(Tidak), bahkan kamulah yang tidak (mau) menjadi orang mukmin, 30 - وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيۡكُمۡ مِّنۡ سُلۡطٰنِ‌ۚ بَلۡ كُنۡتُمۡ قَوۡمًا طٰغِيۡنَ

Wa maa kaana lanaa 'alaikum min sultaanim bal kuntum qawman taaghiin

sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. 31 - فَحَقَّ عَلَيۡنَا قَوۡلُ رَبِّنَآ ۖ اِنَّا لَذَآٮِٕقُوۡنَ

Fahaqqa 'alainaa qawlu Rabbinaaa innaa lazaaa'iquun

Maka pantas putusan (azab) Tuhan menimpa kita; pasti kita akan merasakan (azab itu). 32 - فَاَغۡوَيۡنٰكُمۡ اِنَّا كُنَّا غٰوِيۡنَ‏

Fa aghwainaakum innaa kunnaa ghaawiin

Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.” 33 - فَاِنَّهُمۡ يَوۡمَٮِٕذٍ فِى الۡعَذَابِ مُشۡتَرِكُوۡنَ

Fa innahum Yawma'izin fil'azaabi mushtarikuun

Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. 34 - اِنَّا كَذٰلِكَ نَفۡعَلُ بِالۡمُجۡرِمِيۡنَ

Innaa kazaalika naf'alu bil mujrimiin

Sungguh, demikianlah Kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. 35 - اِنَّهُمۡ كَانُوۡۤا اِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُۙ يَسۡتَكۡبِرُوۡنَۙ

Innahum kaanuuo izaa qiila lahum laaa ilaaha illal laahu yastakbiruun

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, “La ilaha illallah” (Tidak ada tuhan selain Allah), mereka menyombongkan diri, 36 - وَيَقُوۡلُوۡنَ اَٮِٕنَّا لَتٰرِكُوۡۤا اٰلِهَـتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجۡـنُوۡنٍ

Wa yaquuluuna a'innaa lataarikuuo aalihatinaa lishaa'irim majnuun

dan mereka berkata, “Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?” 37 - بَلۡ جَآءَ بِالۡحَقِّ وَصَدَّقَ الۡمُرۡسَلِيۡنَ

bal jaaa'a bilhaqqi wa saddaqal mursaliin

Padahal dia (Muhammad) datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya). 38 - اِنَّكُمۡ لَذَآٮِٕقُوا الۡعَذَابِ الۡاَلِيۡمِ‌ۚ

Innakum lazaaa'iqul 'azaabil aliim

Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. 39 - وَمَا تُجۡزَوۡنَ اِلَّا مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَۙ

Wa maa tujzawna illaa maa kuntum ta'maluun

Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan, 40 - اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الۡمُخۡلَصِيۡنَ

Illaa 'ibaadal laahil mukhlasiin

tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa), 41 - اُولٰٓٮِٕكَ لَهُمۡ رِزۡقٌ مَّعۡلُوۡمٌۙ‏

Ulaaa'ika lahum rizqum ma'luum

mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan, 42 - فَوَاكِهُ‌ۚ وَهُمۡ مُّكۡرَمُوۡنَۙ

Fa waakihu wa hum mukramuun

(yaitu) buah-buahan. Dan mereka orang yang dimuliakan, 43 - فِىۡ جَنّٰتِ النَّعِيۡمِۙ

Fii jannaatin Na'iim

di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan, 44 - عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيۡنَ

'Alaa sururim mutaqaa biliin

(mereka duduk) berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. 45 - يُطَافُ عَلَيۡهِمۡ بِكَاۡسٍ مِّنۡ مَّعِيۡنٍۢ

Yutaafu 'alaihim bikaasim mim ma'iin

Kepada mereka diedarkan gelas (yang berisi air) dari mata air (surga), 46 - بَيۡضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيۡنَ‌

Baidaaa'a laz zatil lish shaaribiin

(warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. 47 - لَا فِيۡهَا غَوۡلٌ وَّلَا هُمۡ عَنۡهَا يُنۡزَفُوۡنَ

Laa fiihaa ghawlunw wa laa hum 'anhaa yunzafuun

Tidak ada di dalamnya (unsur) yang memabukkan dan mereka tidak mabuk karenanya. 48 - وَعِنۡدَهُمۡ قٰصِرٰتُ الطَّرۡفِ عِيۡنٌۙ‏

Wa 'indahum qaasiraatut tarfi 'iin

Dan di sisi mereka ada (bidadari-bidadari) yang bermata indah, dan membatasi pandangannya, 49 - كَاَنَّهُنَّ بَيۡضٌ مَّكۡنُوۡنٌ

Ka annahunna baidum maknuun

seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. 50 - فَاَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ يَّتَسَآءَلُوۡنَ‏

Fa aqbala ba'duhum 'alaa badiny yatasaaa 'aluun

Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. 51 - قَالَ قَآٮِٕلٌ مِّنۡهُمۡ اِنِّىۡ كَانَ لِىۡ قَرِيۡنٌۙ

Qaala qaaa'ilum minhum innii kaana lii qariin

Berkatalah salah seorang di antara mereka, “Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) pernah mempunyai seorang teman, 52 - يَقُوۡلُ اَءِ نَّكَ لَمِنَ الۡمُصَدِّقِيۡنَ

Yaquulu a'innnaka laminal musaddiqiin

yang berkata, “Apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)? 53 - ءَاِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيۡنُوۡنَ

'A-izaa mitnaa wa kunnaa turaabanw wa 'izaaman 'ainnaa lamadiinuun

Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang-belulang, apakah kita benar-benar (akan dibangkitkan) untuk diberi pembalasan?” 54 - قَالَ هَلۡ اَنۡتُمۡ مُّطَّلِعُوۡنَ

Qaala hal antum muttali'uun

Dia berkata, “Maukah kamu meninjau (temanku itu)?” 55 - فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىۡ سَوَآءِ الۡجَحِيۡمِ

Fattala'a fara aahu fii sawaaa'il Jahiim

Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat (teman)nya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. 56 - قَالَ تَاللّٰهِ اِنۡ كِدْتَّ لَـتُرۡدِيۡنِۙ

Qaala tallaahi in kitta laturdiin

Dia berkata, “Demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku, 57 - وَلَوۡلَا نِعۡمَةُ رَبِّىۡ لَـكُنۡتُ مِنَ الۡمُحۡضَرِيۡنَ

Wa law laa ni'matu Rabbii lakuntu minal muhdariin

dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka).” 58 - اَفَمَا نَحۡنُ بِمَيِّتِيۡنَۙ

Afamaa nahnu bimaiyitiin

Maka apakah kita tidak akan mati? 59 - اِلَّا مَوۡتَتَـنَا الۡاُوۡلٰى وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِيۡنَ

Illa mawtatanal uula wa maa nahnu bimu'azzabiin

Kecuali kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan diazab (di akhirat ini)?” 60 - اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ

Inna haazaa falya'ma lil'aamiluun

Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung. 61 - لِمِثۡلِ هٰذَا فَلۡيَعۡمَلِ الۡعٰمِلُوۡنَ

Limisli haaza falya'ma lil 'aamiluun

Untuk (kemenangan) serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. 62 - اَذٰ لِكَ خَيۡرٌ نُّزُلًا اَمۡ شَجَرَةُ الزَّقُّوۡمِ

Azaalika khairun nuzulan am shajaratuz Zaqqom

Apakah (makanan surga) itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum. 63 - اِنَّا جَعَلۡنٰهَا فِتۡنَةً لِّلظّٰلِمِيۡنَ

Innaa ja'alnaahaa fitnatal lizzaalimiin

Sungguh, Kami menjadikannya (pohon zaqqum itu) sebagai azab bagi orang-orang zhalim. 64 - اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخۡرُجُ فِىۡۤ اَصۡلِ الۡجَحِيۡمِۙ

Innahaa shajaratun takhruju fiii aslil Jahiim

Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim, 65 - طَلۡعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوۡسُ الشَّيٰطِيۡنِ

Tal'uhaa ka annahuu ru'uusush Shayaatiin

Mayangnya seperti kepala-kepala setan. 66 - فَاِنَّهُمۡ لَاٰكِلُوۡنَ مِنۡهَا فَمٰلِــُٔــوۡنَ مِنۡهَا الۡبُطُوۡنَ

Fa innahum la aakiluuna minhaa famaali'uuna minhal butuun

Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya (buah pohon itu), dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya (zaqqum). 67 - ثُمَّ اِنَّ لَهُمۡ عَلَيۡهَا لَشَوۡبًا مِّنۡ حَمِيۡمٍ‌ۚ

Summa inna lahum 'alaihaa lashawbam min hamiim

Kemudian sungguh, setelah makan (buah zaqqum) mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. 68 - ثُمَّ اِنَّ مَرۡجِعَهُمۡ لَا۟اِلَى الۡجَحِيۡمِ

Summa inna marji'ahum la ilal Jahiim

Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka Jahim. 69 - اِنَّهُمۡ اَلۡفَوۡا اٰبَآءَهُمۡ ضَآلِّيۡنَۙ‏

Innahum alfaw aabaaa'ahum daaalliin

Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat, 70 - فَهُمۡ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمۡ يُهۡرَعُوۡنَ‏

Fahum 'alaa aasaarihim yuhra'uun

lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak (nenek moyang) mereka. 71 - وَلَـقَدۡ ضَلَّ قَبۡلَهُمۡ اَكۡثَرُ الۡاَوَّلِيۡنَۙ‏

Wa laqad dalla qablahum aksarul awwaliin

Dan sungguh, sebelum mereka (Suku Quraisy), telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu, 72 - وَلَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا فِيۡهِمۡ مُّنۡذِرِيۡنَ‏

Wa laqad arsalnaa fiihim munziriin

dan sungguh, Kami telah mengutus (rasul) pemberi peringatan di kalangan mereka. 73 - فَانْظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الۡمُنۡذَرِيۡنَۙ

Fanzur kaifa kaana 'aaqibatul munzariin

Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu, 74 - اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الۡمُخۡلَصِيۡنَ

Illaa 'ibaadal laahil mukhlasiin

kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan (dari dosa). 75 - وَلَقَدۡ نَادٰٮنَا نُوۡحٌ فَلَنِعۡمَ الۡمُجِيۡبُوۡنَ

Wa laqad naadaanaa Nuuhun falani'mal mujiibuun

Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada Kami, maka sungguh, Kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. 76 - وَنَجَّيۡنٰهُ وَاَهۡلَهٗ مِنَ الۡكَرۡبِ الۡعَظِيۡمِ

Wa jajainaahu wa ahlahuu minal karbil 'aziim

Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. 77 - وَجَعَلۡنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الۡبٰقِيۡنَ

Wa ja'alnaa zurriyyatahuu hummul baaqiin

Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. 78 - وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِى الۡاٰخِرِيۡنَ

Wa taraknaa 'alaihi fil aakhiriin

Dan Kami abadikan untuk Nuh (pujian) di kalangan orang-orang yang datang kemudian; 79 - سَلٰمٌ عَلٰى نُوۡحٍ فِى الۡعٰلَمِيۡنَ

Salaamun 'alaa Nuuhin fil 'aalamiin

”Kesejahteraan (Kami limpahkan) atas Nuh di seluruh alam.” 80 - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ

Innaa kazaalika najzil muhsiniin

Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 81 - اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ

Innahuu min 'ibaadinal mu'miniin

Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman. 82 - ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا الۡاٰخَرِيۡنَ‏

Summa aghraqnal aakhariin

Kemudian Kami tenggelamkan yang lain. 83 - وَاِنَّ مِنۡ شِيۡعَتِهٖ لَاِبۡرٰهِيۡمَ‌ۘ

Wa ina min shii'atihii la Ibraahiim

Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya (Nuh). 84 - اِذۡ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلۡبٍ سَلِيۡمٍ

Iz jaaa'a Rabbahuu bi qalbin saliim

(Ingatlah) ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci, 85 - اِذۡ قَالَ لِاَبِيۡهِ وَقَوۡمِهٖ مَاذَا تَعۡبُدُوۡنَ‌ۚ

Iz qaala li abiihi wa qawmihii maazaa ta'buduun

(ingatlah) ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, “Apakah yang kamu sembah itu? 86 - اَٮِٕفۡكًا اٰلِهَةً دُوۡنَ اللّٰهِ تُرِيۡدُوۡنَؕ

A'ifkan aalihatan duunal laahi turiiduun

Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? 87 - فَمَا ظَنُّكُمۡ بِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ

Famaa zannukum bi Rabbil'aalamiin

Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?” 88 - فَنَظَرَ نَظۡرَةً فِى النُّجُوۡمِۙ

Fanazara nazratan finnujuum

Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang, 89 - فَقَالَ اِنِّىۡ سَقِيۡمٌ

Faqaala inii saqiim

kemudian dia (Ibrahim) berkata, “Sesungguhnya aku sakit.” 90 - فَتَوَلَّوۡا عَنۡهُ مُدۡبِرِيۡنَ

Fatawallaw 'anhu mudbiriin

Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya. 91 - فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمۡ فَقَالَ اَلَا تَاۡكُلُوۡنَ‌ۚ

Faraagha ilaaa aalihatihim faqaala alaa taakuluun

Kemudian dia (Ibrahim) pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu dia berkata, “Mengapa kamu tidak makan? 92 - مَا لَـكُمۡ لَا تَنۡطِقُوۡنَ

Maa lakum laa tantiquun

Mengapa kamu tidak menjawab?” 93 - فَرَاغَ عَلَيۡهِمۡ ضَرۡبًۢا بِالۡيَمِيۡنِ‏

Faraagha 'alaihim darbam bilyamiin

Lalu dihadapinya (berhala-berhala) itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. 94 - فَاَقۡبَلُوۡۤا اِلَيۡهِ يَزِفُّوۡنَ‏

Fa aqbaluuo ilaihi yaziffuun

Kemudian mereka (kaumnya) datang bergegas kepadanya. 95 - قَالَ اَتَعۡبُدُوۡنَ مَا تَنۡحِتُوۡنَۙ

Qaala ata'buduuna maa tanhituun

Dia (Ibrahim) berkata, “Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? 96 - وَاللّٰهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُوۡنَ

Wallaahu khalaqakum wa maa ta'maluun

Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.” 97 - قَالُوا ابۡنُوۡا لَهٗ بُنۡيَانًا فَاَلۡقُوۡهُ فِى الۡجَحِيۡمِ

Qaalub nuu lahuu bun yaanan fa alquuhu fil jahiim

Mereka berkata, “Buatlah bangunan (perapian) untuknya (membakar Ibrahim); lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.” 98 - فَاَرَادُوۡا بِهٖ كَيۡدًا فَجَعَلۡنٰهُمُ الۡاَسۡفَلِيۡنَ‏

Fa araaduu bihii kaidan faja 'alnaahumul asfaliin

Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan (membakar)nya, (namun Allah menyelamatkannya), lalu Kami jadikan mereka orang-orang yang hina. 99 - وَقَالَ اِنِّىۡ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىۡ سَيَهۡدِيۡنِ‏

Wa qaala innii zaahibun ilaa Rabbii sa yahdiin

Dan dia (Ibrahim) berkata, “Sesungguhnya aku harus pergi (menghadap) kepada Tuhanku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. 100 - رَبِّ هَبۡ لِىۡ مِنَ الصّٰلِحِيۡنَ

Rabbi hab lii minas saalihiin

Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang shalih.” 101 - فَبَشَّرۡنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيۡمٍ

Fabashsharnaahu bighulaamin haliim

Maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang sangat sabar (Ismail). 102 - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعۡىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىۡۤ اَرٰى فِى الۡمَنَامِ اَنِّىۡۤ اَذۡبَحُكَ فَانْظُرۡ مَاذَا تَرٰى‌ؕ قَالَ يٰۤاَبَتِ افۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُ‌ سَتَجِدُنِىۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيۡنَ

Falamma balagha ma'a hus sa'ya qaala yaa buniya inniii araa fil manaami anniii azbahuka fanzur maazaa taraa; qaala yaaa abatif 'al maa tu'maru satajidunii in shaaa'allaahu minas saabiriin

Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.” 103 - فَلَمَّاۤ اَسۡلَمَا وَتَلَّهٗ لِلۡجَبِيۡنِ‌ۚ

Falammaaa aslamaa wa tallahuu liljabiin

Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (untuk melaksanakan perintah Allah). 104 - وَنَادَيۡنٰهُ اَنۡ يّٰۤاِبۡرٰهِيۡمُۙ

Wa naadainaahu ai yaaaa Ibrahiim

Lalu Kami panggil dia, “Wahai Ibrahim! 105 - قَدۡ صَدَّقۡتَ الرُّءۡيَا ‌ ‌ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ

Qad saddaqtar ru'yaa; innaa kazaalika najzil muhsiniin

sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu.” Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 106 - اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الۡبَلٰٓؤُا الۡمُبِيۡنُ

Inna haazaa lahuwal balaaa'ul mubiin

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. 107 - وَفَدَيۡنٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيۡمٍ

Wa fadainaahu bizibhin 'aziim

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. 108 - وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِى الۡاٰخِرِيۡنَ‌ۖ

Wa taraknaa 'alaihi fil aakhiriin

Dan Kami abadikan untuk Ibrahim (pujian) di kalangan orang-orang yang datang kemudian, 109 - سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبۡرٰهِيۡمَ

Salaamun 'alaaa Ibraahiim

”Selamat sejahtera bagi Ibrahim.” 110 - كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ

Kazaalika najzil muhsiniin

Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 111 - اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ

Innahuu min 'ibaadinal mu'miniin

Sungguh, dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman. 112 - وَبَشَّرۡنٰهُ بِاِسۡحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيۡنَ‏

Wa bashsharnaahu bi Ishaaqa Nabiyayam minas saalihiin

Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang shalih. 113 - وَبٰرَكۡنَا عَلَيۡهِ وَعَلٰٓى اِسۡحٰقَ‌ؕ وَ مِنۡ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحۡسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفۡسِهٖ مُبِيۡنٌ

Wa baaraknaa 'alaihi wa 'alaaa Ishaaq; wa min zurriyya tihimaa muhsinunw wa zaalimul linafshihii mubiin

Dan Kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang terang-terangan berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. 114 - وَلَقَدۡ مَنَنَّا عَلٰى مُوۡسٰى وَهٰرُوۡنَ‌ۚ

Wa laqad mananna alaa Muusaa wa Haaruun

Dan sungguh, Kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun. 115 - وَنَجَّيۡنٰهُمَا وَقَوۡمَهُمَا مِنَ الۡكَرۡبِ الۡعَظِيۡمِ‌ۚ

Wa najjainaahumaa wa qawmahumaa minal karbil 'aziim

Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar, 116 - وَنَصَرۡنٰهُمۡ فَكَانُوۡا هُمُ الۡغٰلِبِيۡنَ‌ۚ

Wa nasarnaahum fakaanuu humul ghaalibiin

dan Kami tolong mereka, sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang. 117 - وَاٰتَيۡنٰهُمَا الۡكِتٰبَ الۡمُسۡتَبِيۡنَ‌ۚ

Wa aatainaahumal Kitaabal mustabiin

Dan Kami berikan kepada keduanya Kitab yang sangat jelas, 118 - وَهَدَيۡنٰهُمَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ‌ۚ

Wa hadainaahumus Siraatal Mustaqiim

dan Kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus. 119 - وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِمَا فِى الۡاٰخِرِيۡنَۙ

Wa taraknaa 'alaihimaa fil aakhiriin

Dan Kami abadikan untuk keduanya (pujian) di kalangan orang-orang yang datang kemudian, 120 - سَلٰمٌ عَلٰى مُوۡسٰى وَهٰرُوۡنَ

Salaamun 'alaa Muusaa wa Haaruun

”Selamat sejahtera bagi Musa dan Harun.” 121 - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ

Innaa kazaalika najzil muhsiniin

Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 122 - اِنَّهُمَا مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ

Innahumaa min 'ibaadinal mu'miniin

Sungguh, keduanya termasuk hamba-hamba Kami yang beriman. 123 - وَاِنَّ اِلۡيَاسَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَؕ

Wa inna Ilyaasa laminal mursaliin

Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. 124 - اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهٖۤ اَلَا تَتَّقُوۡنَ‏

Iz qaala liqawmihiii alaa tattaquun

(Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu tidak bertakwa? 125 - اَتَدۡعُوۡنَ بَعۡلًا وَّتَذَرُوۡنَ اَحۡسَنَ الۡخٰلِقِيۡنَۙ

Atad'uuna Ba'lanw wa tazaruuna ahsanal khaaliqiin

Patutkah kamu menyembah Ba’l dan kamu tinggalkan (Allah) sebaik-baik pencipta. 126 - اللّٰهَ رَبَّكُمۡ وَرَبَّ اٰبَآٮِٕكُمُ الۡاَوَّلِيۡنَ‏

Allaaha Rabbakum wa Rabba aabaaa'ikumul awwaliin

(Yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu?” 127 - فَكَذَّبُوۡهُ فَاِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُوۡنَۙ‏

Fakazzabuuhu fa inna hum lamuhdaruun

Tetapi mereka mendustakannya (Ilyas), maka sungguh, mereka akan diseret (ke neraka), 128 - اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الۡمُخۡلَصِيۡنَ

Illaa 'ibaadal laahil mukhlasiin

kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan (dari dosa), 129 - وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِى الۡاٰخِرِيۡنَۙ

Wa taraknaa 'alaihi fil aakhiriin

Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian) di kalangan orang-orang yang datang kemudian. 130 - سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلۡ يَاسِيۡنَ

Salaamun 'alaaa Ilyaasiin

”Selamat sejahtera bagi Ilyas.” 131 - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ

Innaa kazaalika najzil muhsiniin

Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 132 - اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ‏

Innahuu min 'ibaadinal mu'miniin

Sungguh, dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman. 133 - وَاِنَّ لُوۡطًا لَّمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَؕ

Wa inna Luutal laminal mursaliin

Dan sungguh, Luth benar-benar termasuk salah seorang rasul. 134 - اِذۡ نَجَّيۡنٰهُ وَاَهۡلَهٗۤ اَجۡمَعِيۡنَۙ

Iz najjainaahu wa ahlahuuo ajma'iin

(Ingatlah) ketika Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua, 135 - اِلَّا عَجُوۡزًا فِى الۡغٰبِرِيۡنَ

Illaa 'ajuuzan fil ghaabiriin

kecuali seorang perempuan tua (istrinya) bersama-sama orang yang tinggal (di kota). 136 - ثُمَّ دَمَّرۡنَا الۡاٰخَرِيۡنَ‏

Summa dammarnal aakhariin

Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain. 137 - وَاِنَّكُمۡ لَتَمُرُّوۡنَ عَلَيۡهِمۡ مُّصۡبِحِيۡنَۙ

Wa innakum latamurruuna 'alaihim musbihiin

Dan sesungguhnya kamu (penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka pada waktu pagi, 138 - وَبِالَّيۡلِ‌ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ‌

Wa billail; afalaa ta'qiluun

dan pada waktu malam. Maka mengapa kamu tidak mengerti? 139 - وَاِنَّ يُوۡنُسَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَؕ‏

Wa inna Yuunusa laminal mursaliin

Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul, 140 - اِذۡ اَبَقَ اِلَى الۡفُلۡكِ الۡمَشۡحُوۡنِۙ

Iz abaqa ilal fulkil mash huun

(ingatlah) ketika dia lari, ke kapal yang penuh muatan, 141 - فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الۡمُدۡحَضِيۡنَ‌ۚ

Fasaahama fakaana minal mudhadiin

kemudian dia ikut diundi ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian). 142 - فَالۡتَقَمَهُ الۡحُوۡتُ وَهُوَ مُلِيۡمٌ

Faltaqamahul huutu wa huwa muliim

Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. 143 - فَلَوۡلَاۤ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الۡمُسَبِّحِيۡنَۙ

Falaw laaa annahuu kaana minal musabbihiin

Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berdzikir (bertasbih) kepada Allah, 144 - لَلَبِثَ فِىۡ بَطۡنِهٖۤ اِلٰى يَوۡمِ يُبۡعَثُوۡنَ‌ۚ

Lalabisa fii batnihiii ilaa Yawmi yub'asuun

niscaya dia akan tetap tinggal di perut (ikan itu) sampai hari kebangkitan. 145 - فَنَبَذۡنٰهُ بِالۡعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيۡمٌ‌ۚ

Fanabaznaahu bil'araaa'i wa huwa saqiim

Kemudian Kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. 146 - وَاَنۡۢبَتۡنَا عَلَيۡهِ شَجَرَةً مِّنۡ يَّقۡطِيۡنٍ‌ۚ

Wa ambatnaa 'alaihi shajaratam mai yaqtiin

Kemudian untuk dia Kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. 147 - وَاَرۡسَلۡنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلۡفٍ اَوۡ يَزِيۡدُوۡنَ‌ۚ

Wa arsalnaahu ilaa mi'ati alfin aw yaziiduun

Dan Kami utus dia kepada seratus ribu (orang) atau lebih, 148 - فَاٰمَنُوۡا فَمَتَّعۡنٰهُمۡ اِلٰى حِيۡنٍؕ‏

Fa aamanuu famatta' naahum ilaa hiin

sehingga mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. 149 - فَاسۡتَفۡتِهِمۡ اَلِرَبِّكَ الۡبَنَاتُ وَلَهُمُ الۡبَنُوۡنَۙ‏

Fastaftihim ali Rabbikal banaatu wa lahumul banuun

Maka tanyakanlah (Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah), “Apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka anak-anak laki-laki?” 150 - اَمۡ خَلَقۡنَا الۡمَلٰٓٮِٕكَةَ اِنَاثًا وَّهُمۡ شٰهِدُوۡنَ

Am khalaqnal malaaa'i kata inaasanw wa hm shaahiduun

atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan sedangkan mereka menyaksikan(nya)? 151 - اَلَاۤ اِنَّهُمۡ مِّنۡ اِفۡكِهِمۡ لَيَقُوۡلُوۡنَۙ

Alaaa innahum min ifkihim la yaquuluun

Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan, 152 - وَلَدَ اللّٰهُۙ وَاِنَّهُمۡ لَـكٰذِبُوۡنَ

Waladal laahu wa innhum lakaazibuun

”Allah mempunyai anak.” Dan sungguh, mereka benar-benar pendusta, 153 - اَصۡطَفَى الۡبَنَاتِ عَلَى الۡبَنِيۡنَؕ‏

Astafal banaati 'alal baniin

apakah Dia (Allah) memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki? 154 - مَا لَـكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُوۡنَ

Maa lakum kaifa tahkumuun

Mengapa kamu ini? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan? 155 - اَفَلَا تَذَكَّرُوۡنَ‌ۚ

Afalaa tazakkaruun

Maka mengapa kamu tidak memikirkan? 156 - اَمۡ لَـكُمۡ سُلۡطٰنٌ مُّبِيۡنٌۙ‏

Am lakum sultaanum mubiin

Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas? 157 - فَاۡتُوۡا بِكِتٰبِكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ‏

Faatuu bi Kitaabikum in kuntum saadiqiin

(Kalau begitu) maka bawalah kitabmu jika kamu orang yang benar. 158 - وَجَعَلُوۡا بَيۡنَهٗ وَبَيۡنَ الۡجِنَّةِ نَسَبًا ؕ‌ وَلَقَدۡ عَلِمَتِ الۡجِنَّةُ اِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُوۡنَۙ‏

Wa ja'aluu bainahuu wa bainal jinnati nasabaa; wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdaruun

Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka), 159 - سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوۡنَۙ

Subhaanal laahi 'ammaa yasifuun

Mahasuci Allah dari apa yang mereka sifatkan, 160 - اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الۡمُخۡلَصِيۡنَ

Illaa 'ibaadal laahil mukhlasiin

kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan (dari dosa). 161 - فَاِنَّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُوۡنَۙ‏

Fa innakum wa maa ta'ubduun

Maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu, 162 - مَاۤ اَنۡـتُمۡ عَلَيۡهِ بِفٰتِنِيۡنَۙ

Maaa antum 'alaihi befaaatiniin

tidak akan dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah, 163 - اِلَّا مَنۡ هُوَ صَالِ الۡجَحِيۡمِ

Illaa man huwa saalil jahiim

kecuali orang-orang yang akan masuk ke neraka Jahim. 164 - وَمَا مِنَّاۤ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعۡلُوۡمٌۙ‏

Wa maa minnasa illaa lahuu maqaamum ma'luum

Dan tidak satu pun di antara kami (malaikat) melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu, 165 - وَّاِنَّا لَـنَحۡنُ الصَّآفُّوۡنَ‌ۚ

Wa innaa llanah nus saaffuun

dan sesungguhnya kami selalu teratur dalam barisan (dalam melaksanakan perintah Allah). 166 - وَاِنَّا لَـنَحۡنُ الۡمُسَبِّحُوۡنَ

Wa innaa lanah nul musabbihuun

Dan sungguh, kami benar-benar terus bertasbih (kepada Allah). 167 - وَاِنۡ كَانُوۡا لَيَقُوۡلُوۡنَۙ

Wa in kaanuu la yaquuluun

Dan sesungguhnya mereka (orang kafir Mekah) benar-benar pernah berkata, 168 - لَوۡ اَنَّ عِنۡدَنَا ذِكۡرًا مِّنَ الۡاَوَّلِيۡنَۙ

Law anna 'indana zikram minal awwaliin

”Sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang dahulu, 169 - لَـكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الۡمُخۡلَصِيۡنَ

Lakunna 'ibaadal laahil mukhlasiin

tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan (dari dosa).” 170 - فَكَفَرُوۡا بِهٖ‌ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُوۡنَ

Fakafaruu bihii fasawfa ya'lamuun

Tetapi ternyata mereka mengingkarinya (Al-Qur'an); maka kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkarannya itu). 171 - وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الۡمُرۡسَلِيۡنَ

Wa laqad sabaqat Kalimatunaa li'ibaadinal mursa liin

Dan sungguh, janji Kami telah tetap bagi hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, 172 - اِنَّهُمۡ لَهُمُ الۡمَنۡصُوۡرُوۡنَ

Innaa hum lahumul mansuuruun

(yaitu) mereka itu pasti akan mendapat pertolongan. 173 - وَاِنَّ جُنۡدَنَا لَهُمُ الۡغٰلِبُوۡنَ‏

Wa inna jundana lahumul ghaalibuun

Dan sesungguhnya bala tentara Kami itulah yang pasti menang. 174 - فَتَوَلَّ عَنۡهُمۡ حَتّٰى حِيۡنٍۙ‏

Fatawalla 'anhum hatta hiin

Maka berpalinglah engkau (Muhammad) dari mereka sampai waktu tertentu, 175 - وَاَبۡصِرۡهُمۡ فَسَوۡفَ يُبۡصِرُوۡنَ‏

Wa absirhum fasawfa yubsiruun

dan perlihatkanlah kepada mereka, maka kelak mereka akan melihat (azab itu). 176 - اَفَبِعَذَابِنَا يَسۡتَعۡجِلُوۡنَ‏

Afabi'azaabinaa yasta'jiluun

Maka apakah mereka meminta agar azab Kami disegerakan? 177 - فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمۡ فَسَآءَ صَبَاحُ الۡمُنۡذَرِيۡنَ

Fa izaa nazala bisaahatihim fasaaa'a sabaahul munzariin

Maka apabila (siksaan) itu turun di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu. 178 - وَتَوَلَّ عَنۡهُمۡ حَتّٰى حِيۡنٍۙ

Wa tawalla 'anhum hattaa hiin

Dan berpalinglah engkau dari mereka sampai waktu tertentu. 179 - وَّاَبۡصِرۡ فَسَوۡفَ يُبۡصِرُوۡنَ

Wa absir fasawfa yubsiruun

Dan perlihatkanlah, maka kelak mereka akan melihat (azab itu). 180 - سُبۡحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوۡنَ‌ۚ‏

Subhaana Rabbika Rabbil 'izzati 'amma yasifuun

Mahasuci Tuhanmu, Tuhan Yang Mahaperkasa dari sifat yang mereka katakan. 181 - وَسَلٰمٌ عَلَى الۡمُرۡسَلِيۡنَ‌ۚ

Wa salaamun 'alalmursaliin

Dan selamat sejahtera bagi para rasul. 182 - وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ

Walhamdu lillaahi Rabbil 'aalamiin

Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam.