At-Tur - Bukit Tur

Surat Ath Thuur terdiri atas 49 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat As Sajdah. Dinamai Ath Thuur (Bukit) diambil dari perkataan Ath Thuur yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan bukit di sini ialah bukit Thursina yang terletak di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Tuhannya.

1 - وَالطُّوۡرِۙ

Wat-Tuur

Demi gunung (Sinai), 2 - وَكِتٰبٍ مَّسۡطُوۡرٍۙ

Wa kitaabim mastuur

dan demi Kitab yang ditulis, 3 - فِىۡ رَقٍّ مَّنۡشُوۡرٍۙ

Fii raqqim manshuur

pada lembaran yang terbuka, 4 - وَالۡبَيۡتِ الۡمَعۡمُوۡرِۙ

Wal baitil ma'muur

demi Baitulma‘mur (Ka‘bah), 5 - وَالسَّقۡفِ الۡمَرۡفُوۡعِۙ‏

Wassaqfil marfuu'

demi atap yang ditinggikan (langit), 6 - وَالۡبَحۡرِ الۡمَسۡجُوۡرِۙ

Wal bahril masjuur

demi lautan yang penuh gelombang, 7 - اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لوَاقِعٌ

Inna 'azaaba Rabbika lawaaqi'

sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi, 8 - مَّا لَهٗ مِنۡ دَافِعٍۙ

Maa lahuu min daafi'

tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya, 9 - يَّوۡمَ تَمُوۡرُ السَّمَآءُ مَوۡرًا

Yawma tamuurus samaaa'u mawraa

pada hari (ketika) langit berguncang sekeras-kerasnya, 10 - وَّتَسِيۡرُ الۡجِبَالُ سَيۡرًا

Wa tasiirul jibaalu sairaa

dan gunung berjalan (berpindah-pindah). 11 - فَوَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّـلۡمُكَذِّبِيۡنَۙ

Fawailuny yawma 'izil lil mukaazzibiin

Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. 12 - الَّذِيۡنَ هُمۡ فِىۡ خَوۡضٍ يَّلۡعَبُوۡنَ‌ۘ

Allaziina hum fii khawdiny yal'abuun

Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan (perbuatan dosa), 13 - يَوۡمَ يُدَعُّوۡنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّاؕ

Yawma yuda'-'uuna ilaa naari jahannama da'-'aa

pada hari (ketika) itu mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya. 14 - هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىۡ كُنۡتُمۡ بِهَا تُكَذِّبُوۡنَ

Haazihin naarul latii kuntum bihaa tukazzibuun

(Dikatakan kepada mereka), “Inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.” 15 - اَفَسِحۡرٌ هٰذَاۤ اَمۡ اَنۡتُمۡ لَا تُبۡصِرُوۡنَ‌ۚ

Afasihrun haazaaaa am antum laa tubsiruun

Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat? 16 - اِصۡلَوۡهَا فَاصۡبِرُوۡۤا اَوۡ لَا تَصۡبِرُوۡا‌ۚ سَوَآءٌ عَلَيۡكُمۡ‌ؕ اِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ

Islawhaa fasbiruuo aw laa tasbiruu sawaaa'un 'alaikum innamaa tujzawna maa kuntum ta'maluun

Masuklah ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. 17 - اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ جَنّٰتٍ وَّنَعِيۡمٍۙ

Innal muttaqiina fii jannaatinw wa na'iim

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan, 18 - فٰكِهِيۡنَ بِمَاۤ اٰتٰٮهُمۡ رَبُّهُمۡ‌ۚ وَوَقٰٮهُمۡ رَبُّهُمۡ عَذَابَ الۡجَحِيۡمِ

Faakihiina bimaaa aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum 'azaabal jahiim

mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka; dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. 19 - كُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا هَـنِٓـيـْئًا ۢ بِمَا كُنۡـتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَۙ

Kuluu washrabuu haniii 'am bimaa kuntum ta'maluun

(Dikatakan kepada mereka), “Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.” 20 - مُتَّكِـــِٕيۡنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصۡفُوۡفَةٍ‌ ۚ وَزَوَّجۡنٰهُمۡ بِحُوۡرٍ عِيۡنٍ

Muttaki'iina 'alaa sururim masfuufatinw wa zawwaj naahum bihuurin 'iin

Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun dan Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. 21 - وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَاتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُمۡ بِاِيۡمَانٍ اَلۡحَـقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَمَاۤ اَلَـتۡنٰهُمۡ مِّنۡ عَمَلِهِمۡ مِّنۡ شَىۡءٍ‌ؕ كُلُّ امۡرِیءٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيۡنٌ

Wallaziina aamanuu wattaba'at hum zurriyyatuhum biiimaanin alhaqnaa bihim zurriyyatahum wa maaa alatnaahum min 'amalihim min shai'; kullum ri'im bimaa kasaba rahiin

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. 22 - وَاَمۡدَدۡنٰهُمۡ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحۡمٍ مِّمَّا يَشۡتَهُوۡنَ

Wa amdadnaahum bifaa kihatinw wa lahmim mimmaa yashtahuun

Dan Kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. 23 - يَـتَـنَازَعُوۡنَ فِيۡهَا كَاۡسًا لَّا لَغۡوٌ فِيۡهَا وَلَا تَاۡثِيۡمٌ

Yatanaaza'uuna fiihaa kaasal laa laghwun fiihaa wa laa taasiim

(Di dalam surga itu) mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak (menimbulkan) ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. 24 - وَيَطُوۡفُ عَلَيۡهِمۡ غِلۡمَانٌ لَّهُمۡ كَاَنَّهُمۡ لُـؤۡلُـؤٌ مَّكۡنُوۡنٌ

Wa yatuufu 'alaihim ghilmaanul lahum ka annahum lu'lu'um maknuun

Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. 25 - وَاَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ يَّتَسَآءَلُوۡنَ

Wa aqbala ba'duhum 'alaa ba'diny yatasaaa'aluun

Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. 26 - قَالُـوۡۤا اِنَّا كُـنَّا قَبۡلُ فِىۡۤ اَهۡلِنَا مُشۡفِقِيۡنَ

Qaaluuo innaa kunnaa qablu fiii ahlinaa mushfiqiin

Mereka berkata, “Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab). 27 - فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيۡنَا وَوَقٰٮنَا عَذَابَ السَّمُوۡمِ

Famannnal laahu 'alainaa wa waqaanaa 'azaabas samuum

Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. 28 - اِنَّا كُـنَّا مِنۡ قَبۡلُ نَدۡعُوۡهُ‌ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡبَـرُّ الرَّحِيۡمُ

Innaa kunnaa min qablu nad'uuhu innahuu huwal barrur rahiim

Sesungguhnya kami menyembah-Nya sejak dahulu. Dialah Yang Maha Melimpahkan Kebaikan, Maha Penyayang.” 29 - فَذَكِّرۡ فَمَاۤ اَنۡتَ بِنِعۡمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجۡنُوۡنٍؕ

Fazakkir famaaa anta bini'mati rabbika bikaahininw wa laa majnuun

Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu engkau (Muhammad) bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila. 30 - اَمۡ يَقُوۡلُوۡنَ شَاعِرٌ نَّتَـرَبَّصُ بِهٖ رَيۡبَ الۡمَنُوۡنِ

Am yaquuluuna shaa'irun natarabbasu bihii raibal manuun

Bahkan mereka berkata, “Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.” 31 - قُلۡ تَرَبَّصُوۡا فَاِنِّىۡ مَعَكُمۡ مِّنَ الۡمُتَـرَبِّصِيۡنَ

Qul tarabbasuu fa innii ma'akum minal mutarabbisiin

Katakanlah (Muhammad), “Tunggulah! Sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.” 32 - اَمۡ تَاۡمُرُهُمۡ اَحۡلَامُهُمۡ بِهٰذَآ‌ اَمۡ هُمۡ قَوۡمٌ طَاغُوۡنَ‌ۚ

Am taamuruhum ahlaamuhum bihaazaaa am hum qawmun taaghuun

Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan (tuduhan-tuduhan) ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas? 33 - اَمۡ يَقُوۡلُوۡنَ تَقَوَّلَهٗ‌ ۚ بَلْ لَّا يُؤۡمِنُوۡنَ‌

Am yaquuluuna taqawwalah; bal laa yu'minuun

Ataukah mereka berkata, “Dia (Muhammad) mereka-rekanya.” Tidak! Merekalah yang tidak beriman. 34 - فَلۡيَاۡتُوۡا بِحَدِيۡثٍ مِّثۡلِهٖۤ اِنۡ كَانُوۡا صٰدِقِيۡنَؕ‏

Falyaatuu bihadiisim mislihiii in kaanuu saadiqiin

Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya (Al-Qur'an) jika mereka orang-orang yang benar. 35 - اَمۡ خُلِقُوۡا مِنۡ غَيۡرِ شَىۡءٍ اَمۡ هُمُ الۡخٰلِقُوۡنَؕ

Am khuliquu min ghairi shai'in am humul khaaliquun

Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)? 36 - اَمۡ خَلَـقُوا السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ‌ۚ بَلْ لَّا يُوۡقِنُوۡنَؕ

Am khalaqus samaawaati wal ard; bal laa yuuqinuun

Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan). 37 - اَمۡ عِنۡدَهُمۡ خَزَآٮِٕنُ رَبِّكَ اَمۡ هُمُ الۡمُصَۜيۡطِرُوۡنَؕ

Am'indahum khazaaa'inu rabbika am humul musaitiruun

Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu ataukah mereka yang berkuasa? 38 - اَمۡ لَهُمۡ سُلَّمٌ يَّسۡتَمِعُوۡنَ فِيۡهِ‌ ۚ فَلۡيَاۡتِ مُسۡتَمِعُهُمۡ بِسُلۡطٰنٍ مُّبِيۡنٍؕ

Am lahum sullamuny yastami'uuna fiihi falyaati mustami'uhum bisultaanim mubiin

Atau apakah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. 39 - اَمۡ لَـهُ الۡبَنٰتُ وَلَـكُمُ الۡبَنُوۡنَؕ

Am lahul banaatu wa lakumul banuun

Ataukah (pantas) untuk Dia anak-anak perempuan sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? 40 - اَمۡ تَسۡـَٔـلُهُمۡ اَجۡرًا فَهُمۡ مِّنۡ مَّغۡرَمٍ مُّثۡقَلُوۡنَؕ

Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramim musqaluun

Ataukah engkau (Muhamamd) meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? 41 - اَمۡ عِنۡدَهُمُ الۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُوۡنَؕ

Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubuun

Ataukah di sisi mereka mempunyai (pengetahuan) tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? 42 - اَمۡ يُرِيۡدُوۡنَ كَيۡدًا‌ؕ فَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا هُمُ الۡمَكِيۡدُوۡنَؕ‏

Am yuriiduuna kaidan fallaziina kafaruu humul makiiduun

Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. 43 - اَمۡ لَهُمۡ اِلٰهٌ غَيۡرُ اللّٰهِ‌ؕ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ

Am lahum ilaahun ghairul laa; subhaanal laahi 'ammaa yushrikuun

Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah? Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan. 44 - وَاِنۡ يَّرَوۡا كِسۡفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوۡلُوۡا سَحَابٌ مَّرۡكُوۡمٌ

Wa iny yaraw kisfam minas samaaa'i saaqitany yaquuluu sahaabum markuum

Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, “Itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.” 45 - فَذَرۡهُمۡ حَتّٰى يُلٰقُوۡا يَوۡمَهُمُ الَّذِىۡ فِيۡهِ يُصۡعَقُوۡنَۙ

Fazarhum hatta yulaaquu yawmahumul lazii fiihi yus'aquun

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka, pada hari itu mereka dibinasakan, 46 - يَوۡمَ لَا يُغۡنِىۡ عَنۡهُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـًٔـا وَّلَا هُمۡ يُنۡصَرُوۡنَؕ

Yawma laa yughnii 'anhum kaidumhum shai'anw wa laa hum yunsaruun

(yaitu) pada hari (ketika) tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka dan mereka tidak akan diberi pertolongan. 47 - وَاِنَّ لِلَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا عَذَابًا دُوۡنَ ذٰلِكَ وَلٰـكِنَّ اَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ

Wa inna lillaziina zalamuu 'azaaban duuna zalika wa laakinna aksarahum laa ya'lamuun

Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zhalim masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 48 - وَاصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعۡيُنِنَا‌ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ حِيۡنَ تَقُوۡمُۙ

Wasbir lihukmi rabbika fa innaka bi-a'yuninaa wa sabbih bihamdi rabbika hiina taquum

Dan bersabarlah (Muhammad) menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun, 49 - وَمِنَ الَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَاِدۡبَارَ النُّجُوۡمِ

Wa minal laili fasabbihhu wa idbaaran nujuum

dan pada sebagian malam bertasbihlah kepada-Nya dan (juga) pada waktu terbenamnya bintang-bintang (pada waktu fajar).