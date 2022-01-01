Al-Qamar - Bulan

1 - اِقۡتَـرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الۡقَمَرُ
Iqtarabatis Saa'atu wsan shaqqal qamar
Saat (hari Kiamat) semakin dekat, bulan pun terbelah.
2 - وَاِنۡ يَّرَوۡا اٰيَةً يُّعۡرِضُوۡا وَيَقُوۡلُوۡا سِحۡرٌ مُّسۡتَمِرٌّ
Wa iny yaraw aayatany yu'riduu wa yaquuluu sihrum mustamirr
Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata, “(Ini adalah) sihir yang terus menerus.”
3 - وَكَذَّبُوۡا وَاتَّبَعُوۡۤا اَهۡوَآءَهُمۡ وَكُلُّ اَمۡرٍ مُّسۡتَقِرٌّ
Wa kazzabuu wattaba'uuo ahwaaa'ahum; wa kullu amrim mustaqirr
Dan mereka mendustakan (Muhammad) dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.
4 - وَلَقَدۡ جَآءَهُمۡ مِّنَ الۡاَنۡۢبَآءِ مَا فِيۡهِ مُزۡدَجَرٌۙ
Wa laqad jaaa'ahum minal ambaaa'i maa fiihi muzdajar
Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman (terhadap kekafiran),
5 - حِكۡمَةٌ ۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغۡنِ النُّذُرُۙ
Hikmatum baalighatun famaa tughnin nuzur
(itulah) suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka),
6 - فَتَوَلَّ عَنۡهُمۡۘ يَوۡمَ يَدۡعُ الدَّاعِ اِلٰى شَىۡءٍ نُّكُرٍۙ
Fatawalla 'anhum; yawma yad'ud daa'i ilaa shai 'in nukur
maka berpalinglah engkau (Muhammad) dari mereka pada hari (ketika) penyeru (malaikat) mengajak (mereka) kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),
7 - خُشَّعًا اَبۡصَارُهُمۡ يَخۡرُجُوۡنَ مِنَ الۡاَجۡدَاثِ كَاَنَّهُمۡ جَرَادٌ مُّنۡتَشِرٌۙ
khushsha'an absaaruhum yakrujuuna minal ajdaasi ka annahum jaraadum muntashir
pandangan mereka tertunduk, ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang beterbangan,
8 - مُّهۡطِعِيۡنَ اِلَى الدَّاعِؕ يَقُوۡلُ الۡكٰفِرُوۡنَ هٰذَا يَوۡمٌ عَسِرٌ
Muhti'iina ilad daa'i yaquulul kafiruuna haazaa yawmun 'asir
dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, “Ini adalah hari yang sulit.”
9 - كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوۡحٍ فَكَذَّبُوۡا عَبۡدَنَا وَقَالُوۡا مَجۡنُوۡنٌ وَّازۡدُجِرَ
Kazzabat qablahum qawmu Nuuhin fakazzabuu 'abdanaa wa qaaluu majnuu nunw wazdujir
Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan (rasul), maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan, “Dia orang gila!” Lalu diusirnya dengan ancaman.
10 - فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّىۡ مَغۡلُوۡبٌ فَانْـتَصِرۡ
Fada'aa Rabbahuuo annii maghluubun fantasir
Maka dia (Nuh) mengadu kepada Tuhannya, “Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah (aku).”
11 - فَفَتَحۡنَاۤ اَبۡوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنۡهَمِرٍ
Fafatahnaaa abwaabas sa maaa'i bimaa'im munhamir
Lalu Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah,
12 - وَّفَجَّرۡنَا الۡاَرۡضَ عُيُوۡنًا فَالۡتَقَى الۡمَآءُ عَلٰٓى اَمۡرٍ قَدۡ قُدِرَۚ
Wa fajjamal arda 'uyuunan faltaqal maaa'u 'alaaa amrin qad qudir
dan Kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air maka bertemulah (air-air) itu sehingga (meluap menimbulkan) keadaan (bencana) yang telah ditetapkan.
13 - وَحَمَلۡنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلۡوَاحٍ وَّدُسُرٍۙ
Wa hamalnaahu 'alaa zaati alwaahinw wa dusur
Dan Kami angkut dia (Nuh) ke atas (kapal) yang terbuat dari papan dan pasak,
14 - تَجۡرِىۡ بِاَعۡيُنِنَاۚ جَزَآءً لِّمَنۡ كَانَ كُفِرَ
Tajrii bi a'yuninaa jazaaa 'al liman kaana kufir
yang berlayar dengan pemeliharaan (pengawasan) Kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari (kaumnya).
15 - وَلَقَدْ تَّرَكۡنٰهَاۤ اٰيَةً فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّكِرٍ
Wa laqat taraknaahaad aayatan fahal mim muddakir
Dan sungguh, kapal itu telah Kami jadikan sebagai tanda (pelajaran). Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
16 - فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِىۡ وَنُذُرِ
Fakaifa kaana 'azaabii wa nuzur
Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan peringatan-Ku!
17 - وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا الۡقُرۡاٰنَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّكِرٍ
Wa laqad yassamal Quraana liz zikri fahal mimmuddakir
Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
18 - كَذَّبَتۡ عَادٌ فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِىۡ وَنُذُرِ
Kazzabat 'Aadun fakaifa kaana 'azaabii wa nuzur
Kaum ‘Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan peringatan-Ku!
19 - اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيۡحًا صَرۡصَرًا فِىۡ يَوۡمِ نَحۡسٍ مُّسۡتَمِرٍّۙ
Innaa arsalnaa 'alaihim riihan sarsaran fii Yawmi nahsim mustamirr
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus,
20 - تَنۡزِعُ النَّاسَۙ كَاَنَّهُمۡ اَعۡجَازُ نَخۡلٍ مُّنۡقَعِرٍ
Tanzi;un naasa ka anna huma'jaazu nakhlim munqa'ir
yang membuat manusia bergelimpangan, mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
21 - فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِىۡ وَنُذُرِ
'Fakaifa kaana 'azaabii wa nuzur
Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan peringatan-Ku!
22 - وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا الۡقُرۡاٰنَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّكِرٍ
Wa laqad yassamal Quraana liz zikri fahal mim muddakir
Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
23 - كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ بِالنُّذُرِ
Kazzabat Samuudu binnuzur
Kaum samud pun telah mendustakan peringatan itu.
24 - فَقَالُـوۡۤا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّفِىۡ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ
Faqaaluuo a-basharam minnaa waahidan nattabi'uhuuo innaa izal lafii dalaalinw wa su'ur
Maka mereka berkata, “Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita? Sungguh, kalau begitu kita benar-benar telah sesat dan gila.
25 - ءَاُلۡقِىَ الذِّكۡرُ عَلَيۡهِ مِنۡۢ بَيۡنِنَا بَلۡ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ
'A-ulqiyaz zikru 'alaihi mim baininaa bal huwa kazzaabun ashir
Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia (Shalih) seorang yang sangat pendusta (dan) sombong.”
26 - سَيَعۡلَمُوۡنَ غَدًا مَّنِ الۡكَذَّابُ الۡاَشِرُ
Sa-ya'lamuuna ghadam manil kazzaabul ashir
Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta (dan) sombong itu.
27 - اِنَّا مُرۡسِلُوا النَّاقَةِ فِتۡنَةً لَّهُمۡ فَارۡتَقِبۡهُمۡ وَاصۡطَبِرۡ
Innaa mursilun naaqati fitnatal lahum fartaqibhum wastabir
Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah mereka dan bersabarlah (Shalih).
28 - وَنَبِّئۡهُمۡ اَنَّ الۡمَآءَ قِسۡمَةٌ ۢ بَيۡنَهُمۡۚ كُلُّ شِرۡبٍ مُّحۡتَضَرٌ
Wa nabbi'hum annal maaa'a qismatum bainahum kullu shirbim muhtadar
Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka (dengan unta betina itu); setiap orang berhak mendapat giliran minum.
29 - فَنَادَوۡا صَاحِبَهُمۡ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ
Fanaadaw saahibahum fata'aataa fa'aqar
Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap (unta itu) dan memotongnya.
30 - فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِىۡ وَنُذُرِ
Fakaifa kaana 'azaabii wa nuzur
Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan peringatan-Ku!
31 - اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ صَيۡحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوۡا كَهَشِيۡمِ الۡمُحۡتَظِرِ
Innaaa arsalnaa 'alaihim saihatanw waahidatan fakaano kahashiimil muhtazir
Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
32 - وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا الۡقُرۡاٰنَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّكِرٍ
Wa laqad yassarnal quraana liz zikri fahal mim muddakir
Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
33 - كَذَّبَتۡ قَوۡمُ لُوۡطٍ ۢ بِالنُّذُرِ
Kazzabat qawmu luutim binnuzur
Kaum Luth pun telah mendustakan peringatan itu.
34 - اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ حَاصِبًا اِلَّاۤ اٰلَ لُوۡطٍؕ نَّجَّيۡنٰهُمۡ بِسَحَرٍۙ
Innaa arsalnaa 'alaihim haasiban illaaa aala Luut najjainaahum bisahar
Sesungguhnya Kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing,
35 - نِّعۡمَةً مِّنۡ عِنۡدِنَاؕ كَذٰلِكَ نَجۡزِىۡ مَنۡ شَكَرَ
Ni'matam min 'indinaa; kazaalika najzii man shakar
sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
36 - وَلَقَدۡ اَنۡذَرَهُمۡ بَطۡشَتَـنَا فَتَمَارَوۡا بِالنُّذُرِ
Wa laqad anzarahum batshatanaa fatamaaraw binnuzur
Dan sungguh, dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan hukuman Kami, tetapi mereka mendustakan peringatan-Ku.
37 - وَلَقَدۡ رَاوَدُوۡهُ عَنۡ ضَيۡفِهٖ فَطَمَسۡنَاۤ اَعۡيُنَهُمۡ فَذُوۡقُوۡا عَذَابِىۡ وَنُذُرِ
Wa laqad raawaduuhu 'andaifii fatamasnaaa a'yunahum fazuuquu 'azaabii wa nuzur
Dan sungguh, mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan peringatan-Ku!
38 - وَلَقَدۡ صَبَّحَهُمۡ بُكۡرَةً عَذَابٌ مُّسۡتَقِرٌّ
Wa laqad sabbahahum bukratan 'azaabum mustaqirr
Dan sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
39 - فَذُوۡقُوۡا عَذَابِىۡ وَنُذُرِ
Fazuuquu 'azaabii wa nuzur
Maka rasakanlah azab-Ku dan peringatan-Ku!
40 - وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا الۡقُرۡاٰنَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّكِرٍ
Wa laqad yassarnal Quraana liz zikri fahal mim muddakir
Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
41 - وَلَقَدۡ جَآءَ اٰلَ فِرۡعَوۡنَ النُّذُرُۚ
Wa laqad jaaa'a Aala Fir'awnan nuzur
Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir‘aun.
42 - كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذۡنٰهُمۡ اَخۡذَ عَزِيۡزٍ مُّقۡتَدِرٍ
Kazzabuu bi Aayaatinaa kullihaa fa akhaznaahum akhza 'aziizim muqtadir
Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat Kami semuanya, maka Kami azab mereka dengan azab dari Yang Mahaperkasa, Mahakuasa.
43 - اَكُفَّارُكُمۡ خَيۡرٌ مِّنۡ اُولٰٓٮِٕكُمۡ اَمۡ لَكُمۡ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِۚ
Akuffaarukum khairum min ulaaa'ikum am lakum baraaa'atun fiz Zubur
Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu (kaum musyrikin) lebih baik dari mereka, ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam kitab-kitab terdahulu?
44 - اَمۡ يَقُوۡلُوۡنَ نَحۡنُ جَمِيۡعٌ مُّنۡتَصِرٌ
Am yaquuluuna nahnu jamii'um muntasir
Atau mereka mengatakan, “Kami ini golongan yang bersatu yang pasti menang.”
45 - سَيُهۡزَمُ الۡجَمۡعُ وَيُوَلُّوۡنَ الدُّبُرَ
Sa yuhzamul jam'u wa yuwalluunad dubur
Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
46 - بَلِ السَّاعَةُ مَوۡعِدُهُمۡ وَالسَّاعَةُ اَدۡهٰى وَاَمَرُّ
Balis Saa'atu maw'iduhum was Saa'atu adhaa wa amarr
Bahkan hari Kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan hari Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
47 - اِنَّ الۡمُجۡرِمِيۡنَ فِىۡ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍۘ
Innal mujrimiina fii dalaalinw wa su'ur
Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan akan berada dalam neraka (di akhirat).
48 - يَوۡمَ يُسۡحَبُوۡنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوۡهِهِمۡؕ ذُوۡقُوۡا مَسَّ سَقَرَ
Yawma yushabuuna fin Naari'alaa wujuuhimim zuuquu massa saqar
Pada hari mereka diseret ke neraka pada wajahnya. (Dikatakan kepada mereka), “Rasakanlah sentuhan api neraka.”
49 - اِنَّا كُلَّ شَىۡءٍ خَلَقۡنٰهُ بِقَدَرٍ
Innaa kulla shai'in khalaqnaahu biqadar
Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
50 - وَمَاۤ اَمۡرُنَاۤ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمۡحٍۢ بِالۡبَصَرِ
Wa maaa amrunaaa illaa waahidatun kalamhim bilbasar
Dan perintah Kami hanyalah (dengan) satu perkataan seperti kejapan mata.
51 - وَلَقَدۡ اَهۡلَـكۡنَاۤ اَشۡيَاعَكُمۡ فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّكِرٍ
Wa laqad ahlaknaaa ashyaa'akum fahal mim muddakir
Dan sungguh, telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu (kekafirannya). Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
52 - وَكُلُّ شَىۡءٍ فَعَلُوۡهُ فِى الزُّبُرِ
Wa kullu shai'in fa'aluuhu fiz Zubur
Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.
53 - وَ كُلُّ صَغِيۡرٍ وَّكَبِيۡرٍ مُّسۡتَطَرٌ
Wa kullu saghiirinw wa kabiirim mustatar
Dan segala (sesuatu) yang kecil maupun yang besar (semuanya) tertulis.
54 - اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍۙ
Innal muttaqiina fii jannaatinw wa nahar
Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai,
55 - فِىۡ مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِنۡدَ مَلِيۡكٍ مُّقۡتَدِرٍ
Fii maq'adi sidqin 'inda Maliikim Muqtadir
di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Mahakuasa.