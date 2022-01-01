Ar-Rahman - Yang Maha Pemurah

Surat Ar Rahmaan terdiri atas 78 ayat, termasuk golongan surat- surat Madaniyyah, diturunkan sesudah surat Ar Ra'du. Dinamai Ar Rahmaan (Yang Maha Pemurah), diambil dari perkataan Ar Rahmaan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Ar Rahmaan adalah salah satu dari nama-nama Allah. Sebagian besar dari surat ini menerangkan kepemurahan Allah s.w.t. kepada hamba-hamba-Nya, yaitu dengan memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat nanti.

1 - اَلرَّحۡمٰنُۙ

Ar Rahmaan

(Allah) Yang Maha Pengasih, 2 - عَلَّمَ الۡقُرۡاٰنَؕ

'Allamal Quran

Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. 3 - خَلَقَ الۡاِنۡسَانَۙ

Khalaqal insaan

Dia menciptakan manusia, 4 - عَلَّمَهُ الۡبَيَانَ

'Allamalhul bayaan

mengajarnya pandai berbicara. 5 - اَلشَّمۡسُ وَالۡقَمَرُ بِحُسۡبَانٍ

Ashshamsu walqamaru bihusbaan

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, 6 - وَّالنَّجۡمُ وَالشَّجَرُ يَسۡجُدٰنِ

Wannajmu washshajaru yasjudan

dan tumbuh-tumbuhan [atau bintang-bintang] dan pepohonan, keduanya tunduk (kepada-Nya). 7 - وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الۡمِيۡزَانَۙ

Wassamaaa'a rafa'ahaa wa wada'al Miizan

Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, 8 - اَلَّا تَطۡغَوۡا فِى الۡمِيۡزَانِ

Allaa tatghaw fil miizaan

agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, 9 - وَاَقِيۡمُوا الۡوَزۡنَ بِالۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُوا الۡمِيۡزَانَ

Wa aqiimul wazna bilqisti wa laa tukhsirul miizaan

dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. 10 - وَالۡاَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡاَنَامِۙ

Wal arda wada'ahaa lilanaame

Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(-Nya), 11 - فِيۡهَا فَاكِهَةٌ ۖ ۙ وَّالنَّخۡلُ ذَاتُ الۡاَكۡمَامِ‌

Fiihaa faakihatunw wan nakhlu zaatul akmaam

di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, 12 - وَالۡحَبُّ ذُو الۡعَصۡفِ وَالرَّيۡحَانُ‌ۚ

Walhabbu zul 'asfi war Raihaanu

dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. 13 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 14 - خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ صَلۡصَالٍ كَالۡفَخَّارِۙ

Khalaqal insaana min salsaalin kalfakhkhaari

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, 15 - وَخَلَقَ الۡجَآنَّ مِنۡ مَّارِجٍ مِّنۡ نَّارٍ‌ۚ

Wa khalaqal jaaan mim maarijim min naar

dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. 16 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 17 - رَبُّ الۡمَشۡرِقَيۡنِ وَ رَبُّ الۡمَغۡرِبَيۡنِ‌ۚ

Rabbul mashriqayni wa Rabbul maghribayni

Tuhan (yang memelihara) dua timur dan Tuhan (yang memelihara) dua barat. 18 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 19 - مَرَجَ الۡبَحۡرَيۡنِ يَلۡتَقِيٰنِۙ

Marajal bahrayni yalta qiyaani

Dia membiarkan dua laut mengalir yang (kemudian) keduanya bertemu, 20 - بَيۡنَهُمَا بَرۡزَخٌ لَّا يَبۡغِيٰنِ‌ۚ‏

Bainahumaa barzakhul laa yabghiyaan

di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. 21 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 22 - يَخۡرُجُ مِنۡهُمَا اللُّـؤۡلُـؤُ وَالۡمَرۡجَانُ‌ۚ‏

Yakhruju minhumal lu 'lu u wal marjaanu

Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. 23 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 24 - وَلَهُ الۡجَوَارِ الۡمُنۡشَئٰتُ فِى الۡبَحۡرِ كَالۡاَعۡلَامِ‌ۚ

Wa lahul jawaaril mun sha'aatu fil bahri kal a'laam

Milik-Nyalah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. 25 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 26 - كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٍ‌

Kullu man 'alaihaa faan

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, 27 - وَّيَبۡقٰى وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو الۡجَلٰلِ وَالۡاِكۡرَامِ‌ۚ

Wa yabqaa wajhu rabbika zul jalaali wal ikraam

tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. 28 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 29 - يَسۡـَٔـلُهٗ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ‌ؕ كُلَّ يَوۡمٍ هُوَ فِىۡ شَاۡنٍ‌ۚ

Yas'aluhuu man fissamaawaati walard; kulla ywmin huwa fii shaan

Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan. 30 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 31 - سَنَفۡرُغُ لَـكُمۡ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ‌ۚ

Sanafrughu lakum ayyuhas saqalaan

Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu wahai (golongan) manusia dan jin! 32 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 33 - يٰمَعۡشَرَ الۡجِنِّ وَالۡاِنۡسِ اِنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ اَنۡ تَنۡفُذُوۡا مِنۡ اَقۡطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ فَانْفُذُوۡا‌ؕ لَا تَنۡفُذُوۡنَ اِلَّا بِسُلۡطٰنٍ‌ۚ

Yaa ma'sharal jinni wal insi inis tata'tum an tanfuzuu min aqtaaris samaawaati wal ardi fanfuzuu; laa tanfuzuuna illaa bisultaan

Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari Allah). 34 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 35 - يُرۡسَلُ عَلَيۡكُمَا شُوَاظٌ مِّنۡ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنۡتَصِرٰنِ‌ۚ

Yursalu 'alaikumaa shuwaazum min naarifiw-wa nuhaasun falaa tantasiraan

Kepada kamu (jin dan manusia), akan dikirim nyala api dan cairan tembaga (panas) sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri (darinya). 36 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 37 - فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتۡ وَرۡدَةً كَالدِّهَانِ‌ۚ

Fa-izan shaqqatis samaaa'u fakaanat wardatan kaddihaan

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilauan) minyak. 38 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 39 - فَيَوۡمَٮِٕذٍ لَّا يُسۡـٴَـلُ عَنۡ ذَنۡۢبِهٖۤ اِنۡسٌ وَّلَا جَآنٌّ‌ۚ

Fa-yawma'izil laa yus'alu 'an zambihiii insunw wa laa jaann

Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. 40 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 41 - يُعۡرَفُ الۡمُجۡرِمُوۡنَ بِسِيۡمٰهُمۡ فَيُؤۡخَذُ بِالنَّوَاصِىۡ وَ الۡاَقۡدَامِ‌ۚ

Yu'raful mujrimuuna bisiimaahum fa'yu'khazu binna waasi wal aqdaam

Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. 42 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 43 - هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىۡ يُكَذِّبُ بِهَا الۡمُجۡرِمُوۡنَ‌ۘ

Haazihii jahannamul latii yukazzibu bihal mujrimuun

Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. 44 - يَطُوۡفُوۡنَ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَ حَمِيۡمٍ اٰنٍ‌ۚ

Yatuufuuna bainahaa wa baina hamiimim aan

Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. 45 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 46 - وَلِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ‌ۚ

Wa liman khaafa maqaama rabbihii jannataan

Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. 47 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِۙ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 48 - ذَوَاتَاۤ اَفۡنَانٍ‌ۚ

Zawaataaa afnaan

kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. 49 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 50 - فِيۡهِمَا عَيۡنٰنِ تَجۡرِيٰنِ‌ۚ

Fiihimaa 'aynaani tajriyaan

Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. 51 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 52 - فِيۡهِمَا مِنۡ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوۡجٰنِ‌ۚ

Fiihimaa min kulli faakihatin zawjaan

Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. 53 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 54 - مُتَّكِـــِٕيۡنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآٮِٕنُهَا مِنۡ اِسۡتَبۡرَقٍ‌ؕ وَجَنَی الۡجَـنَّتَيۡنِ دَانٍ‌ۚ‏

Muttaki'iina 'alaa furushim bataaa'inuhaa min istabraq; wajanal jannataini daan

Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutera tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat. 55 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 56 - فِيۡهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرۡفِۙ لَمۡ يَطۡمِثۡهُنَّ اِنۡسٌ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنٌّ‌ۚ

Fiihinna qaasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wa laa jaaann

Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. 57 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 58 - كَاَنَّهُنَّ الۡيَاقُوۡتُ وَالۡمَرۡجَانُ‌ۚ‏

ka annahunnal yaaquutu wal marjaan

Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. 59 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 60 - هَلۡ جَزَآءُ الْاِحۡسَانِ اِلَّا الۡاِحۡسَانُ‌ۚ

Hal jazaaa'ul ihsaani illal ihsaan

Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula). 61 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 62 - وَمِنۡ دُوۡنِهِمَا جَنَّتٰنِ‌ۚ

Wa min duunihimaa jannataan

Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi. 63 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِۙ‏

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, 64 - مُدۡهَآمَّتٰنِ‌ۚ

Mudhaaammataan

kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya. 65 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ‌ۚ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 66 - فِيۡهِمَا عَيۡنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ‌ۚ

Fiihimaa 'aynaani nad daakhataan

Di dalam keduanya (surga itu) ada dua buah mata air yang memancar. 67 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 68 - فِيۡهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخۡلٌ وَّرُمَّانٌ‌ۚ‏

Fiihimaa faakihatunw wa nakhlunw wa rummaan

Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. 69 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ‌ۚ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 70 - فِيۡهِنَّ خَيۡرٰتٌ حِسَانٌ‌ۚ

Fiihinna khairaatun hisaan

Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. 71 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ‌ۚ‏

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 72 - حُوۡرٌ مَّقۡصُوۡرٰتٌ فِى الۡخِيَامِ‌ۚ

Huurum maqsuuraatun fil khiyaam

Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. 73 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ‌ۚ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 74 - لَمۡ يَطۡمِثۡهُنَّ اِنۡسٌ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنٌّ‌ۚ

Lam yatmis hunna insun qablahum wa laa jaaann

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin sebelumnya. 75 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ‌ۚ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 76 - مُتَّكِــِٕيۡنَ عَلٰى رَفۡرَفٍ خُضۡرٍ وَّعَبۡقَرِىٍّ حِسَانٍ‌ۚ

Muttaki'iina 'alaa rafratin khudrinw wa 'abqariyyin hisaan

Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. 77 - فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 78 - تَبٰـرَكَ اسۡمُ رَبِّكَ ذِى الۡجَـلٰلِ وَالۡاِكۡرَامِ

Tabaarakasmu Rabbika Zil-Jalaali wal-Ikraam

Mahasuci nama Tuhanmu Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.