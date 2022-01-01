Al-Muddassir - Orang yang Berkemul

Surat Al Muddatstsir terdiri atas 56 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Muzzammil. Dinamai Al Muddatstsir (orang yang berkemul) diambil dari perkataan Al Muddatstsir yang terdapat pada ayat pertama surat ini.

1 - يٰۤاَيُّهَا الۡمُدَّثِّرُ

Yaaa ayyuhal muddassir

Wahai orang yang berkemul (berselimut)! 2 - قُمۡ فَاَنۡذِرۡ

Qum fa anzir

bangunlah, lalu berilah peringatan! 3 - وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ

Wa rabbaka fakabbir

dan agungkanlah Tuhanmu, 4 - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ

Wa siyaabaka fatahhir

dan bersihkanlah pakaianmu, 5 - وَالرُّجۡزَ فَاهۡجُرۡ

Warrujza fahjur

dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji, 6 - وَلَا تَمۡنُنۡ تَسۡتَكۡثِرُ

Wa laa tamnun tastaksir

dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. 7 - وَ لِرَبِّكَ فَاصۡبِرۡؕ

Wa li Rabbika fasbir

Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. 8 - فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوۡرِۙ

Fa izaa nuqira fin naaquur

Maka apabila sangkakala ditiup, 9 - فَذٰلِكَ يَوۡمَٮِٕذٍ يَّوۡمٌ عَسِيۡرٌۙ‏

Fazaalika yawma 'iziny yawmun 'asiir

maka itulah hari yang serba sulit, 10 - عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ غَيۡرُ يَسِيۡرٍ

'Alal kaafiriina ghayru yasiir

bagi orang-orang kafir tidak mudah. 11 - ذَرۡنِىۡ وَمَنۡ خَلَقۡتُ وَحِيۡدًا

Zamii wa man khalaqtu wahiidaa

Biarkanlah Aku (yang bertindak) terhadap orang yang Aku sendiri telah menciptakannya, 12 - وَّجَعَلۡتُ لَهٗ مَالًا مَّمۡدُوۡدًا

Wa ja'altu lahuu maalam mamduudaa

dan Aku beri kekayaan yang melimpah, 13 - وَّبَنِيۡنَ شُهُوۡدًا

Wa baniina shuhuudaa

dan anak-anak yang selalu bersamanya, 14 - وَّمَهَّدتُّ لَهٗ تَمۡهِيۡدًا

Wa mahhattu lahuu tamhiida

dan Aku beri kelapangan (hidup) seluas-luasnya. 15 - ثُمَّ يَطۡمَعُ اَنۡ اَزِيۡدَ

Summa yat ma'u an aziid

Kemudian dia ingin sekali agar Aku menambahnya. 16 - كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيۡدًا

Kallaaa innahuu kaana li Aayaatinaa 'aniidaa

Tidak bisa! Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat Kami (Al-Qur'an). 17 - سَاُرۡهِقُهٗ صَعُوۡدًا

Sa urhiquhuu sa'uudaa

Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. 18 - اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَۙ

Innahuu fakkara wa qaddar

Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya), 19 - فَقُتِلَ كَيۡفَ قَدَّرَۙ‏

Faqutila kayfa qaddar

maka celakalah dia! Bagaimana dia menetapkan? 20 - ثُمَّ قُتِلَ كَيۡفَ قَدَّرَۙ

Summa qutila kaifa qaddar

Sekali lagi, celakalah dia! Bagaimana dia menetapkan? 21 - ثُمَّ نَظَرَۙ

Summa nazar

Kemudian dia (merenung) memikirkan, 22 - ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَۙ‏

Summa 'abasa wa basar

lalu berwajah masam dan cemberut, 23 - ثُمَّ اَدۡبَرَ وَاسۡتَكۡبَرَۙ

Summaa adbara wastakbar

kemudian berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri, 24 - فَقَالَ اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا سِحۡرٌ يُّؤۡثَرُۙ

Faqaala in haazaaa illaa sihruny yu'sar

lalu dia berkata, “(Al-Qur'an) ini hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu). 25 - اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا قَوۡلُ الۡبَشَرِؕ

In haazaaa illaa qawlul bashar

Ini hanyalah perkataan manusia.” 26 - سَاُصۡلِيۡهِ سَقَرَ‏

Sa usliihi saqar

Kelak, Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar, 27 - وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا سَقَرُؕ

Wa maaa adraaka maa saqar

dan tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu? 28 - لَا تُبۡقِىۡ وَ لَا تَذَرُ‌ۚ

Laa tubqii wa laa tazar

Ia (Saqar itu) tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, 29 - لَـوَّاحَةٌ لِّلۡبَشَرِ‌ۖ‌ۚ

Lawwaahatul lilbashar

yang menghanguskan kulit manusia. 30 - عَلَيۡهَا تِسۡعَةَ عَشَرَؕ

'Alaihaa tis'ata 'ashar

Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga). 31 - وَمَا جَعَلۡنَاۤ اَصۡحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓٮِٕكَةً‌ ۖوَّمَا جَعَلۡنَا عِدَّتَهُمۡ اِلَّا فِتۡنَةً لِّلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا ۙ لِيَسۡتَيۡقِنَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ وَيَزۡدَادَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِيۡمَانًا‌ وَّلَا يَرۡتَابَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ وَالۡمُؤۡمِنُوۡنَ‌ۙ وَلِيَقُوۡلَ الَّذِيۡنَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ مَّرَضٌ وَّالۡكٰفِرُوۡنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ‌ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنۡ يَّشَآءُ وَيَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ ‌ؕ وَمَا يَعۡلَمُ جُنُوۡدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ‌ؕ وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكۡرٰى لِلۡبَشَرِ

Wa maaja''alnaaa As haaban naari illaa malaaa 'ikatanw wa maa ja'alnaa 'iddatahum illaa fitnatal lillaziina kafaruu liyastayqinal laziina uutul kitaaba wa yazdaadal laziina aamanuuo iimaananw wa laa yartaabal laziina uutul kitaaba walmu'minuuna wa liyaquu

Dan yang Kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat; dan Kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu; dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (berkata), “Apakah yang dikehendaki Allah dengan (bilangan) ini sebagai suatu perumpamaan?” Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. 32 - كَلَّا وَالۡقَمَرِ

Kallaa walqamar

Tidak! Demi bulan, 33 - وَالَّيۡلِ اِذۡ اَدۡبَرَۙ

Wallaili adbar

dan demi malam ketika telah berlalu, 34 - وَالصُّبۡحِ اِذَاۤ اَسۡفَرَۙ

Wassub hi izaaa asfar

dan demi subuh apabila mulai terang, 35 - اِنَّهَا لَاِحۡدَى الۡكُبَرِۙ‏

Innahaa la ihdal kubar

sesunggunya (Saqar itu) adalah salah satu (bencana) yang sangat besar, 36 - نَذِيۡرًا لِّلۡبَشَرِۙ

Naziiral lilbashar

sebagai peringatan bagi manusia, 37 - لِمَنۡ شَآءَ مِنۡكُمۡ اَنۡ يَّتَقَدَّمَ اَوۡ يَتَاَخَّرَؕ

Liman shaaa'a minkum any yataqaddama aw yata akhkhar

(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. 38 - كُلُّ نَفۡسٍ ۢ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِيۡنَةٌ

Kullu nafsim bim kasabat rahiinah

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, 39 - اِلَّاۤ اَصۡحٰبَ الۡيَمِيۡنِۛ

Illaaa as haabal yamiin

kecuali golongan kanan, 40 - فِىۡ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوۡنَۙ

Fii jannaatiny yata saaa'aluun

berada di dalam surga, mereka saling menanyakan, 41 - عَنِ الۡمُجۡرِمِيۡنَۙ

'Anil mujrimiin

tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, 42 - مَا سَلَـكَكُمۡ فِىۡ سَقَرَ

Maa salakakum fii saqar

”Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?” 43 - قَالُوۡا لَمۡ نَكُ مِنَ الۡمُصَلِّيۡنَۙ

Qaaluu lam naku minal musalliin

Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang me-laksanakan shalat, 44 - وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ الۡمِسۡكِيۡنَۙ‏

Wa lam naku nut'imul miskiin

dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin, 45 - وَكُنَّا نَخُوۡضُ مَعَ الۡخَـآٮِٕضِيۡنَۙ

Wa kunnaa nakhuudu ma'al khaaa'idiin

bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan yang batil), bersama orang-orang yang membicarakannya, 46 - وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوۡمِ الدِّيۡنِۙ‏

Wa kunnaa nukazzibu bi yawmid Diin

dan kami mendustakan hari pembalasan, 47 - حَتّٰٓى اَتٰٮنَا الۡيَقِيۡنُؕ

Hattaaa ataanal yaqiin

sampai datang kepada kami kematian.” 48 - فَمَا تَنۡفَعُهُمۡ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيۡنَؕ‏

Famaa tanfa'uhum shafaa'atush shaafi'iin

Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat (pertolongan) dari orang-orang yang memberikan syafaat. 49 - فَمَا لَهُمۡ عَنِ التَّذۡكِرَةِ مُعۡرِضِيۡنَۙ‏

Famaa lahum 'anittazkirati mu'ridiin

Lalu mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)? 50 - كَاَنَّهُمۡ حُمُرٌ مُّسۡتَنۡفِرَةٌ

Ka annahum humurum mustanfirah

seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, 51 - فَرَّتۡ مِنۡ قَسۡوَرَةٍ

Farrat min qaswarah

lari dari singa. 52 - بَلۡ يُرِيۡدُ كُلُّ امۡرِىٴٍ مِّنۡهُمۡ اَنۡ يُّؤۡتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً

Bal yuriidu kullum ri'im minhum any yu'taa suhufam munashsharah

Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran (kitab) yang terbuka. 53 - كَلَّا ‌ؕ بَلۡ لَّا يَخَافُوۡنَ الۡاٰخِرَةَ

Kallaa bal laa yakhaafuunal aakhirah

Tidak! Sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. 54 - كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذۡكِرَةٌ‌

Kallaaa innahuu tazkirah

Tidak! Sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar-benar suatu peringatan. 55 - فَمَنۡ شَآءَ ذَكَرَهٗ

Fa man shaaa'a zakarah

Maka barangsiapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. 56 - وَمَا يَذۡكُرُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ‌ ؕ هُوَ اَهۡلُ التَّقۡوٰى وَاَهۡلُ الۡمَغۡفِرَةِ

Wa maa yazkuruuna illaaa any yashaaa'al laah; Huwa ahlut taqwaa wa ahlul maghfirah

Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya (Al-Qur'an) kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan yang berhak memberi ampunan.