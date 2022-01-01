Al-Qiyamah - Hari Berbangkit

Surat Al Qiyaamah terdiri atas 40 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Qaari'ah. Dinamai Al Qiyaamah (hari kiamat) diambil dari perkataan Al Qiyaamah yang terdapat pada ayat pertama surat ini.

1 - لَاۤ اُقۡسِمُ بِيَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ

Laaa uqsimu bi yawmil qiyaamah

Aku bersumpah dengan hari Kiamat, 2 - وَلَاۤ اُقۡسِمُ بِالنَّفۡسِ اللَّوَّامَةِؕ

Wa laaa uqsimu bin nafsil lawwaamah

dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali (dirinya sendiri). 3 - اَيَحۡسَبُ الۡاِنۡسَانُ اَلَّنۡ نَّجۡمَعَ عِظَامَهٗؕ‏

Ayahsabul insaanu al lan najm'a 'izaamah

Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-belulangnya? 4 - بَلٰى قٰدِرِيۡنَ عَلٰٓى اَنۡ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ

Balaa qaadiriina 'alaaa an nusawwiya banaanah

(Bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan sempurna. 5 - بَلۡ يُرِيۡدُ الۡاِنۡسَانُ لِيَفۡجُرَ اَمَامَهٗ‌ۚ‏

Bal yuriidul insaanu liyafjura amaamah

Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. 6 - يَسۡـَٔـلُ اَيَّانَ يَوۡمُ الۡقِيٰمَةِؕ

Yas'alu ayyyaana yawmul qiyaamah

Dia bertanya, “Kapankah hari Kiamat itu?” 7 - فَاِذَا بَرِقَ الۡبَصَرُۙ

Fa izaa bariqal basar

Maka apabila mata terbelalak (ketakutan), 8 - وَخَسَفَ الۡقَمَرُۙ

We khasafal qamar

dan bulan pun telah hilang cahayanya, 9 - وَجُمِعَ الشَّمۡسُ وَالۡقَمَرُۙ

Wa jumi'ash shamusu wal qamar

lalu matahari dan bulan dikumpulkan, 10 - يَقُوۡلُ الۡاِنۡسَانُ يَوۡمَٮِٕذٍ اَيۡنَ الۡمَفَرُّ‌

Yaquulul insaanu yaw ma 'izin aynal mafarr

pada hari itu manusia berkata, “Ke mana tempat lari?” 11 - كَلَّا لَا وَزَرَؕ‏

Kallaa laa wazar

Tidak! Tidak ada tempat berlindung! 12 - اِلٰى رَبِّكَ يَوۡمَٮِٕذِ اۨلۡمُسۡتَقَرُّ

Ilaa rabbika yawma 'izinil mustaqarr

Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. 13 - يُنَبَّؤُا الۡاِنۡسَانُ يَوۡمَٮِٕذٍۢ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَؕ

Yunabba 'ul insaanu yawma 'izim bimaa qaddama wa akhkhar

Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. 14 - بَلِ الۡاِنۡسَانُ عَلٰى نَفۡسِهٖ بَصِيۡرَةٌ

Balil insaanu 'alaa nafsihii basiirah

Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, 15 - وَّلَوۡ اَلۡقٰى مَعَاذِيۡرَهٗؕ

Wa law alqaa ma'aaziirah

dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. 16 - لَا تُحَرِّكۡ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعۡجَلَ بِهٖؕ‏

Laa tuharrik bihii lisaa naka lita'jala bih

Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu (untuk membaca Al-Qur'an) karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. 17 - اِنَّ عَلَيۡنَا جَمۡعَهٗ وَقُرۡاٰنَهٗۚ

Inna 'alainaa jam'ahuu wa qur aanah

Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. 18 - فَاِذَا قَرَاۡنٰهُ فَاتَّبِعۡ قُرۡاٰنَهٗ‌ۚ

Fa izaa qaraanaahu fattabi' qur aanah

Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. 19 - ثُمَّ اِنَّ عَلَيۡنَا بَيَانَهٗؕ

Summa inna 'alainaa bayaanah

Kemudian sesungguhnya Kami yang akan menjelaskannya. 20 - كَلَّا بَلۡ تُحِبُّوۡنَ الۡعَاجِلَةَ

Kallaa bal tuhibbuunal 'aajilah

Tidak! Bahkan kamu mencintai kehidupan dunia, 21 - وَتَذَرُوۡنَ الۡاٰخِرَةَ

Wa tazaruunal Aakhirah

dan mengabaikan (kehidupan) akhirat. 22 - وُجُوۡهٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ نَّاضِرَةٌ

Wujuuhuny yawma 'izin naadirah

Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri, 23 - اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ‌

Ilaa rabbihaa naazirah

memandang Tuhannya. 24 - وَوُجُوۡهٌ يَّوۡمَٮِٕذٍۢ بَاسِرَةٌ

Wa wujuuhuny yawma 'izim baasirah

Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram, 25 - تَظُنُّ اَنۡ يُّفۡعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ

Tazunnu any yuf'ala bihaa faaqirah

mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. 26 - كَلَّاۤ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِىَۙ

Kallaaa izaa balaghatit taraaqii

Tidak! Apabila (nyawa) telah sampai ke kerongkongan, 27 - وَقِيۡلَ مَن ۜ رَاقٍۙ

Wa qiila man raaq

dan dikatakan (kepadanya), “Siapa yang dapat menyembuhkan?” 28 - وَّظَنَّ اَنَّهُ الۡفِرَاقُۙ

Wa zanna annahul firaaq

Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan (dengan dunia), 29 - وَالۡتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِۙ

Waltaffatis saaqu bissaaq

dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan), 30 - اِلٰى رَبِّكَ يَوۡمَٮِٕذِ اۨلۡمَسَاقُؕ

Ilaa rabbika yawma'izinil masaaq

kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. 31 - فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰىۙ

Falaa saddaqa wa laa sallaa

Karena dia (dahulu) tidak mau membenarkan (Al-Qur'an dan Rasul) dan tidak mau melaksanakan shalat, 32 - وَلٰڪِنۡ كَذَّبَ وَتَوَلّٰىۙ

Wa laakin kazzaba wa tawalla

tetapi justru dia mendustakan (Rasul) dan berpaling (dari kebenaran), 33 - ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهۡلِهٖ يَتَمَطّٰىؕ

Summa zahaba ilaaa ahlihii yatamatta

kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. 34 - اَوۡلٰى لَكَ فَاَوۡلٰىۙ

Awlaa laka fa awlaa

Celakalah kamu! Maka celakalah! 35 - ثُمَّ اَوۡلٰى لَكَ فَاَوۡلٰىؕ

Summa awlaa laka fa awla

Sekali lagi, celakalah kamu (manusia)! Maka celakalah! 36 - اَيَحۡسَبُ الۡاِنۡسَانُ اَنۡ يُّتۡرَكَ سُدًىؕ

Ayahsabul insaanu anyytraka sudaa

Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? 37 - اَلَمۡ يَكُ نُطۡفَةً مِّنۡ مَّنِىٍّ يُّمۡنٰىۙ

Alam yaku nutfatam mim maniyyiny yumnaa

Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), 38 - ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰىۙ

Summa kaana 'alaqata fakhalaq fasawwaa

kemudian (mani itu) menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, 39 - فَجَعَلَ مِنۡهُ الزَّوۡجَيۡنِ الذَّكَرَ وَالۡاُنۡثٰىؕ

Faja'ala minhuz zawjayniz zakara wal unsaa

lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. 40 - اَلَيۡسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنۡ يُّحۡـىِۦَ الۡمَوۡتٰى

Alaisa zaalika biqaadirin 'alaaa any yuhyiyal mawtaa

Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?