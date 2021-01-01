Al-Mursalat - Malaikat-Malaikat yang Diutus

Surat Al Mursalaat terdiri atas 50 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Humazah. Dinamai Al Mursalaat (Malaikat-Malaikat yang diutus), diambil dari perkataan Al Mursalaat yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Dinamai juga Amma yatasaa aluun diambil dari perkataan Amma yatasaa aluun yang terdapat pada ayat 1 surat ini.

1 - وَالۡمُرۡسَلٰتِ عُرۡفًا

Wal mursalaati'urfaa

Demi (malaikat-malaikat) yang diutus untuk membawa kebaikan, 2 - فَالۡعٰصِفٰتِ عَصۡفًا

Fal'aasifaati 'asfaa

dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya, 3 - وَّالنّٰشِرٰتِ نَشۡرًا ۙ

Wannaashiraati nashraa

dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Allah) dengan seluas-luasnya, 4 - فَالۡفٰرِقٰتِ فَرۡقًا

Falfaariqaati farqaa

dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang baik dan yang buruk) dengan sejelas-jelasnya, 5 - فَالۡمُلۡقِيٰتِ ذِكۡرًا

Falmulqiyaati zikra

dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu, 6 - عُذۡرًا اَوۡ نُذۡرًا

'Uzran aw nuzraa

untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. 7 - اِنَّمَا تُوۡعَدُوۡنَ لَوَاقِعٌ

Innamaa tuu'aduuna lawaaqi'

Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. 8 - فَاِذَا النُّجُوۡمُ طُمِسَتۡۙ‏

Fa izam nujuumu tumisat

Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, 9 - وَ اِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتۡۙ

Wa izas samaaa'u furijat

dan apabila langit terbelah, 10 - وَاِذَا الۡجِبَالُ نُسِفَتۡۙ‏

Wa izal jibaalu nusifat

dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, 11 - وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتۡؕ

Wa izar Rusulu uqqitat

dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya. 12 - لِاَىِّ يَوۡمٍ اُجِّلَتۡؕ

Li ayyi yawmin ujjilat

(Niscaya dikatakan kepada mereka), “Sampai hari apakah ditangguhkan (azab orang-orang kafir itu)?” 13 - لِيَوۡمِ الۡفَصۡلِ‌ۚ

Li yawmil Fasl

Sampai hari keputusan. 14 - وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِؕ

Wa maaa adraaka maa yawmul fasl

Dan tahukah kamu apakah hari ke-putusan itu? 15 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ‏

Wailuny yawma 'izillilmukazzibiin

Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran). 16 - اَلَمۡ نُهۡلِكِ الۡاَوَّلِيۡنَؕ‏

Alam nuhlikil awwaliin

Bukankah telah Kami binasakan orang-orang yang dahulu? 17 - ثُمَّ نُتۡبِعُهُمُ الۡاٰخِرِيۡنَ

Summa nutbi'uhumul aakhiriin

Lalu Kami susulkan (azab Kami terhadap) orang-orang yang datang kemudian. 18 - كَذٰلِكَ نَفۡعَلُ بِالۡمُجۡرِمِيۡنَ

Kazzlika naf'alu bilmujrimiin

Demikianlah Kami perlakukan orang-orang yang berdosa. 19 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ

Wailunw yawma 'izil lil mukazzibiin

Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran). 20 - اَلَمۡ نَخۡلُقۡكُّمۡ مِّنۡ مَّآءٍ مَّهِيۡنٍۙ

Alam nakhlukkum mimmaaa'im mahiin

Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina (mani), 21 - فَجَعَلۡنٰهُ فِىۡ قَرَارٍ مَّكِيۡنٍۙ

Faja'alnaahu fii qaraarim makiin

kemudian Kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh (rahim), 22 - اِلٰى قَدَرٍ مَّعۡلُوۡمٍۙ‏

Illaa qadrim ma'luum

sampai waktu yang ditentukan, 23 - فَقَدَرۡنَا ۖ فَنِعۡمَ الۡقٰدِرُوۡنَ‏

Faqadarnaa fani'mal qaadiruun

lalu Kami tentukan (bentuknya), maka (Kamilah) sebaik-baik yang menentukan. 24 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ‏

Wailuny yawma 'izil lilmukazzibiin

Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran). 25 - اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ كِفَاتًا

Alam naj'alil arda kifaataa

Bukankah Kami jadikan bumi untuk (tempat) berkumpul, 26 - اَحۡيَآءً وَّاَمۡوَاتًا

Ahyaaa'anw wa amwaataa

bagi yang masih hidup dan yang sudah mati? 27 - وَّجَعَلۡنَا فِيۡهَا رَوَاسِىَ شٰمِخٰتٍ وَّ اَسۡقَيۡنٰكُمۡ مَّآءً فُرَاتًا

Wa ja'alnaa fiihaa rawaasiya shaamikhaatinw wa asqainaakum maaa'an furaataa

Dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar? 28 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ

Wailuny yawma 'izil lilmukazzibiin

Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran). 29 - اِنْطَلِقُوۡۤا اِلٰى مَا كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَ‌ۚ

Intaliquuo ilaa maa kuntum bihii tukazzibuun

(Akan dikatakan), “Pergilah kamu mendapatkan apa (azab) yang dahulu kamu dustakan. 30 - اِنْطَلِقُوۡۤا اِلٰى ظِلٍّ ذِىۡ ثَلٰثِ شُعَبٍۙ

Intaliquuo ilaa zillin zii salaasi shu'ab

Pergilah kamu mendapatkan naungan (asap api neraka) yang mempunyai tiga cabang, 31 - لَّا ظَلِيۡلٍ وَّلَا يُغۡنِىۡ مِنَ اللَّهَبِؕ

Laa zaliilinw wa laa yughnii minal lahab

yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.” 32 - اِنَّهَا تَرۡمِىۡ بِشَرَرٍ كَالۡقَصۡرِ‌ۚ‏

Innahaa tarmii bishararin kalqasr

Sungguh, (neraka) itu menyemburkan bunga api (sebesar dan setinggi) istana, 33 - كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفۡرٌ

Ka annahuu jimaalatun sufr

seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. 34 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ‏

Wailuny yawma 'izil lilmukazibiin

Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran). 35 - هٰذَا يَوۡمُ لَا يَنۡطِقُوۡنَۙ

Haazaa yawmu laa uantiquun

Inilah hari, saat mereka tidak dapat berbicara, 36 - وَلَا يُؤۡذَنُ لَهُمۡ فَيَـعۡتَذِرُوۡنَ

Wa laa yu'zanu lahum fa ya'taziruun

dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. 37 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ

Wailunw yawma 'izil lilmukazzibiin

Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran). 38 - هٰذَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِ‌ۚ جَمَعۡنٰكُمۡ وَالۡاَوَّلِيۡنَ

Haaza yawmul fasli jama 'naakum wal awwaliin

Inilah hari keputusan; (pada hari ini) Kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. 39 - فَاِنۡ كَانَ لَـكُمۡ كَيۡدٌ فَكِيۡدُوۡنِ

Fa in kaana lakum kaidun fakiiduun

Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah (tipu daya) itu terhadap-Ku. 40 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ

Wailuny yawma'izil lilmukazzibiin

Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran). 41 - اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ ظِلٰلٍ وَّعُيُوۡنٍۙ

Innal muttaqiina fii zilaalinw wa 'uyuun

Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (pepohonan surga yang teduh) dan (di sekitar) mata air, 42 - وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشۡتَهُوۡنَؕ

Wa fawaakiha mimmaa yastahuun

dan buah-buahan yang mereka sukai. 43 - كُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا هَنِيْٓئًا ۢ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ

Kuluu washrabuu haniii 'am bimaa kuntum ta'maluun

(Katakan kepada mereka), “Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.” 44 - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ

Innaa kazaalika najzil muhsiniin

Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 45 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ

Wailuny yawma 'izil lilmuzkazzibiin

Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran). 46 - كُلُوۡا وَتَمَتَّعُوۡا قَلِيۡلًا اِنَّكُمۡ مُّجۡرِمُوۡنَ‏

Kuluu wa tamatta'uu qaliilan innakum mujrimuun

(Katakan kepada orang-orang kafir), “Makan dan bersenang-senanglah kamu (di dunia) sebentar, sesungguhnya kamu orang-orang durhaka!” 47 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ

Wailunny yawma 'izil lilmukazzibiin

Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran). 48 - وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمُ ارۡكَعُوۡا لَا يَرۡكَعُوۡنَ

Wa izaa qiila lahumur ka'uu aa yarka'uun

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Rukuklah,” mereka tidak mau rukuk. 49 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ

Wailunny yawma 'izil lilmukazzibiin

Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran)! 50 - فَبِاَىِّ حَدِيۡثٍۢ بَعۡدَهٗ يُؤۡمِنُوۡنَ

Fabi ayyi hadiisim ba'dahuu yu'minuun

Maka kepada ajaran manakah (selain Al-Qur'an) ini mereka akan beriman?