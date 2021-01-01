Al-Mursalat - Malaikat-Malaikat yang Diutus

1 - وَالۡمُرۡسَلٰتِ عُرۡفًا
Wal mursalaati'urfaa
Demi (malaikat-malaikat) yang diutus untuk membawa kebaikan,
2 - فَالۡعٰصِفٰتِ عَصۡفًا
Fal'aasifaati 'asfaa
dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,
3 - وَّالنّٰشِرٰتِ نَشۡرًا ۙ
Wannaashiraati nashraa
dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Allah) dengan seluas-luasnya,
4 - فَالۡفٰرِقٰتِ فَرۡقًا
Falfaariqaati farqaa
dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang baik dan yang buruk) dengan sejelas-jelasnya,
5 - فَالۡمُلۡقِيٰتِ ذِكۡرًا
Falmulqiyaati zikra
dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
6 - عُذۡرًا اَوۡ نُذۡرًا
'Uzran aw nuzraa
untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
7 - اِنَّمَا تُوۡعَدُوۡنَ لَوَاقِعٌ
Innamaa tuu'aduuna lawaaqi'
Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
8 - فَاِذَا النُّجُوۡمُ طُمِسَتۡۙ
Fa izam nujuumu tumisat
Maka apabila bintang-bintang dihapuskan,
9 - وَ اِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتۡۙ
Wa izas samaaa'u furijat
dan apabila langit terbelah,
10 - وَاِذَا الۡجِبَالُ نُسِفَتۡۙ
Wa izal jibaalu nusifat
dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu,
11 - وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتۡؕ
Wa izar Rusulu uqqitat
dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
12 - لِاَىِّ يَوۡمٍ اُجِّلَتۡؕ
Li ayyi yawmin ujjilat
(Niscaya dikatakan kepada mereka), “Sampai hari apakah ditangguhkan (azab orang-orang kafir itu)?”
13 - لِيَوۡمِ الۡفَصۡلِۚ
Li yawmil Fasl
Sampai hari keputusan.
14 - وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِؕ
Wa maaa adraaka maa yawmul fasl
Dan tahukah kamu apakah hari ke-putusan itu?
15 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
Wailuny yawma 'izillilmukazzibiin
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
16 - اَلَمۡ نُهۡلِكِ الۡاَوَّلِيۡنَؕ
Alam nuhlikil awwaliin
Bukankah telah Kami binasakan orang-orang yang dahulu?
17 - ثُمَّ نُتۡبِعُهُمُ الۡاٰخِرِيۡنَ
Summa nutbi'uhumul aakhiriin
Lalu Kami susulkan (azab Kami terhadap) orang-orang yang datang kemudian.
18 - كَذٰلِكَ نَفۡعَلُ بِالۡمُجۡرِمِيۡنَ
Kazzlika naf'alu bilmujrimiin
Demikianlah Kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
19 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
Wailunw yawma 'izil lil mukazzibiin
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
20 - اَلَمۡ نَخۡلُقۡكُّمۡ مِّنۡ مَّآءٍ مَّهِيۡنٍۙ
Alam nakhlukkum mimmaaa'im mahiin
Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina (mani),
21 - فَجَعَلۡنٰهُ فِىۡ قَرَارٍ مَّكِيۡنٍۙ
Faja'alnaahu fii qaraarim makiin
kemudian Kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh (rahim),
22 - اِلٰى قَدَرٍ مَّعۡلُوۡمٍۙ
Illaa qadrim ma'luum
sampai waktu yang ditentukan,
23 - فَقَدَرۡنَا ۖ فَنِعۡمَ الۡقٰدِرُوۡنَ
Faqadarnaa fani'mal qaadiruun
lalu Kami tentukan (bentuknya), maka (Kamilah) sebaik-baik yang menentukan.
24 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
Wailuny yawma 'izil lilmukazzibiin
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
25 - اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ كِفَاتًا
Alam naj'alil arda kifaataa
Bukankah Kami jadikan bumi untuk (tempat) berkumpul,
26 - اَحۡيَآءً وَّاَمۡوَاتًا
Ahyaaa'anw wa amwaataa
bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?
27 - وَّجَعَلۡنَا فِيۡهَا رَوَاسِىَ شٰمِخٰتٍ وَّ اَسۡقَيۡنٰكُمۡ مَّآءً فُرَاتًا
Wa ja'alnaa fiihaa rawaasiya shaamikhaatinw wa asqainaakum maaa'an furaataa
Dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar?
28 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
Wailuny yawma 'izil lilmukazzibiin
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
29 - اِنْطَلِقُوۡۤا اِلٰى مَا كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَۚ
Intaliquuo ilaa maa kuntum bihii tukazzibuun
(Akan dikatakan), “Pergilah kamu mendapatkan apa (azab) yang dahulu kamu dustakan.
30 - اِنْطَلِقُوۡۤا اِلٰى ظِلٍّ ذِىۡ ثَلٰثِ شُعَبٍۙ
Intaliquuo ilaa zillin zii salaasi shu'ab
Pergilah kamu mendapatkan naungan (asap api neraka) yang mempunyai tiga cabang,
31 - لَّا ظَلِيۡلٍ وَّلَا يُغۡنِىۡ مِنَ اللَّهَبِؕ
Laa zaliilinw wa laa yughnii minal lahab
yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.”
32 - اِنَّهَا تَرۡمِىۡ بِشَرَرٍ كَالۡقَصۡرِۚ
Innahaa tarmii bishararin kalqasr
Sungguh, (neraka) itu menyemburkan bunga api (sebesar dan setinggi) istana,
33 - كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفۡرٌ
Ka annahuu jimaalatun sufr
seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
34 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
Wailuny yawma 'izil lilmukazibiin
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
35 - هٰذَا يَوۡمُ لَا يَنۡطِقُوۡنَۙ
Haazaa yawmu laa uantiquun
Inilah hari, saat mereka tidak dapat berbicara,
36 - وَلَا يُؤۡذَنُ لَهُمۡ فَيَـعۡتَذِرُوۡنَ
Wa laa yu'zanu lahum fa ya'taziruun
dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
37 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
Wailunw yawma 'izil lilmukazzibiin
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
38 - هٰذَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِۚ جَمَعۡنٰكُمۡ وَالۡاَوَّلِيۡنَ
Haaza yawmul fasli jama 'naakum wal awwaliin
Inilah hari keputusan; (pada hari ini) Kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
39 - فَاِنۡ كَانَ لَـكُمۡ كَيۡدٌ فَكِيۡدُوۡنِ
Fa in kaana lakum kaidun fakiiduun
Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah (tipu daya) itu terhadap-Ku.
40 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
Wailuny yawma'izil lilmukazzibiin
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
41 - اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ ظِلٰلٍ وَّعُيُوۡنٍۙ
Innal muttaqiina fii zilaalinw wa 'uyuun
Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (pepohonan surga yang teduh) dan (di sekitar) mata air,
42 - وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشۡتَهُوۡنَؕ
Wa fawaakiha mimmaa yastahuun
dan buah-buahan yang mereka sukai.
43 - كُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا هَنِيْٓئًا ۢ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ
Kuluu washrabuu haniii 'am bimaa kuntum ta'maluun
(Katakan kepada mereka), “Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.”
44 - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ
Innaa kazaalika najzil muhsiniin
Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
45 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
Wailuny yawma 'izil lilmuzkazzibiin
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
46 - كُلُوۡا وَتَمَتَّعُوۡا قَلِيۡلًا اِنَّكُمۡ مُّجۡرِمُوۡنَ
Kuluu wa tamatta'uu qaliilan innakum mujrimuun
(Katakan kepada orang-orang kafir), “Makan dan bersenang-senanglah kamu (di dunia) sebentar, sesungguhnya kamu orang-orang durhaka!”
47 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
Wailunny yawma 'izil lilmukazzibiin
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
48 - وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمُ ارۡكَعُوۡا لَا يَرۡكَعُوۡنَ
Wa izaa qiila lahumur ka'uu aa yarka'uun
Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Rukuklah,” mereka tidak mau rukuk.
49 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
Wailunny yawma 'izil lilmukazzibiin
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran)!
50 - فَبِاَىِّ حَدِيۡثٍۢ بَعۡدَهٗ يُؤۡمِنُوۡنَ
Fabi ayyi hadiisim ba'dahuu yu'minuun
Maka kepada ajaran manakah (selain Al-Qur'an) ini mereka akan beriman?