An-Naba' - Berita Besar

1 - عَمَّ يَتَسَآءَلُوۡنَۚ
'Amma Yatasaa-aluun
Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
2 - عَنِ النَّبَاِ الۡعَظِيۡمِۙ
'Anin-nabaa-il 'aziim
Tentang berita yang besar (hari kebangkitan),
3 - الَّذِىۡ هُمۡ فِيۡهِ مُخۡتَلِفُوۡنَؕ
Allazi hum fiihi mukh talifuun
yang dalam hal itu mereka berselisih.
4 - كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَۙ
Kallaa sa y'alamuun
Tidak! Kelak mereka akan mengetahui,
5 - ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَ
Thumma kallaa sa y'alamuun
sekali lagi tidak! Kelak mereka akan mengetahui.
6 - اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ مِهٰدًا
Alam naj'alil arda mihaa da
Bukankah Kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan,
7 - وَّالۡجِبَالَ اَوۡتَادًا
Wal jibaala au taada
dan gunung-gunung sebagai pasak?
8 - وَّخَلَقۡنٰكُمۡ اَزۡوَاجًا
Wa khalaq naakum azwaaja
Dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan,
9 - وَّجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتًا
Waja'alnan naumakum subata
dan Kami menjadikan tidurmu untuk istirahat,
10 - وَّجَعَلۡنَا الَّيۡلَ لِبَاسًا
Waja'alnal laila libasa
dan Kami menjadikan malam sebagai pakaian
11 - وَّجَعَلۡنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
Waja'alnan nahara ma 'aasha
dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan,
12 - وَّبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعًا شِدَادًا
Wa banaina fauqakum sab 'an shi daada
dan Kami membangun di atas kamu tujuh (langit) yang kokoh,
13 - وَّ جَعَلۡنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا
Waja'alna siraajaw wah haaja
dan Kami menjadikan pelita yang terang-benderang (matahari),
14 - وَّاَنۡزَلۡنَا مِنَ الۡمُعۡصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا
Wa anzalna minal m'usiraati maa-an saj-jaaja
dan Kami turunkan dari awan, air hujan yang tercurah dengan hebatnya,
15 - لِّـنُخۡرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا
Linukh rija bihii habbaw wana baata
untuk Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman,
16 - وَّجَنّٰتٍ اَلۡفَافًا
Wa jan naatin alfafa
dan kebun-kebun yang rindang.
17 - اِنَّ يَوۡمَ الۡفَصۡلِ كَانَ مِيۡقَاتًا
Inna yaumal-fasli kana miqaata
Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan,
18 - يَّوۡمَ يُنۡفَخُ فِى الصُّوۡرِ فَتَاۡتُوۡنَ اَفۡوَاجًا
Yauma yun fakhu fis-suuri fataa tuuna afwaaja
(yaitu) pada hari (ketika) sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong,
19 - وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتۡ اَبۡوَابًا
Wa futiha tis samaa-u fakaanat abwaaba
dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu,
20 - وَّ سُيِّرَتِ الۡجِبَالُ فَكَانَتۡ سَرَابًا
Wa suyyi raatil jibaalu fa kaanat saraaba
dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fatamorgana.
21 - اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتۡ مِرۡصَادًا
Inna jahan nama kaanat mirsaada
Sungguh, (neraka) Jahanam itu (sebagai) tempat mengintai (bagi penjaga yang mengawasi isi neraka),
22 - لِّلطّٰغِيۡنَ مَاٰبًا
Lit taa ghiina ma aaba
menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
23 - لّٰبِثِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَحۡقَابًا
Laa bithiina fiihaa ahqaaba
Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama,
24 - لَا يَذُوۡقُوۡنَ فِيۡهَا بَرۡدًا وَّلَا شَرَابًا
Laa ya zuuquuna fiiha bar daw walaa sharaaba
mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,
25 - اِلَّا حَمِيۡمًا وَّغَسَّاقًا
Illa hamii maw-wa ghas saaqa
selain air yang mendidih dan nanah,
26 - جَزَآءً وِّفَاقًا
Jazaa-aw wi faaqa
sebagai pembalasan yang setimpal.
27 - اِنَّهُمۡ كَانُوۡا لَا يَرۡجُوۡنَ حِسَابًا
Innahum kaanu laa yarjuuna hisaaba
Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
28 - وَّكَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا
Wa kazzabu bi aayaa tina kizzaba
Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Kami.
29 - وَكُلَّ شَىۡءٍ اَحۡصَيۡنٰهُ كِتٰبًا
Wa kulla shai-in ahsai naahu kitaa ba
Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu Kitab (buku catatan amalan manusia).
30 - فَذُوۡقُوۡا فَلَنۡ نَّزِيۡدَكُمۡ اِلَّا عَذَابًا
Fa zuuquu falan-nazii dakum ill-laa azaaba
Maka karena itu rasakanlah! Maka tidak ada yang akan Kami tambahkan kepadamu selain azab.
31 - اِنَّ لِلۡمُتَّقِيۡنَ مَفَازًا
Inna lil mutta qiina mafaaza
Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,
32 - حَدَآٮِٕقَ وَاَعۡنَابًا
Hadaa-iqa wa a'anaa ba
(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,
33 - وَّكَوَاعِبَ اَتۡرَابًا
Wa kaawa 'iba at raaba
dan gadis-gadis montok yang sebaya,
34 - وَّكَاۡسًا دِهَاقًا
Wa ka'san di haaqa
dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).
35 - لَا يَسۡمَعُوۡنَ فِيۡهَا لَـغۡوًا وَّلَا كِذّٰبًا
Laa yasma'uuna fiha lagh waw walaa kizzaba
Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun (perkataan) dusta.
36 - جَزَآءً مِّنۡ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا
Jazaa-am mir-rabbika ataa-an hisaaba
Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu,
37 - رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا الرَّحۡمٰنِ لَا يَمۡلِكُوۡنَ مِنۡهُ خِطَابًا
Rabbis samaa waati wal ardi wa maa baina humar rahmaani laa yam likuuna minhu khi taaba
Tuhan (yang memelihara) langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.
38 - يَوۡمَ يَقُوۡمُ الرُّوۡحُ وَالۡمَلٰٓٮِٕكَةُ صَفًّا ؕۙ لَّا يَتَكَلَّمُوۡنَ اِلَّا مَنۡ اَذِنَ لَهُ الرَّحۡمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا
Yauma yaquu mur ruuhu wal malaa-ikatu saf-fal laa yata kalla muuna illa man azina lahur rahmaanu wa qaala sawaaba
Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar.
39 - ذٰلِكَ الۡيَوۡمُ الۡحَـقُّ ۚ فَمَنۡ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا
Zaalikal yaumul haqqu faman shaa-at ta khaaza ill-laa rabbihi ma-aaba
Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.
40 - اِنَّاۤ اَنۡذَرۡنٰـكُمۡ عَذَابًا قَرِيۡبًا ۖ يَّوۡمَ يَنۡظُرُ الۡمَرۡءُ مَا قَدَّمَتۡ يَدٰهُ وَيَقُوۡلُ الۡـكٰفِرُ يٰلَيۡتَنِىۡ كُنۡتُ تُرٰبًا
In naa anzar naakum azaaban qariibaiy-yauma yan zurul marr-u maa qaddamat yadaahu wa ya quulul-kaafiru yaa lai tanii kuntu turaaba
Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (orang kafir) azab yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata, “Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah.”