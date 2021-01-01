An-Naba' - Berita Besar

Surat An Naba´ terdiri atas 40 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Ma´aarij. Dinamai An Naba´ (berita besar) diambil dari perkataan An Naba´ yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Dinamai juga Amma yatasaa aluun diambil dari perkataan Amma yatasaa aluun yang terdapat pada ayat 1 surat ini.

1 - عَمَّ يَتَسَآءَلُوۡنَ‌ۚ‏

'Amma Yatasaa-aluun

Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? 2 - عَنِ النَّبَاِ الۡعَظِيۡمِۙ‏

'Anin-nabaa-il 'aziim

Tentang berita yang besar (hari kebangkitan), 3 - الَّذِىۡ هُمۡ فِيۡهِ مُخۡتَلِفُوۡنَؕ

Allazi hum fiihi mukh talifuun

yang dalam hal itu mereka berselisih. 4 - كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَۙ

Kallaa sa y'alamuun

Tidak! Kelak mereka akan mengetahui, 5 - ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَ‏

Thumma kallaa sa y'alamuun

sekali lagi tidak! Kelak mereka akan mengetahui. 6 - اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ مِهٰدًا

Alam naj'alil arda mihaa da

Bukankah Kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, 7 - وَّالۡجِبَالَ اَوۡتَادًا

Wal jibaala au taada

dan gunung-gunung sebagai pasak? 8 - وَّخَلَقۡنٰكُمۡ اَزۡوَاجًا

Wa khalaq naakum azwaaja

Dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, 9 - وَّجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتًا

Waja'alnan naumakum subata

dan Kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, 10 - وَّجَعَلۡنَا الَّيۡلَ لِبَاسًا

Waja'alnal laila libasa

dan Kami menjadikan malam sebagai pakaian 11 - وَّجَعَلۡنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Waja'alnan nahara ma 'aasha

dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, 12 - وَّبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعًا شِدَادًا

Wa banaina fauqakum sab 'an shi daada

dan Kami membangun di atas kamu tujuh (langit) yang kokoh, 13 - وَّ جَعَلۡنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا

Waja'alna siraajaw wah haaja

dan Kami menjadikan pelita yang terang-benderang (matahari), 14 - وَّاَنۡزَلۡنَا مِنَ الۡمُعۡصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا

Wa anzalna minal m'usiraati maa-an saj-jaaja

dan Kami turunkan dari awan, air hujan yang tercurah dengan hebatnya, 15 - لِّـنُخۡرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا

Linukh rija bihii habbaw wana baata

untuk Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman, 16 - وَّجَنّٰتٍ اَلۡفَافًا

Wa jan naatin alfafa

dan kebun-kebun yang rindang. 17 - اِنَّ يَوۡمَ الۡفَصۡلِ كَانَ مِيۡقَاتًا

Inna yaumal-fasli kana miqaata

Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, 18 - يَّوۡمَ يُنۡفَخُ فِى الصُّوۡرِ فَتَاۡتُوۡنَ اَفۡوَاجًا

Yauma yun fakhu fis-suuri fataa tuuna afwaaja

(yaitu) pada hari (ketika) sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong, 19 - وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتۡ اَبۡوَابًا

Wa futiha tis samaa-u fakaanat abwaaba

dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu, 20 - وَّ سُيِّرَتِ الۡجِبَالُ فَكَانَتۡ سَرَابًا

Wa suyyi raatil jibaalu fa kaanat saraaba

dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fatamorgana. 21 - اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتۡ مِرۡصَادًا

Inna jahan nama kaanat mirsaada

Sungguh, (neraka) Jahanam itu (sebagai) tempat mengintai (bagi penjaga yang mengawasi isi neraka), 22 - لِّلطّٰغِيۡنَ مَاٰبًا

Lit taa ghiina ma aaba

menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. 23 - لّٰبِثِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَحۡقَابًا‌

Laa bithiina fiihaa ahqaaba

Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama, 24 - لَا يَذُوۡقُوۡنَ فِيۡهَا بَرۡدًا وَّلَا شَرَابًا

Laa ya zuuquuna fiiha bar daw walaa sharaaba

mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman, 25 - اِلَّا حَمِيۡمًا وَّغَسَّاقًا

Illa hamii maw-wa ghas saaqa

selain air yang mendidih dan nanah, 26 - جَزَآءً وِّفَاقًا

Jazaa-aw wi faaqa

sebagai pembalasan yang setimpal. 27 - اِنَّهُمۡ كَانُوۡا لَا يَرۡجُوۡنَ حِسَابًا

Innahum kaanu laa yarjuuna hisaaba

Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. 28 - وَّكَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا

Wa kazzabu bi aayaa tina kizzaba

Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Kami. 29 - وَكُلَّ شَىۡءٍ اَحۡصَيۡنٰهُ كِتٰبًا

Wa kulla shai-in ahsai naahu kitaa ba

Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu Kitab (buku catatan amalan manusia). 30 - فَذُوۡقُوۡا فَلَنۡ نَّزِيۡدَكُمۡ اِلَّا عَذَابًا

Fa zuuquu falan-nazii dakum ill-laa azaaba

Maka karena itu rasakanlah! Maka tidak ada yang akan Kami tambahkan kepadamu selain azab. 31 - اِنَّ لِلۡمُتَّقِيۡنَ مَفَازًا

Inna lil mutta qiina mafaaza

Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, 32 - حَدَآٮِٕقَ وَاَعۡنَابًا

Hadaa-iqa wa a'anaa ba

(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, 33 - وَّكَوَاعِبَ اَتۡرَابًا

Wa kaawa 'iba at raaba

dan gadis-gadis montok yang sebaya, 34 - وَّكَاۡسًا دِهَاقًا

Wa ka'san di haaqa

dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). 35 - لَا يَسۡمَعُوۡنَ فِيۡهَا لَـغۡوًا وَّلَا كِذّٰبًا‌

Laa yasma'uuna fiha lagh waw walaa kizzaba

Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun (perkataan) dusta. 36 - جَزَآءً مِّنۡ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا

Jazaa-am mir-rabbika ataa-an hisaaba

Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu, 37 - رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا الرَّحۡمٰنِ‌ لَا يَمۡلِكُوۡنَ مِنۡهُ خِطَابًا‌

Rabbis samaa waati wal ardi wa maa baina humar rahmaani laa yam likuuna minhu khi taaba

Tuhan (yang memelihara) langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. 38 - يَوۡمَ يَقُوۡمُ الرُّوۡحُ وَالۡمَلٰٓٮِٕكَةُ صَفًّا ؕۙ لَّا يَتَكَلَّمُوۡنَ اِلَّا مَنۡ اَذِنَ لَهُ الرَّحۡمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا‌

Yauma yaquu mur ruuhu wal malaa-ikatu saf-fal laa yata kalla muuna illa man azina lahur rahmaanu wa qaala sawaaba

Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar. 39 - ذٰلِكَ الۡيَوۡمُ الۡحَـقُّ‌ ۚ فَمَنۡ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا

Zaalikal yaumul haqqu faman shaa-at ta khaaza ill-laa rabbihi ma-aaba

Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. 40 - اِنَّاۤ اَنۡذَرۡنٰـكُمۡ عَذَابًا قَرِيۡبًا ۖ يَّوۡمَ يَنۡظُرُ الۡمَرۡءُ مَا قَدَّمَتۡ يَدٰهُ وَيَقُوۡلُ الۡـكٰفِرُ يٰلَيۡتَنِىۡ كُنۡتُ تُرٰبًا

In naa anzar naakum azaaban qariibaiy-yauma yan zurul marr-u maa qaddamat yadaahu wa ya quulul-kaafiru yaa lai tanii kuntu turaaba

Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (orang kafir) azab yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata, “Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah.”