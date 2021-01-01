An-Nazi'at - Malaikat yang Mencabut

Surat An Naazi´aat terdiri atas 46 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat An Naba´. Dinamai An Naazi´aat diambil dari perkataan An Naazi´aat yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Dinamai pula as Saahirah yang diambil dari ayat 14, dinamai juga Ath Thaammah diambil dari ayat 34.

1 - وَالنّٰزِعٰتِ غَرۡقًا

Wan naazi 'aati gharqa

Demi (malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras. 2 - وَّالنّٰشِطٰتِ نَشۡطًا

Wan naa shi taati nashta

Demi (malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah lembut. 3 - وَّالسّٰبِحٰتِ سَبۡحًا

Wass saabi-haati sabha

Demi (malaikat) yang turun dari langit dengan cepat, 4 - فَالسّٰبِقٰتِ سَبۡقًا

Fass saabi qaati sabqa

dan (malaikat) yang mendahului dengan kencang, 5 - فَالۡمُدَبِّرٰتِ اَمۡرًا‌ ۘ‏

Fal mu dab-bi raati amra

dan (malaikat) yang mengatur urusan (dunia). 6 - يَوۡمَ تَرۡجُفُ الرَّاجِفَةُ

Yawma tarjufur raajifa

(Sungguh, kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam, 7 - تَتۡبَعُهَا الرَّادِفَةُ

Tatba'u har raadifa

(tiupan pertama) itu diiringi oleh tiupan kedua. 8 - قُلُوۡبٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ وَّاجِفَةٌ

Quluubuny-yau maaiziw-waaji-fa

Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut, 9 - اَبۡصَارُهَا خَاشِعَةٌ‌

Absaa ruhaa khashi'ah

pandangannya tunduk. 10 - يَقُوۡلُوۡنَ ءَاِنَّا لَمَرۡدُوۡدُوۡنَ فِى الۡحَـافِرَةِ ؕ‏

Ya quu luuna a-inna lamar duu duuna fil haafirah

(Orang-orang kafir) berkata, “Apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? 11 - ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً

Aizaa kunna 'izaa man-nakhirah

Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?” 12 - قَالُوۡا تِلۡكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ‌

Qaalu tilka izan karratun khaasirah.

Mereka berkata, “Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.” 13 - فَاِنَّمَا هِىَ زَجۡرَةٌ وَّاحِدَةٌ

Fa inna ma hiya zajratuw-waahida

Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. 14 - فَاِذَا هُمۡ بِالسَّاهِرَةِ ؕ‏

Faizaa hum biss saahirah

Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi (yang baru). 15 - هَلۡ اَتٰٮكَ حَدِيۡثُ مُوۡسٰى‌ۘ

Hal ataaka hadiithu Musaa

Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) kisah Musa? 16 - اِذۡ نَادٰٮهُ رَبُّهٗ بِالۡوَادِ الۡمُقَدَّسِ طُوًى‌ۚ‏

Iz nadaahu rabbuhu bil waadil-muqad dasi tuwa

Ketika Tuhan memanggilnya (Musa) di lembah suci yaitu Lembah Tuwa; 17 - اِذۡهَبۡ اِلٰى فِرۡعَوۡنَ اِنَّهٗ طَغٰى

Izhab ilaa fir'auna innahu taghaa.

pergilah engkau kepada Fir‘aun! Sesungguhnya dia telah melampaui batas, 18 - فَقُلۡ هَلۡ لَّكَ اِلٰٓى اَنۡ تَزَكّٰى

Faqul hal laka ilaa-an tazakka.

Maka katakanlah (kepada Fir‘aun), “Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri (dari kesesatan), 19 - وَاَهۡدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخۡشٰى‌ۚ

Wa ahdi yaka ila rabbika fatakh sha

dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepada-Nya?” 20 - فَاَرٰٮهُ الۡاٰيَةَ الۡكُبۡرٰى

Fa araahul-aayatal kubra.

Lalu (Musa) memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. 21 - فَكَذَّبَ وَعَصٰى

Fa kazzaba wa asaa.

Tetapi dia (Fir‘aun) mendustakan dan mendurhakai. 22 - ثُمَّ اَدۡبَرَ يَسۡعٰى

Thumma adbara yas'aa.

Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa). 23 - فَحَشَرَ فَنَادٰى

Fa hashara fanada.

Kemudian dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru (memanggil kaumnya). 24 - فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الۡاَعۡلٰى

Faqala ana rabbu kumul-a'laa.

(Seraya) berkata, “Akulah tuhanmu yang paling tinggi.” 25 - فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَڪَالَ الۡاٰخِرَةِ وَالۡاُوۡلٰى

Fa-akha zahul laahu nakalal aakhirati wal-uula.

Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. 26 - اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَعِبۡرَةً لِّمَنۡ يَّخۡشٰىؕ

Inna fii zaalika la'ibratal limaiy-yaksha

Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Allah). 27 - ءَاَنۡتُمۡ اَشَدُّ خَلۡقًا اَمِ السَّمَآءُ‌ ؕ بَنٰٮهَا

A-antum a shaddu khalqan amis samaa-u banaaha.

Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangun-Nya? 28 - رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا

Raf'a sam kaha fasaw waaha

Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, 29 - وَ اَغۡطَشَ لَيۡلَهَا وَاَخۡرَجَ ضُحٰٮهَا

Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaaha.

dan Dia menjadikan malamnya (gelap gulita), dan menjadikan siangnya (terang benderang). 30 - وَالۡاَرۡضَ بَعۡدَ ذٰلِكَ دَحٰٮهَا

Wal arda b'ada zaalika dahaaha.

Dan setelah itu bumi Dia hamparkan. 31 - اَخۡرَجَ مِنۡهَا مَآءَهَا وَمَرۡعٰٮهَا

Akhraja minha maa-aha wa mar 'aaha.

Darinya Dia pancarkan mata air, dan (ditumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. 32 - وَالۡجِبَالَ اَرۡسٰٮهَا

Wal jibala arsaaha.

Dan gunung-gunung Dia pancangkan dengan teguh. 33 - مَتَاعًا لَّـكُمۡ وَلِاَنۡعَامِكُمۡؕ

Mataa'al lakum wali an 'aamikum.

(Semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. 34 - فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الۡكُبۡرٰى

Fa-izaa jaaa'atit taaam matul kubraa.

Maka apabila malapetaka besar (hari Kiamat) telah datang, 35 - يَوۡمَ يَتَذَكَّرُ الۡاِنۡسَانُ مَا سَعٰىۙ

Yauma Yata zakkarul insaanu ma sa'aa.

yaitu pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, 36 - وَبُرِّزَتِ الۡجَحِيۡمُ لِمَنۡ يَّرٰى

Wa burrizatil-jahiimu limany-yaraa.

dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. 37 - فَاَمَّا مَنۡ طَغٰىۙ

Fa ammaa man taghaa.

Maka adapun orang yang melampaui batas, 38 - وَاٰثَرَ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا

Wa aasaral hayaatad dunyaa

dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, 39 - فَاِنَّ الۡجَحِيۡمَ هِىَ الۡمَاۡوٰىؕ

Fa innal jahiima hiyal maawaa.

maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya. 40 - وَاَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفۡسَ عَنِ الۡهَوٰىۙ

Wa ammaa man khaafa maqaama Rabbihii wa nahan nafsa 'anil hawaa

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya, 41 - فَاِنَّ الۡجَـنَّةَ هِىَ الۡمَاۡوٰىؕ

Fa innal jannata hiyal maawaa

maka sungguh, surgalah tempat tinggal(nya). 42 - يَسۡــٴَــلُوۡنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرۡسٰٮهَا

Yas'aluunaka 'anis saa'ati ayyaana mursaahaa

Mereka (orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari Kiamat, “Kapankah terjadinya?” 43 - فِيۡمَ اَنۡتَ مِنۡ ذِكۡرٰٮهَاؕ

Fiima anta min zikraahaa

Untuk apa engkau perlu menyebutkannya (waktunya)? 44 - اِلٰى رَبِّكَ مُنۡتَهٰٮهَاؕ‏

Ilaa Rabbika muntahaa haa

Kepada Tuhanmulah (dikembalikan) kesudahannya (ketentuan waktunya). 45 - اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مُنۡذِرُ مَنۡ يَّخۡشٰٮهَاؕ

Innamaaa anta munziru maiy yakshaahaa

Engkau (Muhammad) hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari Kiamat). 46 - كَاَنَّهُمۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَهَا لَمۡ يَلۡبَثُوۡۤا اِلَّا عَشِيَّةً اَوۡ ضُحٰٮهَا

Ka annahum Yawma yarawnahaa lam yalbasuuo illaa 'ashiyyatan aw duhaahaa

Pada hari ketika mereka melihat hari Kiamat itu (karena suasananya hebat), mereka merasa seakan-akan hanya (sebentar saja) tinggal (di dunia) pada waktu sore atau pagi hari.