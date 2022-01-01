'Abasa - Ia Bermuka Masam

1 - عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى
'Abasa wa tawallaa.
Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling,
2 - اَنۡ جَآءَهُ الۡاَعۡمٰىؕ
An jaa-ahul 'a-maa
karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum).
3 - وَمَا يُدۡرِيۡكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى
Wa maa yudriika la'allahu yaz zakkaa.
Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa),
4 - اَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنۡفَعَهُ الذِّكۡرٰىؕ
Au yaz zak karu fatanfa 'ahuz zikraa.
atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya?
5 - اَمَّا مَنِ اسۡتَغۡنٰى
Amma manis taghnaa
Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-pembesar Quraisy),
6 - فَاَنۡتَ لَهٗ تَصَدّٰىؕ
Fa-anta lahu tasaddaa
maka engkau (Muhammad) memberi perhatian kepadanya,
7 - وَمَا عَلَيۡكَ اَلَّا يَزَّكّٰٓى
Wa ma 'alaika allaa yaz zakka.
padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman).
8 - وَاَمَّا مَنۡ جَآءَكَ يَسۡعٰى
Wa amma man jaa-aka yas'a
Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),
9 - وَهُوَ يَخۡشٰى
Wahuwa yakhshaa,
sedang dia takut (kepada Allah),
10 - فَاَنۡتَ عَنۡهُ تَلَهّٰى
Fa-anta 'anhu talah haa.
engkau (Muhammad) malah mengabaikannya.
11 - كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذۡكِرَةٌ
Kalla innaha tazkirah
Sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh, (ajaran-ajaran Allah) itu suatu peringatan,
12 - فَمَنۡ شَآءَ ذَكَرَهٗۘ
Faman shaa a zakarah
maka barangsiapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya,
13 - فِىۡ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ
Fi suhufim mukar rama,
di dalam kitab-kitab yang dimuliakan (di sisi Allah),
14 - مَّرۡفُوۡعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ
Marfuu'atim mutah hara,
yang ditinggikan (dan) disucikan,
15 - بِاَيۡدِىۡ سَفَرَةٍ
Bi'aidii safara
di tangan para utusan (malaikat),
16 - كِرَامٍۢ بَرَرَةٍؕ
Kiraamim bararah.
yang mulia lagi berbakti.
17 - قُتِلَ الۡاِنۡسَانُ مَاۤ اَكۡفَرَهٗؕ
Qutilal-insanu maa akfarah.
Celakalah manusia! Alangkah kufurnya dia!
18 - مِنۡ اَىِّ شَىۡءٍ خَلَقَهٗؕ
Min aiyyi shai-in Khalaq
Dari apakah Dia (Allah) menciptakannya?
19 - مِنۡ نُّطۡفَةٍؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۙ
Min nutfah; khalaqahu faqad-darah.
Dari setetes mani, Dia menciptakannya lalu menentukannya.
20 - ثُمَّ السَّبِيۡلَ يَسَّرَهٗ
Thummas sabiila yas-sarah
Kemudian jalannya Dia mudahkan,
21 - ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقۡبَرَهٗ
Thumma amatahu fa-aqbarah
kemudian Dia mematikannya lalu menguburkannya,
22 - ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنۡشَرَهٗؕ
Thumma iza shaa-a ansharah
kemudian jika Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.
23 - كَلَّا لَـمَّا يَقۡضِ مَاۤ اَمَرَهٗؕ
Kalla lamma yaqdi maa amarah.
Sekali-kali jangan (begitu)! Dia (manusia) itu belum melaksanakan apa yang Dia (Allah) perintahkan kepadanya.
24 - فَلۡيَنۡظُرِ الۡاِنۡسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖۤۙ
Falyanzuril insanu ilaa ta-amih
Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
25 - اَنَّا صَبَبۡنَا الۡمَآءَ صَبًّا
Anna sabab nalmaa-a sabba.
Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah (dari langit),
26 - ثُمَّ شَقَقۡنَا الۡاَرۡضَ شَقًّا
Thumma sha qaqnal-arda shaqqa.
kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,
27 - فَاَنۡۢبَتۡنَا فِيۡهَا حَبًّا
Fa ambatna fiiha habba
lalu di sana Kami tumbuhkan biji-bijian,
28 - وَّ عِنَبًا وَّقَضۡبًا
Wa 'inabaw-wa qadba
dan anggur dan sayur-sayuran,
29 - وَّزَيۡتُوۡنًا وَّنَخۡلًا
Wa zaituunaw wanakh la'
dan zaitun dan pohon kurma,
30 - وَحَدَآٮِٕقَ غُلۡبًا
Wa hadaa-iqa ghulba
dan kebun-kebun (yang) rindang,
31 - وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا
Wa faki hataw-wa abba.
dan buah-buahan serta rerumputan.
32 - مَّتَاعًا لَّـكُمۡ وَلِاَنۡعَامِكُمۡؕ
Mata'al-lakum wa li-an'amikum.
(Semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
33 - فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ
Faiza jaa-atis saakhah.
Maka apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),
34 - يَوۡمَ يَفِرُّ الۡمَرۡءُ مِنۡ اَخِيۡهِ
Yauma yafir-rul mar-u min akhiih
pada hari itu manusia lari dari saudaranya,
35 - وَاُمِّهٖ وَاَبِيۡهِ
Wa ummihii wa abiih
dan dari ibu dan bapaknya,
36 - وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيۡهِؕ
Wa sahi batihii wa baniih.
dan dari istri dan anak-anaknya.
37 - لِكُلِّ امۡرِیءٍ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَٮِٕذٍ شَاۡنٌ يُّغۡنِيۡهِؕ
Likul limri-im-minuhm yaumaa-izin shaa nuy-yughniih
Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
38 - وُجُوۡهٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ مُّسۡفِرَةٌ
Wujuu huny-yauma-izim-musfira;
Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri,
39 - ضَاحِكَةٌ مُّسۡتَبۡشِرَةٌ
Dahi katum mustab shirah
tertawa dan gembira ria,
40 - وَوُجُوۡهٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ عَلَيۡهَا غَبَرَةٌ
Wa wujuuhuy yauma-izin 'alaiha ghabar a
dan pada hari itu ada (pula) wajah-wajah yang tertutup debu (suram),
41 - تَرۡهَقُهَا قَتَرَةٌ
Tarhaquha qatarah.
tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan kesusahan).
42 - اُولٰٓٮِٕكَ هُمُ الۡكَفَرَةُ الۡفَجَرَةُ
Ulaa-ika humul-kafa ratul-fajarah.
Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.