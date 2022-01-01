'Abasa - Ia Bermuka Masam

Surat 'Abasa terdiri atas 42 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat An Najm. Dinamai 'Abasa diambil dari perkataan 'Abasa yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Menurut riwayat, pada suatu ketika Rasulullah s.a.w. menerima dan berbicara dengan pemuka-pemuka Quraisy yang beliau harapkan agar mereka masuk Islam. Dalam pada itu datanglah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta yang mengharap agar Rasulullah s.a.w. membacakan kepadanya ayat- ayat Al Quran yang telah diturunkan Allah. tetapi Rasulullah s.a.w. bermuka masam dan memalingkan muka dari Ibnu Ummi Maktum yang buta itu, lalu Allah menurunkan surat ini sebagai teguran atas sikap Rasulullah terhadap ibnu Ummi Maktum itu.

1 - عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى

'Abasa wa tawallaa.

Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, 2 - اَنۡ جَآءَهُ الۡاَعۡمٰىؕ‏

An jaa-ahul 'a-maa

karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum). 3 - وَمَا يُدۡرِيۡكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى

Wa maa yudriika la'allahu yaz zakkaa.

Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa), 4 - اَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنۡفَعَهُ الذِّكۡرٰىؕ

Au yaz zak karu fatanfa 'ahuz zikraa.

atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya? 5 - اَمَّا مَنِ اسۡتَغۡنٰى

Amma manis taghnaa

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-pembesar Quraisy), 6 - فَاَنۡتَ لَهٗ تَصَدّٰىؕ

Fa-anta lahu tasaddaa

maka engkau (Muhammad) memberi perhatian kepadanya, 7 - وَمَا عَلَيۡكَ اَلَّا يَزَّكّٰٓى

Wa ma 'alaika allaa yaz zakka.

padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). 8 - وَاَمَّا مَنۡ جَآءَكَ يَسۡعٰى

Wa amma man jaa-aka yas'a

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), 9 - وَهُوَ يَخۡشٰى

Wahuwa yakhshaa,

sedang dia takut (kepada Allah), 10 - فَاَنۡتَ عَنۡهُ تَلَهّٰى‌

Fa-anta 'anhu talah haa.

engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. 11 - كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذۡكِرَةٌ

Kalla innaha tazkirah

Sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh, (ajaran-ajaran Allah) itu suatu peringatan, 12 - فَمَنۡ شَآءَ ذَكَرَهٗ‌ۘ

Faman shaa a zakarah

maka barangsiapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya, 13 - فِىۡ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ

Fi suhufim mukar rama,

di dalam kitab-kitab yang dimuliakan (di sisi Allah), 14 - مَّرۡفُوۡعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ

Marfuu'atim mutah hara,

yang ditinggikan (dan) disucikan, 15 - بِاَيۡدِىۡ سَفَرَةٍ

Bi'aidii safara

di tangan para utusan (malaikat), 16 - كِرَامٍۢ بَرَرَةٍؕ‏

Kiraamim bararah.

yang mulia lagi berbakti. 17 - قُتِلَ الۡاِنۡسَانُ مَاۤ اَكۡفَرَهٗؕ

Qutilal-insanu maa akfarah.

Celakalah manusia! Alangkah kufurnya dia! 18 - مِنۡ اَىِّ شَىۡءٍ خَلَقَهٗؕ‏

Min aiyyi shai-in Khalaq

Dari apakah Dia (Allah) menciptakannya? 19 - مِنۡ نُّطۡفَةٍؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۙ‏

Min nutfah; khalaqahu faqad-darah.

Dari setetes mani, Dia menciptakannya lalu menentukannya. 20 - ثُمَّ السَّبِيۡلَ يَسَّرَهٗ

Thummas sabiila yas-sarah

Kemudian jalannya Dia mudahkan, 21 - ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقۡبَرَهٗ

Thumma amatahu fa-aqbarah

kemudian Dia mematikannya lalu menguburkannya, 22 - ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنۡشَرَهٗؕ‏

Thumma iza shaa-a ansharah

kemudian jika Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali. 23 - كَلَّا لَـمَّا يَقۡضِ مَاۤ اَمَرَهٗؕ

Kalla lamma yaqdi maa amarah.

Sekali-kali jangan (begitu)! Dia (manusia) itu belum melaksanakan apa yang Dia (Allah) perintahkan kepadanya. 24 - فَلۡيَنۡظُرِ الۡاِنۡسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖۤۙ

Falyanzuril insanu ilaa ta-amih

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. 25 - اَنَّا صَبَبۡنَا الۡمَآءَ صَبًّا

Anna sabab nalmaa-a sabba.

Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah (dari langit), 26 - ثُمَّ شَقَقۡنَا الۡاَرۡضَ شَقًّا

Thumma sha qaqnal-arda shaqqa.

kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, 27 - فَاَنۡۢبَتۡنَا فِيۡهَا حَبًّا

Fa ambatna fiiha habba

lalu di sana Kami tumbuhkan biji-bijian, 28 - وَّ عِنَبًا وَّقَضۡبًا

Wa 'inabaw-wa qadba

dan anggur dan sayur-sayuran, 29 - وَّزَيۡتُوۡنًا وَّنَخۡلًا

Wa zaituunaw wanakh la'

dan zaitun dan pohon kurma, 30 - وَحَدَآٮِٕقَ غُلۡبًا

Wa hadaa-iqa ghulba

dan kebun-kebun (yang) rindang, 31 - وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا

Wa faki hataw-wa abba.

dan buah-buahan serta rerumputan. 32 - مَّتَاعًا لَّـكُمۡ وَلِاَنۡعَامِكُمۡؕ‏

Mata'al-lakum wa li-an'amikum.

(Semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. 33 - فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ

Faiza jaa-atis saakhah.

Maka apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua), 34 - يَوۡمَ يَفِرُّ الۡمَرۡءُ مِنۡ اَخِيۡهِ

Yauma yafir-rul mar-u min akhiih

pada hari itu manusia lari dari saudaranya, 35 - وَاُمِّهٖ وَاَبِيۡهِ

Wa ummihii wa abiih

dan dari ibu dan bapaknya, 36 - وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيۡهِؕ

Wa sahi batihii wa baniih.

dan dari istri dan anak-anaknya. 37 - لِكُلِّ امۡرِیءٍ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَٮِٕذٍ شَاۡنٌ يُّغۡنِيۡهِؕ

Likul limri-im-minuhm yaumaa-izin shaa nuy-yughniih

Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. 38 - وُجُوۡهٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ مُّسۡفِرَةٌ

Wujuu huny-yauma-izim-musfira;

Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, 39 - ضَاحِكَةٌ مُّسۡتَبۡشِرَةٌ

Dahi katum mustab shirah

tertawa dan gembira ria, 40 - وَوُجُوۡهٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ عَلَيۡهَا غَبَرَةٌ

Wa wujuuhuy yauma-izin 'alaiha ghabar a

dan pada hari itu ada (pula) wajah-wajah yang tertutup debu (suram), 41 - تَرۡهَقُهَا قَتَرَةٌ

Tarhaquha qatarah.

tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan kesusahan). 42 - اُولٰٓٮِٕكَ هُمُ الۡكَفَرَةُ الۡفَجَرَةُ

Ulaa-ika humul-kafa ratul-fajarah.

Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.