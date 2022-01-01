At-Takwir - Menggulung

Surat At Takwir terdiri atas 29 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Masadd. Kata At Takwir (terbelah) yang menjadi nama bagi surat ini adalah dari kata asal (mashdar) dari kata kerja kuwwirat (digulung) yang terdapat pada ayat pertama surat ini.

1 - اِذَا الشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ

Izash shamsu kuwwirat

Apabila matahari digulung, 2 - وَاِذَا النُّجُوۡمُ انْكَدَرَتۡ

Wa izan nujuumun kadarat

dan apabila bintang-bintang berjatuhan, 3 - وَاِذَا الۡجِبَالُ سُيِّرَتۡ

Wa izal jibaalu suyyirat

dan apabila gunung-gunung dihancurkan, 4 - وَاِذَا الۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ

Wa izal 'ishaaru 'uttilat

dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak terurus), 5 - وَاِذَا الۡوُحُوۡشُ حُشِرَتۡ

Wa izal wuhuushu hushirat

dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, 6 - وَاِذَا الۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ

Wa izal bihaaru sujjirat

dan apabila lautan dipanaskan, 7 - وَاِذَا النُّفُوۡسُ زُوِّجَتۡ

Wa izan nufuusu zuwwijat

dan apabila roh-roh dipertemukan (dengan tubuh), 8 - وَاِذَا الۡمَوۡءٗدَةُ سُٮِٕلَتۡ

Wa izal maw'uudatu su'ilat

dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, 9 - بِاَىِّ ذَنۡۢبٍ قُتِلَتۡ‌ۚ

Bi ayyi zambin qutilat

karena dosa apa dia dibunuh? 10 - وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتۡ

Wa izas suhufu nushirat

Dan apabila lembaran-lembaran (catatan amal) telah dibuka lebar-lebar, 11 - وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتۡ

Wa izas samaaa'u kushitat

dan apabila langit dilenyapkan, 12 - وَاِذَا الۡجَحِيۡمُ سُعِّرَتۡ

Wa izal jahiimu su'-'irat

dan apabila neraka Jahim dinyalakan, 13 - وَاِذَا الۡجَـنَّةُ اُزۡلِفَتۡ

Wa izal jannatu uzlifat

dan apabila surga didekatkan, 14 - عَلِمَتۡ نَفۡسٌ مَّاۤ اَحۡضَرَتۡؕ

'Alimat nafsum maaa ahdarat

setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. 15 - فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِالۡخُنَّسِ

Falaaa uqsimu bil khunnas

Aku bersumpah demi bintang-bintang, 16 - الۡجَوَارِ الۡكُنَّسِ

Al jawaaril kunnas

yang beredar dan terbenam, 17 - وَالَّيۡلِ اِذَا عَسۡعَسَ

Wallaili izaa 'as'as

demi malam apabila telah larut, 18 - وَالصُّبۡحِ اِذَا تَنَفَّسَ

Wassubhi izaa tanaffas

dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing, 19 - اِنَّهٗ لَقَوۡلُ رَسُوۡلٍ كَرِيۡمٍ

Innahuu laqawlu rasuulin kariim

sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), 20 - ذِىۡ قُوَّةٍ عِنۡدَ ذِى الۡعَرۡشِ مَكِيۡنٍ

Zii quwwatin 'inda zil 'arshi makiin

yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki ‘Arsy, 21 - مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيۡنٍؕ

Mutaa'in samma amiin

yang di sana (di alam malaikat) ditaati dan dipercaya. 22 - وَ مَا صَاحِبُكُمۡ بِمَجۡنُوۡنٍ‌ۚ‏

Wa maa saahibukum bimajnuun

Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah orang gila. 23 - وَلَقَدۡ رَاٰهُ بِالۡاُفُقِ الۡمُبِيۡنِ‌ۚ

Wa laqad ra aahu bilufuqil mubiin

Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (Jibril) di ufuk yang terang. 24 - وَمَا هُوَ عَلَى الۡغَيۡبِ بِضَنِيۡنٍ‌ۚ

Wa maa huwa 'alal ghaibi bidaniin

Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang kikir (enggan) untuk menerangkan yang gaib. 25 - وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطٰنٍ رَّجِيۡمٍ

Wa maa huwa biqawli shaitaanir rajiim

Dan (Al-Qur'an) itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk, 26 - فَاَيۡنَ تَذۡهَبُوۡنَؕ

Fa ayna tazhabuun

maka ke manakah kamu akan pergi? 27 - اِنۡ هُوَ اِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعٰلَمِيۡنَ

In huwa illaa zikrul lil'aalamiin

(Al-Qur'an) itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, 28 - لِمَنۡ شَآءَ مِنۡكُمۡ اَنۡ يَّسۡتَقِيۡمَؕ

Liman shaaa'a minkum ai yastaqiim

(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. 29 - وَمَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِيۡنَ

Wa maa tashaaa'uuna illaaa ai yashaaa 'al laahu Rabbul 'Aalamiin

Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.