Al-Infitar - Terbelah

Surat ini terdiri atas 19 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat An Naazi'aat. Al Infithaar yang dijadikan nama untuk surat ini adalah kata asal dari kata Infatharat (terbelah) yang terdapat pada ayat pertama.

1 - اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتۡ

Izas samaaa'un fatarat

Apabila langit terbelah, 2 - وَاِذَا الۡكَوَاكِبُ انْتَثَرَتۡ

Wa izal kawaakibun tasarat

dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, 3 - وَاِذَا الۡبِحَارُ فُجِّرَتۡ

Wa izal bihaaru fujjirat

dan apabila lautan dijadikan meluap, 4 - وَاِذَا الۡقُبُوۡرُ بُعۡثِرَتۡ

Wa izal qubuuru bu'sirat

dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, 5 - عَلِمَتۡ نَفۡسٌ مَّا قَدَّمَتۡ وَاَخَّرَتۡؕ‏

'Alimat nafsum maa qaddamat wa akhkharat

(maka) setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan(nya). 6 - يٰۤاَيُّهَا الۡاِنۡسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الۡكَرِيۡمِ

Yaaa ayyuhal insaaanu maa gharraka bi Rabbikal kariim

Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Mahamulia, 7 - الَّذِىۡ خَلَقَكَ فَسَوّٰٮكَ فَعَدَلَـكَ

Allazii khalaqaka fasaw waaka fa'adalak

yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, 8 - فِىۡۤ اَىِّ صُوۡرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَؕ

Fiii ayye suuratim maa shaaa'a rakkabak

dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. 9 - كَلَّا بَلۡ تُكَذِّبُوۡنَ بِالدِّيۡنِ

Kalla bal tukazzibuuna bid diin

Sekali-kali jangan begitu! Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. 10 - وَاِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحٰـفِظِيۡنَ

Wa inna 'alaikum lahaa fiziin

Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), 11 - كِرَامًا كَاتِبِيۡنَ

Kiraaman kaatibiin

yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal perbuatanmu), 12 - يَعۡلَمُوۡنَ مَا تَفۡعَلُوۡنَ‏

Ya'lamuuna ma taf'aluun

mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. 13 - اِنَّ الۡاَبۡرَارَ لَفِىۡ نَعِيۡمٍۚ

Innal abraara lafii na'iim

Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh) kenikmatan, 14 - وَاِنَّ الۡفُجَّارَ لَفِىۡ جَحِيۡمٍ

Wa innal fujjaara lafii jahiim

dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. 15 - يَّصۡلَوۡنَهَا يَوۡمَ الدِّيۡنِ

Yaslawnahaa Yawmad Diin

Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. 16 - وَمَا هُمۡ عَنۡهَا بِغَآٮِٕبِيۡنَؕ‏

Wa maa hum 'anhaa bighaaa 'ibiin

Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. 17 - وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا يَوۡمُ الدِّيۡنِ

Wa maaa adraaka maa Yawmud Diin

Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? 18 - ثُمَّ مَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا يَوۡمُ الدِّيۡنِؕ

Summa maaa adraaka maa Yawmud Diin

Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? 19 - يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٌ لِّنَفۡسٍ شَيۡـــًٔا‌ ؕ وَالۡاَمۡرُ يَوۡمَٮِٕذٍ لِّلَّهِ

Yawma laa tamliku nafsul linafsin shai'anw walamru yawma'izil lillaah

(Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong) orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.