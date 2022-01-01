Al-Mutaffifin - Orang-Orang yang Curang

1 - وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ
Wailul lil mutaffifiin
Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!
2 - الَّذِيۡنَ اِذَا اكۡتَالُوۡا عَلَى النَّاسِ يَسۡتَوۡفُوۡنَ
Allaziina izak taaluu 'alan naasi yastawfuun
(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,
3 - وَاِذَا كَالُوۡهُمۡ اَوْ وَّزَنُوۡهُمۡ يُخۡسِرُوۡنَؕ
Wa izaa kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsiruun
dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.
4 - اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓٮِٕكَ اَنَّهُمۡ مَّبۡعُوۡثُوۡنَ
Alaa yazunnu ulaaa'ika annahum mab'uusuun
Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,
5 - لِيَوۡمٍ عَظِيۡمٍ
Li Yawmin 'Aziim
pada suatu hari yang besar,
6 - يَّوۡمَ يَقُوۡمُ النَّاسُ لِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَؕ
Yawma yaquumun naasu li Rabbil 'aalamiin
(yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.
7 - كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الۡفُجَّارِ لَفِىۡ سِجِّيۡنٍؕ
Kallaaa inna kitaabal fujjaari lafii Sijjiin
Sekali-kali jangan begitu! Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam Sijjn.
8 - وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا سِجِّيۡنٌؕ
Wa maa adraaka maa Sijjiin
Dan tahukah engkau apakah Sijjn itu?
9 - كِتٰبٌ مَّرۡقُوۡمٌؕ
Kitaabum marquum
(Yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal).
10 - وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
Wailuny yawma'izil lil mukazzibiin
Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan!
11 - الَّذِيۡنَ يُكَذِّبُوۡنَ بِيَوۡمِ الدِّيۡنِؕ
Allaziina yukazzibuuna bi yawmid diin
(yaitu) orang-orang yang mendustakannya (hari pembalasan).
12 - وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖۤ اِلَّا كُلُّ مُعۡتَدٍ اَثِيۡمٍ
Wa maa yukazzibu bihiii illaa kullu mu'tadin asiim
Dan tidak ada yang mendustakannya (hari pembalasan) kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa,
13 - اِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيۡرُ الۡاَوَّلِيۡنَؕ
Izaa tutlaa'alaihi aayaatunaa qaala asaatiirul awwaliin
yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berkata, “Itu adalah dongeng orang-orang dahulu.”
14 - كَلَّا بَلۡ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ مَّا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ
Kallaa bal raana 'alaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun
Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
15 - كَلَّاۤ اِنَّهُمۡ عَنۡ رَّبِّهِمۡ يَوۡمَٮِٕذٍ لَّمَحۡجُوۡبُوۡنَؕ
Kallaaa innahum 'ar Rabbihim yawma'izil lamah juubuun
Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhannya.
16 - ثُمَّ اِنَّهُمۡ لَصَالُوا الۡجَحِيۡمِؕ
Summa innahum lasaa lul jahiim
Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
17 - ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىۡ كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَؕ
Summa yuqaalu haazal lazii kuntum bihii tukazzibuun
Kemudian, dikatakan (kepada mereka), “Inilah (azab) yang dahulu kamu dustakan.”
18 - كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الۡاَبۡرَارِ لَفِىۡ عِلِّيِّيۡنَؕ
Kallaaa inna kitaabal abraari lafii'Illiyyiin
Sekali-kali tidak! Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam ’Illiyyn.
19 - وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا عِلِّيُّوۡنَؕ
Wa maaa adraaka maa 'Illiyyuun
Dan tahukah engkau apakah ’Illiyyn itu?
20 - كِتٰبٌ مَّرۡقُوۡمٌ
Kitaabum marquum
(Yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal),
21 - يَّشۡهَدُهُ الۡمُقَرَّبُوۡنَؕ
Yashhadu hul muqarra buun
yang disaksikan oleh (malaikat-malaikat) yang didekatkan (kepada Allah).
22 - اِنَّ الۡاَبۡرَارَ لَفِىۡ نَعِيۡمٍ
Innal abraara lafii Na'iim
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh) kenikmatan,
23 - عَلَى الۡاَرَآٮِٕكِ يَنۡظُرُوۡنَ
'Alal araaa'iki yanzuruun
mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan
24 - تَعۡرِفُ فِىۡ وُجُوۡهِهِمۡ نَضۡرَةَ النَّعِيۡمِۚ
Ta'rifu fii wujuuhihim nadratan na'iim
Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
25 - يُسۡقَوۡنَ مِنۡ رَّحِيۡقٍ مَّخۡتُوۡمٍ
Yusqawna mir rahiiqim makhtuum
Mereka diberi minum dari khamar murni (tidak memabukkan) yang (tempatnya) masih dilak (disegel),
26 - خِتٰمُهٗ مِسۡكٌ ؕ وَفِىۡ ذٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوۡنَ
Khitaamuhuu misk; wa fii zaalika falyatanaafasil Mutanaafisuun
laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.
27 - وَ مِزَاجُهٗ مِنۡ تَسۡنِيۡمٍ
Wa mizaajuhuu min Tasniim
Dan campurannya dari tasnm,
28 - عَيۡنًا يَّشۡرَبُ بِهَا الۡمُقَرَّبُوۡنَؕ
'Ainaiy yashrabu bihal muqarrabuun
(yaitu) mata air yang diminum oleh mereka yang dekat (kepada Allah).
29 - اِنَّ الَّذِيۡنَ اَجۡرَمُوۡا كَانُوۡا مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا يَضۡحَكُوۡنَ
Innal laziina ajramuu kaanuu minal laziina aamanuu yadhakuun
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
30 - وَاِذَا مَرُّوۡا بِهِمۡ يَتَغَامَزُوۡنَ
Wa izaa marruu bihim yataghaamazuun
Dan apabila mereka (orang-orang yang beriman) melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya,
31 - وَاِذَا انۡقَلَبُوۡۤا اِلٰٓى اَهۡلِهِمُ انْقَلَبُوۡا فَكِهِيۡنَ
Wa izan qalabuuo ilaaa ahlihimun qalabuu fakihiin
dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.
32 - وَاِذَا رَاَوۡهُمۡ قَالُوۡۤا اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ لَـضَآلُّوۡنَ
Wa izaa ra awhum qaaluuo inna haaa'ulaaa'i ladaaal luun
Dan apabila mereka melihat (orang-orang mukmin), mereka mengatakan, “Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat,”
33 - وَمَاۤ اُرۡسِلُوۡا عَلَيۡهِمۡ حٰفِظِيۡنَ
Wa maaa ursiluu 'alaihim haafiziin
padahal (orang-orang yang berdosa itu), mereka tidak diutus sebagai penjaga (orang-orang mukmin).
34 - فَالۡيَوۡمَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنَ الۡكُفَّارِ يَضۡحَكُوۡنَ
Fal yawmal laziina aamanuu minal kuffaari yadhakuun
Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir,
35 - عَلَى الۡاَرَآٮِٕكِۙ يَنۡظُرُوۡنَؕ
'Alal araaa'iki yanzuruun
mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan.
36 - هَلۡ ثُوِّبَ الۡكُفَّارُ مَا كَانُوۡا يَفۡعَلُوۡنَ
Hal suwwibal kuffaaru maa kaanuu yaf'aluun
Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan (hukuman) terhadap apa yang telah mereka perbuat?