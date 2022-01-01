Al-Insyiqaq - Terbelah

1 - اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتۡ
Izas samaaa'un shaqqat
Apabila langit terbelah,
2 - وَاَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ
Wa azinat li Rabbihaa wa huqqat
dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh,
3 - وَاِذَا الۡاَرۡضُ مُدَّتۡؕ
Wa izal ardu muddat
dan apabila bumi diratakan,
4 - وَاَلۡقَتۡ مَا فِيۡهَا وَتَخَلَّتۡ
Wa alqat maa fiihaa wa takhallat
dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,
5 - وَاَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡؕ
Wa azinat li Rabbihaa wa huqqat
dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
6 - يٰۤاَيُّهَا الۡاِنۡسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدۡحًا فَمُلٰقِيۡهِۚ
Yaaa ayyuhal insaanu innaka kaadihun ilaa Rabbika kad han famulaaqiih
Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.
7 - فَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيۡنِهٖۙ
Fa ammaa man uutiya kitaabahuu biyamiinih
Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya,
8 - فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيۡرًا
Fasawfa yuhaasabu hi saabai yasiiraa
maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,
9 - وَّيَنۡقَلِبُ اِلٰٓى اَهۡلِهٖ مَسۡرُوۡرًا
Wa yanqalibu ilaaa ahlihii masruuraa
dan dia akan kembali kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.
10 - وَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهۡرِهٖۙ
Wa ammaa man uutiya kitaabahuu waraaa'a zahrih
Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang,
11 - فَسَوۡفَ يَدۡعُوۡا ثُبُوۡرًا
Fasawfa yad'uu subuuraa
maka dia akan berteriak, “Celakalah aku!”
12 - وَّيَصۡلٰى سَعِيۡرًا ؕ
Wa yaslaa sa'iiraa
Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
13 - اِنَّهٗ كَانَ فِىۡۤ اَهۡلِهٖ مَسۡرُوۡرًا
Innahuu kaana fiii ahlihii masruuraa
Sungguh, dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan keluarganya (yang sama-sama kafir).
14 - اِنَّهٗ ظَنَّ اَنۡ لَّنۡ يَّحُوۡرَ
Innahuu zanna al lai yahuur
Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali (kepada Tuhannya).
15 - بَلٰٓى ۛۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيۡرًا
Balaaa inna Rabbahuu kaana bihii basiiraa
Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
16 - فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِالشَّفَقِۙ
Falaaa uqsimu bishshafaq
Maka Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja,
17 - وَالَّيۡلِ وَمَا وَسَقَۙ
Wallaili wa maa wasaq
demi malam dan apa yang diselubunginya,
18 - وَالۡقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَۙ
Walqamari izat tasaq
demi bulan apabila jadi purnama,
19 - لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَنۡ طَبَقٍؕ
Latarkabunna tabaqan 'an tabaq
sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).
20 - فَمَا لَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَۙ
Famaa lahum laa yu'minuun
Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
21 - وَاِذَا قُرِئَ عَلَيۡهِمُ الۡقُرۡاٰنُ لَا يَسۡجُدُوۡنَ ؕ ۩
Wa izaa quri'a 'alaihimul Quraanu laa yasjuduun
Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud,
22 - بَلِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يُكَذِّبُوۡنَ
Balil laziina kafaruu yukazzibuun
bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).
23 - وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ بِمَا يُوۡعُوۡنَ
Wallaahu a'lamu bimaa yuu'uun
Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).
24 - فَبَشِّرۡهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍۙ
Fabashshirhum bi'azaabin aliim
Maka sampaikanlah kepada mereka (ancaman) azab yang pedih,
25 - اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ اَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُوۡنٍ
Illal laziina aamanuu wa 'amilus saalihaati lahum ajrun ghairu mamnuun
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.