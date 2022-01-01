Al-Insyiqaq - Terbelah

Surat Al Insyiqaaq, terdiri atas 25 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Infithaarr. Dinamai Al Insyiqaaq (terbelah), diambil dari perkataan Insyaqqat yang terdapat pada permulaan surat ini, yang pokok katanya ialah insyiqaaq.

1 - اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتۡ

Izas samaaa'un shaqqat

Apabila langit terbelah, 2 - وَاَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ

Wa azinat li Rabbihaa wa huqqat

dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh, 3 - وَاِذَا الۡاَرۡضُ مُدَّتۡؕ

Wa izal ardu muddat

dan apabila bumi diratakan, 4 - وَاَلۡقَتۡ مَا فِيۡهَا وَتَخَلَّتۡ

Wa alqat maa fiihaa wa takhallat

dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, 5 - وَاَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡؕ

Wa azinat li Rabbihaa wa huqqat

dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. 6 - يٰۤاَيُّهَا الۡاِنۡسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدۡحًا فَمُلٰقِيۡهِ‌ۚ

Yaaa ayyuhal insaanu innaka kaadihun ilaa Rabbika kad han famulaaqiih

Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya. 7 - فَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيۡنِهٖۙ

Fa ammaa man uutiya kitaabahuu biyamiinih

Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, 8 - فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيۡرًا

Fasawfa yuhaasabu hi saabai yasiiraa

maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, 9 - وَّيَنۡقَلِبُ اِلٰٓى اَهۡلِهٖ مَسۡرُوۡرًا

Wa yanqalibu ilaaa ahlihii masruuraa

dan dia akan kembali kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. 10 - وَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهۡرِهٖۙ

Wa ammaa man uutiya kitaabahuu waraaa'a zahrih

Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, 11 - فَسَوۡفَ يَدۡعُوۡا ثُبُوۡرًا

Fasawfa yad'uu subuuraa

maka dia akan berteriak, “Celakalah aku!” 12 - وَّيَصۡلٰى سَعِيۡرًا ؕ‏

Wa yaslaa sa'iiraa

Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). 13 - اِنَّهٗ كَانَ فِىۡۤ اَهۡلِهٖ مَسۡرُوۡرًا

Innahuu kaana fiii ahlihii masruuraa

Sungguh, dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan keluarganya (yang sama-sama kafir). 14 - اِنَّهٗ ظَنَّ اَنۡ لَّنۡ يَّحُوۡرَ

Innahuu zanna al lai yahuur

Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali (kepada Tuhannya). 15 - بَلٰٓى ۛۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيۡرًا

Balaaa inna Rabbahuu kaana bihii basiiraa

Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. 16 - فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِالشَّفَقِۙ

Falaaa uqsimu bishshafaq

Maka Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, 17 - وَالَّيۡلِ وَمَا وَسَقَۙ‏

Wallaili wa maa wasaq

demi malam dan apa yang diselubunginya, 18 - وَالۡقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَۙ

Walqamari izat tasaq

demi bulan apabila jadi purnama, 19 - لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَنۡ طَبَقٍؕ

Latarkabunna tabaqan 'an tabaq

sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan). 20 - فَمَا لَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَۙ

Famaa lahum laa yu'minuun

Maka mengapa mereka tidak mau beriman? 21 - وَاِذَا قُرِئَ عَلَيۡهِمُ الۡقُرۡاٰنُ لَا يَسۡجُدُوۡنَ ؕ ۩‏

Wa izaa quri'a 'alaihimul Quraanu laa yasjuduun

Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud, 22 - بَلِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يُكَذِّبُوۡنَ

Balil laziina kafaruu yukazzibuun

bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya). 23 - وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ بِمَا يُوۡعُوۡنَ

Wallaahu a'lamu bimaa yuu'uun

Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka). 24 - فَبَشِّرۡهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍۙ

Fabashshirhum bi'azaabin aliim

Maka sampaikanlah kepada mereka (ancaman) azab yang pedih, 25 - اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ اَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُوۡنٍ

Illal laziina aamanuu wa 'amilus saalihaati lahum ajrun ghairu mamnuun

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.