Al-Buruj - Gugusan Bintang

1 - وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الۡبُرُوۡجِۙ
Wassamaaa'i zaatil buruuj
Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,
2 - وَالۡيَوۡمِ الۡمَوۡعُوۡدِۙ
Wal yawmil maw'uud
dan demi hari yang dijanjikan.
3 - وَشَاهِدٍ وَّمَشۡهُوۡدٍؕ
Wa shaahidinw wa mashhuud
Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
4 - قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِۙ
Qutila as haabul ukhduud
Binasalah orang-orang yang membuat parit (yaitu para pembesar Najran di Yaman),
5 - النَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِۙ
Annaari zaatil waquud
yang berapi (yang mempunyai) kayu bakar,
6 - اِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُوۡدٌ
Iz hum 'alaihaa qu'uud
ketika mereka duduk di sekitarnya,
7 - وَّهُمۡ عَلٰى مَا يَفۡعَلُوۡنَ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ شُهُوۡدٌ
Wa hum 'alaa maa yaf'aluuna bilmu 'miniina shuhuud
sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.
8 - وَمَا نَقَمُوۡا مِنۡهُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَمِيۡدِۙ
Wa maa naqamuu minhum illaaa aiyu'minuu billaahil 'aziizil Hamiid
Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena (orang-orang mukmin itu) beriman kepada Allah Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji,
9 - الَّذِىۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ شَهِيۡدٌ
Allazii lahuu mulkus samaawaati wal ard; wallaahu 'alaa kulli shai 'in Shahiid
yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
10 - اِنَّ الَّذِيۡنَ فَتَـنُوا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوۡبُوۡا فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ الۡحَرِيۡقِؕ
Innal laziina fatanul mu'miniina wal mu'minaati summa lam yatuubuu falahum 'azaabu Jahannama wa lahum 'azaabul hariiq
Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan (bencana, membunuh, menyiksa) kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab Jahanam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar.
11 - اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتٌ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡكَبِيۡرُؕ
Innal laziina aamanuu wa 'amilus saalihaati lahum Jannaatun tajrii min tahtihal anhaar; zaalikal fawzul kabiir
Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang agung.
12 - اِنَّ بَطۡشَ رَبِّكَ لَشَدِيۡدٌ
Inna batsha Rabbika lashadiid
Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
13 - اِنَّهٗ هُوَ يُبۡدِئُ وَيُعِيۡدُ
Innahuu Huwa yubdi'u wa yu'iid
Sungguh, Dialah yang memulai pen-ciptaan (makhluk) dan yang menghidupkannya (kembali).
14 - وَهُوَ الۡغَفُوۡرُ الۡوَدُوۡدُۙ
Wa Huwal Ghafuurul Waduud
Dan Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih,
15 - ذُو الۡعَرۡشِ الۡمَجِيۡدُ
Zul 'Arshil Majiid
yang memiliki ‘Arsy, lagi Mahamulia,
16 - فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيۡدُ
Fa' 'aalul limaa yuriid
Mahakuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
17 - هَلۡ اَتٰٮكَ حَدِيۡثُ الۡجُـنُوۡدِۙ
Hal ataaka hadiisul junuud
Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara (penentang),
18 - فِرۡعَوۡنَ وَثَمُوۡدَؕ
Fir'awna wa Samuud
(yaitu) Fir‘aun dan Tsamud?
19 - بَلِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فِىۡ تَكۡذِيۡبٍۙ
Balil laziina kafaruu fii takziib
Memang orang-orang kafir (selalu) mendustakan,
20 - وَّاللّٰهُ مِنۡ وَّرَآٮِٕهِمۡ مُّحِيۡطٌۚ
Wallaahu minw waraaa'ihim muhiit
padahal Allah mengepung dari belakang mereka (sehingga tidak dapat lolos).
21 - بَلۡ هُوَ قُرۡاٰنٌ مَّجِيۡدٌ
Bal huwa Quraanum Majiid
Bahkan (yang didustakan itu) ialah Al-Qur'an yang mulia,
22 - فِىۡ لَوۡحٍ مَّحۡفُوۡظٍ
Fii Lawhim Mahfuuz
yang (tersimpan) dalam (tempat) yang terjaga (Lauh Mahfuzh)