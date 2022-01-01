Al-Buruj - Gugusan Bintang

Surat Al Buruuj terdiri atas 22 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah diturunkan sesudah surat Asy-Syams.Dinamai Al Buruuj (gugusan bintang) diambil dari perkataan Al Buruuj yang terdapat pada ayat 1 surat ini.

1 - وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الۡبُرُوۡجِۙ

Wassamaaa'i zaatil buruuj

Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, 2 - وَالۡيَوۡمِ الۡمَوۡعُوۡدِۙ‏

Wal yawmil maw'uud

dan demi hari yang dijanjikan. 3 - وَشَاهِدٍ وَّمَشۡهُوۡدٍؕ

Wa shaahidinw wa mashhuud

Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. 4 - قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِۙ

Qutila as haabul ukhduud

Binasalah orang-orang yang membuat parit (yaitu para pembesar Najran di Yaman), 5 - النَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِۙ

Annaari zaatil waquud

yang berapi (yang mempunyai) kayu bakar, 6 - اِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُوۡدٌ

Iz hum 'alaihaa qu'uud

ketika mereka duduk di sekitarnya, 7 - وَّهُمۡ عَلٰى مَا يَفۡعَلُوۡنَ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ شُهُوۡدٌ

Wa hum 'alaa maa yaf'aluuna bilmu 'miniina shuhuud

sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. 8 - وَمَا نَقَمُوۡا مِنۡهُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَمِيۡدِۙ

Wa maa naqamuu minhum illaaa aiyu'minuu billaahil 'aziizil Hamiid

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena (orang-orang mukmin itu) beriman kepada Allah Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji, 9 - الَّذِىۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ‌ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ شَهِيۡدٌ

Allazii lahuu mulkus samaawaati wal ard; wallaahu 'alaa kulli shai 'in Shahiid

yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. 10 - اِنَّ الَّذِيۡنَ فَتَـنُوا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوۡبُوۡا فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ الۡحَرِيۡقِؕ

Innal laziina fatanul mu'miniina wal mu'minaati summa lam yatuubuu falahum 'azaabu Jahannama wa lahum 'azaabul hariiq

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan (bencana, membunuh, menyiksa) kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab Jahanam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar. 11 - اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتٌ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡكَبِيۡرُؕ

Innal laziina aamanuu wa 'amilus saalihaati lahum Jannaatun tajrii min tahtihal anhaar; zaalikal fawzul kabiir

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang agung. 12 - اِنَّ بَطۡشَ رَبِّكَ لَشَدِيۡدٌ

Inna batsha Rabbika lashadiid

Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. 13 - اِنَّهٗ هُوَ يُبۡدِئُ وَيُعِيۡدُ‌

Innahuu Huwa yubdi'u wa yu'iid

Sungguh, Dialah yang memulai pen-ciptaan (makhluk) dan yang menghidupkannya (kembali). 14 - وَهُوَ الۡغَفُوۡرُ الۡوَدُوۡدُۙ

Wa Huwal Ghafuurul Waduud

Dan Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, 15 - ذُو الۡعَرۡشِ الۡمَجِيۡدُ

Zul 'Arshil Majiid

yang memiliki ‘Arsy, lagi Mahamulia, 16 - فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيۡدُ

Fa' 'aalul limaa yuriid

Mahakuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. 17 - هَلۡ اَتٰٮكَ حَدِيۡثُ الۡجُـنُوۡدِۙ

Hal ataaka hadiisul junuud

Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara (penentang), 18 - فِرۡعَوۡنَ وَثَمُوۡدَؕ

Fir'awna wa Samuud

(yaitu) Fir‘aun dan Tsamud? 19 - بَلِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فِىۡ تَكۡذِيۡبٍۙ

Balil laziina kafaruu fii takziib

Memang orang-orang kafir (selalu) mendustakan, 20 - وَّاللّٰهُ مِنۡ وَّرَآٮِٕهِمۡ مُّحِيۡطٌۚ

Wallaahu minw waraaa'ihim muhiit

padahal Allah mengepung dari belakang mereka (sehingga tidak dapat lolos). 21 - بَلۡ هُوَ قُرۡاٰنٌ مَّجِيۡدٌ

Bal huwa Quraanum Majiid

Bahkan (yang didustakan itu) ialah Al-Qur'an yang mulia, 22 - فِىۡ لَوۡحٍ مَّحۡفُوۡظٍ

Fii Lawhim Mahfuuz

yang (tersimpan) dalam (tempat) yang terjaga (Lauh Mahfuzh)