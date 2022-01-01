At-Tariq - Yang Datang Di Malam Hari
Surat Ath Thaariq terdiri atas 17 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Balad. Dinamai Ath Thaariq (yang datang di malam hari) diambil dari perkataan Ath Thaariq yang terdapat pada ayat 1 surat ini.
1 - وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِۙ
Wassamaaa'i wattaariq
Demi langit dan yang datang pada malam hari.
2 - وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الطَّارِقُۙ
Wa maaa adraaka mattaariq
Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
3 - النَّجۡمُ الثَّاقِبُۙ
Annajmus saaqib
(yaitu) bintang yang bersinar tajam,
4 - اِنۡ كُلُّ نَفۡسٍ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٌؕ
In kullu nafsil lammaa 'alaihaa haafiz
setiap orang pasti ada penjaganya.
5 - فَلۡيَنۡظُرِ الۡاِنۡسَانُ مِمَّ خُلِقَؕ
Fal yanzuril insaanu mimma khuliq
Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
6 - خُلِقَ مِنۡ مَّآءٍ دَافِقٍۙ
Khuliqa mim maaa'in daafiq
Dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar,
7 - يَّخۡرُجُ مِنۡۢ بَيۡنِ الصُّلۡبِ وَالتَّرَآٮِٕبِؕ
Yakhruju mim bainissulbi wat taraaa'ib
yang keluar dari antara tulang punggung (sulbi) dan tulang dada.
8 - اِنَّهٗ عَلٰى رَجۡعِهٖ لَقَادِرٌؕ
Innahuu 'alaa raj'ihii laqaadir
Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup setelah mati).
9 - يَوۡمَ تُبۡلَى السَّرَآٮِٕرُۙ
Yawma tublas saraaa'ir
Pada hari ditampakkan segala rahasia,
10 - فَمَا لَهٗ مِنۡ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍؕ
Famaa lahuu min quwwatinw wa laa naasir
maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak (pula) ada penolong.
11 - وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجۡعِۙ
Wassamaaa'i zaatir raj'
Demi langit yang mengandung hujan,
12 - وَالۡاَرۡضِ ذَاتِ الصَّدۡعِۙ
Wal ardi zaatis sad'
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
13 - اِنَّهٗ لَقَوۡلٌ فَصۡلٌۙ
Innahuu laqawlun fasl
sungguh, (Al-Qur'an) itu benar-benar firman pemisah (antara yang hak dan yang batil),
14 - وَّمَا هُوَ بِالۡهَزۡلِؕ
Wa maa huwa bil hazl
dan (Al-Qur'an) itu bukanlah sendagurauan.
15 - اِنَّهُمۡ يَكِيۡدُوۡنَ كَيۡدًا
Innahum yakiiduuna kaidaa
Sungguh, mereka (orang kafir) merencanakan tipu daya yang jahat.
16 - وَّاَكِيۡدُ كَيۡدًا
Wa akiidu kaidaa
Dan Aku pun membuat rencana (tipu daya) yang jitu.
17 - فَمَهِّلِ الۡكٰفِرِيۡنَ اَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدًا
Famahhilil kaafiriina amhilhum ruwaidaa
Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu. Berilah mereka itu kesempatan untuk sementara waktu.
