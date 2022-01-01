At-Tariq - Yang Datang Di Malam Hari

Surat Ath Thaariq terdiri atas 17 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Balad. Dinamai Ath Thaariq (yang datang di malam hari) diambil dari perkataan Ath Thaariq yang terdapat pada ayat 1 surat ini.

1 - وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِۙ

Wassamaaa'i wattaariq

Demi langit dan yang datang pada malam hari. 2 - وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الطَّارِقُۙ‏

Wa maaa adraaka mattaariq

Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? 3 - النَّجۡمُ الثَّاقِبُۙ‏

Annajmus saaqib

(yaitu) bintang yang bersinar tajam, 4 - اِنۡ كُلُّ نَفۡسٍ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٌؕ

In kullu nafsil lammaa 'alaihaa haafiz

setiap orang pasti ada penjaganya. 5 - فَلۡيَنۡظُرِ الۡاِنۡسَانُ مِمَّ خُلِقَؕ

Fal yanzuril insaanu mimma khuliq

Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. 6 - خُلِقَ مِنۡ مَّآءٍ دَافِقٍۙ

Khuliqa mim maaa'in daafiq

Dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar, 7 - يَّخۡرُجُ مِنۡۢ بَيۡنِ الصُّلۡبِ وَالتَّرَآٮِٕبِؕ

Yakhruju mim bainissulbi wat taraaa'ib

yang keluar dari antara tulang punggung (sulbi) dan tulang dada. 8 - اِنَّهٗ عَلٰى رَجۡعِهٖ لَقَادِرٌؕ

Innahuu 'alaa raj'ihii laqaadir

Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup setelah mati). 9 - يَوۡمَ تُبۡلَى السَّرَآٮِٕرُۙ‏

Yawma tublas saraaa'ir

Pada hari ditampakkan segala rahasia, 10 - فَمَا لَهٗ مِنۡ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍؕ

Famaa lahuu min quwwatinw wa laa naasir

maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak (pula) ada penolong. 11 - وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجۡعِۙ‏

Wassamaaa'i zaatir raj'

Demi langit yang mengandung hujan, 12 - وَالۡاَرۡضِ ذَاتِ الصَّدۡعِۙ

Wal ardi zaatis sad'

dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, 13 - اِنَّهٗ لَقَوۡلٌ فَصۡلٌۙ

Innahuu laqawlun fasl

sungguh, (Al-Qur'an) itu benar-benar firman pemisah (antara yang hak dan yang batil), 14 - وَّمَا هُوَ بِالۡهَزۡلِؕ

Wa maa huwa bil hazl

dan (Al-Qur'an) itu bukanlah sendagurauan. 15 - اِنَّهُمۡ يَكِيۡدُوۡنَ كَيۡدًا

Innahum yakiiduuna kaidaa

Sungguh, mereka (orang kafir) merencanakan tipu daya yang jahat. 16 - وَّاَكِيۡدُ كَيۡدًا

Wa akiidu kaidaa

Dan Aku pun membuat rencana (tipu daya) yang jitu. 17 - فَمَهِّلِ الۡكٰفِرِيۡنَ اَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدًا

Famahhilil kaafiriina amhilhum ruwaidaa

Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu. Berilah mereka itu kesempatan untuk sementara waktu.