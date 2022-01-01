Al-A'la - Yang Paling Tinggi

Surat ini terdiri atas 19 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, dan diturunkan sesudah surat At Takwiir. Nama Al A´laa diambil dari kata Al A´laa yang terdapat pada ayat pertama, berarti Yang Paling Tinggi. Muslim meriwayatkan dalam kitab Al Jumu'ah, dan diriwayatkan pula oleh Ashhaabus Sunan, dari Nu'man ibnu Basyir bahwa Rasulullah s.a.w. pada shalat dua hari Raya (Fitri dan Adha) dan shalat Jum'at membaca surat Al A´laa pada rakaat pertama, dan surat Al Ghaasyiyah pada rakaat kedua.

1 - سَبِّحِ اسۡمَ رَبِّكَ الۡاَعۡلَىۙ‏

Sabbihisma Rabbikal A'laa

Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi, 2 - الَّذِىۡ خَلَقَ فَسَوّٰى

Allazii khalaqa fasawwaa

Yang menciptakan, lalu menyempurnakan (ciptaan-Nya). 3 - وَالَّذِىۡ قَدَّرَ فَهَدٰى

Wallazii qaddara fahadaa

Yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk, 4 - وَالَّذِىۡۤ اَخۡرَجَ الۡمَرۡعٰى

Wallaziii akhrajal mar'aa

dan Yang menumbuhkan rerumputan, 5 - فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحۡوٰىؕ

Faja'alahuu ghusaaa'an ahwaa

lalu dijadikan-Nya (rumput-rumput) itu kering kehitam-hitaman. 6 - سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنۡسٰٓىۙ

Sanuqri'uka falaa tansaaa

Kami akan membacakan (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) sehingga engkau tidak akan lupa, 7 - اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ‌ؕ اِنَّهٗ يَعۡلَمُ الۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفٰىؕ

Illaa maa shaaa'al laah; innahuu ya'lamul jahra wa maa yakhfaa

kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. 8 - وَنُيَسِّرُكَ لِلۡيُسۡرٰى

Wa nu-yassiruka lilyusraa

Dan Kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan (mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat), 9 - فَذَكِّرۡ اِنۡ نَّفَعَتِ الذِّكۡرٰىؕ

Fazakkir in nafa'atizzikraa

oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat, 10 - سَيَذَّكَّرُ مَنۡ يَّخۡشٰىۙ

Sa yazzakkaru maiyakhshaa

orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran, 11 - وَيَتَجَنَّبُهَا الۡاَشۡقَىۙ

Wa yatajannabuhal ashqaa

dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya, 12 - الَّذِىۡ يَصۡلَى النَّارَ الۡكُبۡرٰى‌ۚ

Allazii yaslan Naaral kubraa

(yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka), 13 - ثُمَّ لَا يَمُوۡتُ فِيۡهَا وَلَا يَحۡيٰىؕ

Summa laa yamuutu fiihaa wa laa yahyaa

selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak (pula) hidup. 14 - قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ تَزَكّٰىۙ

Qad aflaha man tazakkaa

Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman), 15 - وَذَكَرَ اسۡمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى‌

Wa zakaras ma Rabbihii fasallaa

dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia shalat. 16 - بَلۡ تُؤۡثِرُوۡنَ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا

Bal tu'siruunal hayaatad dunyaa

Sedangkan kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan dunia, 17 - وَالۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ وَّ اَبۡقٰىؕ‏

Wal Aakhiratu khairunw wa abqaa

padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. 18 - اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الۡاُوۡلٰىۙ

Inna haazaa lafis suhu fil uulaa

Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, 19 - صُحُفِ اِبۡرٰهِيۡمَ وَمُوۡسٰى

Suhufi Ibraahiima wa Muusaa

(yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa.