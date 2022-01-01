Al-Ghasyiyah - Hari Pembalasan

Surat ini terdiri atas 26 ayat, termasuk surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Adz Dzaariat. Nama Ghaasyiyah diambil dari kata Al Ghaasyiyah yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya peristiwa yang dahsyat, tapi yang dimaksud adalah hari kiamat. Surat ini adalah surat yang kerap kali dibaca Nabi pada rakaat kedua pada shalat hari-hari Raya dan shalat Jum'at

1 - هَلۡ اَتٰٮكَ حَدِيۡثُ الۡغَاشِيَةِؕ

Hal ataaka hadiisul ghaashiyah

Sudahkah sampai kepadamu berita tentang (hari Kiamat)? 2 - وُجُوۡهٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ خَاشِعَةٌ

Wujuuhuny yawma 'izin khaashi'ah

Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina, 3 - عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

'Aamilatun naasibah

(karena) bekerja keras lagi kepayahan, 4 - تَصۡلٰى نَارًا حَامِيَةً

Taslaa naaran haamiyah

mereka memasuki api yang sangat panas (neraka), 5 - تُسۡقٰى مِنۡ عَيۡنٍ اٰنِيَةٍؕ

Tusqaa min 'aynin aaniyah

diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. 6 - لَـيۡسَ لَهُمۡ طَعَامٌ اِلَّا مِنۡ ضَرِيۡعٍۙ

Laisa lahum ta'aamun illaa min darii'

Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, 7 - لَّا يُسۡمِنُ وَلَا يُغۡنِىۡ مِنۡ جُوۡعٍؕ

Laa yusminu wa laa yughnii min juu'

yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. 8 - وُجُوۡهٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ نَّاعِمَةٌ

Wujuuhuny yawma 'izin naa'imah

Pada hari itu banyak (pula) wajah yang berseri-seri, 9 - لِّسَعۡيِهَا رَاضِيَةٌ

Lisa'yihaa raadiyah

merasa senang karena usahanya (sendiri), 10 - فِىۡ جَنَّةٍ عَالِيَةٍۙ

Fii jannatin 'aaliyah

(mereka) dalam surga yang tinggi, 11 - لَّا تَسۡمَعُ فِيۡهَا لَاغِيَةً

Laa tasma'u fiihaa laaghiyah

di sana (kamu) tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. 12 - فِيۡهَا عَيۡنٌ جَارِيَةٌ‌

Fiihaa 'aynun jaariyah

Di sana ada mata air yang mengalir. 13 - فِيۡهَا سُرُرٌ مَّرۡفُوۡعَةٌ

Fiihaa sururum marfuu'ah

Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, 14 - وَّاَكۡوَابٌ مَّوۡضُوۡعَةٌ

Wa akwaabum mawduu 'ah

dan gelas-gelas yang tersedia (di dekatnya), 15 - وَّنَمَارِقُ مَصۡفُوۡفَةٌ

Wa namaariqu masfuufah

dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, 16 - وَّزَرَابِىُّ مَبۡثُوۡثَةٌ

Wa zaraabiyyu mabsuusah

dan permadani-permadani yang terhampar. 17 - اَفَلَا يَنۡظُرُوۡنَ اِلَى الۡاِ بِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ

Afalaa yanzuruuna ilalibili kaifa khuliqat

Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan? 18 - وَاِلَى السَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ

Wa ilas samaaa'i kaifa rufi'at

dan langit, bagaimana ditinggikan? 19 - وَاِلَى الۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ

Wa ilal jibaali kaifa nusibat

Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan? 20 - وَاِلَى الۡاَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ

Wa ilal ardi kaifa sutihat

Dan bumi bagaimana dihamparkan? 21 - فَذَكِّرۡ اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مُذَكِّرٌ

Fazakkir innama anta Muzakkir

Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau (Muhammad) hanyalah pemberi peringatan. 22 - لَـسۡتَ عَلَيۡهِمۡ بِمُصَۜيۡطِرٍۙ

Lasta 'alaihim bimusaitir

Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, 23 - اِلَّا مَنۡ تَوَلّٰى وَكَفَرَۙ

Illaa man tawallaa wa kafar

kecuali (jika ada) orang yang berpaling dan kafir, 24 - فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الۡعَذَابَ الۡاَكۡبَرَؕ

Fa yu'azzibuhul laahul 'azaabal akbar

maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. 25 - اِنَّ اِلَيۡنَاۤ اِيَابَهُمۡۙ‏

Innaa ilainaaa iyaabahum

Sungguh, kepada Kamilah mereka kembali, 26 - ثُمَّ اِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُمْ

Summa inna 'alainaa hisaabahum

kemudian sesungguhnya (kewajiban) Kamilah membuat perhitungan atas mereka.