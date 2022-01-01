Al-Fajr - Fajar

Surat ini terdiri atas 30 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al Lail. Nama Al Fajr diambil dari kata Al Fajr yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya fajar.

1 - وَالۡفَجۡرِۙ

Wal-Fajr

Demi fajar, 2 - وَلَيَالٍ عَشۡرٍۙ

Wa layaalin 'ashr

demi malam yang sepuluh 3 - وَّالشَّفۡعِ وَالۡوَتۡرِۙ‏

Wash shaf'i wal watr

demi yang genap dan yang ganjil, 4 - وَالَّيۡلِ اِذَا يَسۡرِ‌ۚ

Wallaili izaa yasr

demi malam apabila berlalu. 5 - هَلۡ فِىۡ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىۡ حِجۡرٍؕ

Hal fii zaalika qasamul lizii hijr

Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) bagi orang-orang yang berakal? 6 - اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'aad

Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap (kaum) ‘Ad? 7 - اِرَمَ ذَاتِ الۡعِمَادِ

Iramaa zaatil 'imaad

(yaitu) penduduk Iram (ibukota kaum ‘Ad) yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, 8 - الَّتِىۡ لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِى الۡبِلَادِ

Allatii lam yukhlaq misluhaa fil bilaad

yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu di negeri-negeri lain, 9 - وَثَمُوۡدَ الَّذِيۡنَ جَابُوا الصَّخۡرَ بِالۡوَادِ

Wa samuudal laziina jaabus sakhra bil waad

dan (terhadap) kaum ¤amud yang memotong batu-batu besar di lembah, 10 - وَفِرۡعَوۡنَ ذِى الۡاَوۡتَادِ

Wa fir'awna zil awtaad

dan (terhadap) Fir‘aun yang mempunyai pasak-pasak (bangunan yang besar), 11 - الَّذِيۡنَ طَغَوۡا فِى الۡبِلَادِ

Allaziina taghaw fil bilaad

yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, 12 - فَاَكۡثَرُوۡا فِيۡهَا الۡفَسَادَ

Fa aksaruu fiihal fasaad

lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu, 13 - فَصَبَّ عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ

Fasabba 'alaihim Rabbuka sawta 'azaab

karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka, 14 - اِنَّ رَبَّكَ لَبِالۡمِرۡصَادِؕ

Inna Rabbaka labil mirsaad

sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi. 15 - فَاَمَّا الۡاِنۡسَانُ اِذَا مَا ابۡتَلٰٮهُ رَبُّهٗ فَاَكۡرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوۡلُ رَبِّىۡۤ اَكۡرَمَنِؕ‏

Fa ammal insaanu izaa mab talaahu Rabbuhuu fa akramahuu wa na' 'amahuu fa yaquulu Rabbiii akraman

Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, “Tuhanku telah memuliakanku.” 16 - وَاَمَّاۤ اِذَا مَا ابۡتَلٰٮهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهٗ فَيَقُوۡلُ رَبِّىۡۤ اَهَانَنِ‌ۚ

Wa ammaaa izaa mabtalaahu faqadara 'alaihi rizqahuu fa yaquulu Rabbiii ahaanan

Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, “Tuhanku telah menghinaku.” 17 - كَلَّا‌ بَلۡ لَّا تُكۡرِمُوۡنَ الۡيَتِيۡمَۙ

Kalla bal laa tukrimuuo nal yatiim

Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, 18 - وَلَا تَحٰٓضُّوۡنَ عَلٰى طَعَامِ الۡمِسۡكِيۡنِۙ‏

Wa laa tahaaadduuna 'alaata'aamil miskiin

dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, 19 - وَتَاۡكُلُوۡنَ التُّرَاثَ اَكۡلًا لَّـمًّا ۙ‏

Wa taakuluunat turaasa aklal lammaa

sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang haram), 20 - وَّتُحِبُّوۡنَ الۡمَالَ حُبًّا جَمًّا ؕ‏

Wa tuhibbuunal maala hubban jammaa

dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. 21 - كَلَّاۤ اِذَا دُكَّتِ الۡاَرۡضُ دَكًّا دَكًّا

Kallaaa izaaa dukkatil ardu dakkan dakka

Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut (berbenturan), 22 - وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالۡمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

Wa jaaa'a Rabbuka wal malaku saffan saffaa

dan datanglah Tuhanmu; dan malaikat berbaris-baris, 23 - وَجِاىْٓءَ يَوۡمَٮِٕذٍۢ بِجَهَنَّمَ ۙ‌ يَوۡمَٮِٕذٍ يَّتَذَكَّرُ الۡاِنۡسَانُ وَاَنّٰى لَـهُ الذِّكۡرٰىؕ

Wa jiii'a yawma'izim bi jahannnam; Yawma 'iziny yatazakkarul insaanu wa annaa lahuz zikraa

dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. 24 - يَقُوۡلُ يٰلَيۡتَنِىۡ قَدَّمۡتُ لِحَـيَاتِى‌ۚ

Yaquulu yaa laitanii qaddamtu lihayaatii

Dia berkata, “Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan (kebajikan) untuk hidupku ini.” 25 - فَيَوۡمَٮِٕذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗۤ اَحَدٌ

Fa Yawma izil laa yu'azzibu 'azaabahuuo ahad

Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azab-Nya (yang adil), 26 - وَّلَا يُوۡثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ

Wa laa yuusiqu wasaaqa huuo ahad

dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya. 27 - يٰۤاَيَّتُهَا النَّفۡسُ الۡمُطۡمَٮِٕنَّةُ

Yaaa ayyatuhan nafsul mutma 'innah

Wahai jiwa yang tenang! 28 - ارۡجِعِىۡۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرۡضِيَّةً‌

Irji'iii ilaa Rabbiki raadiyatam mardiyyah

Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya. 29 - فَادۡخُلِىۡ فِىۡ عِبٰدِىۙ

Fadkhulii fii 'ibaadii

Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku, 30 - وَادۡخُلِىۡ جَنَّتِى

Wadkhulii jannatii

dan masuklah ke dalam surga-Ku.