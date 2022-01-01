Al-Fajr - Fajar

1 - وَالۡفَجۡرِۙ
Wal-Fajr
Demi fajar,
2 - وَلَيَالٍ عَشۡرٍۙ
Wa layaalin 'ashr
demi malam yang sepuluh
3 - وَّالشَّفۡعِ وَالۡوَتۡرِۙ
Wash shaf'i wal watr
demi yang genap dan yang ganjil,
4 - وَالَّيۡلِ اِذَا يَسۡرِۚ
Wallaili izaa yasr
demi malam apabila berlalu.
5 - هَلۡ فِىۡ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىۡ حِجۡرٍؕ
Hal fii zaalika qasamul lizii hijr
Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) bagi orang-orang yang berakal?
6 - اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'aad
Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap (kaum) ‘Ad?
7 - اِرَمَ ذَاتِ الۡعِمَادِ
Iramaa zaatil 'imaad
(yaitu) penduduk Iram (ibukota kaum ‘Ad) yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,
8 - الَّتِىۡ لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِى الۡبِلَادِ
Allatii lam yukhlaq misluhaa fil bilaad
yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu di negeri-negeri lain,
9 - وَثَمُوۡدَ الَّذِيۡنَ جَابُوا الصَّخۡرَ بِالۡوَادِ
Wa samuudal laziina jaabus sakhra bil waad
dan (terhadap) kaum ¤amud yang memotong batu-batu besar di lembah,
10 - وَفِرۡعَوۡنَ ذِى الۡاَوۡتَادِ
Wa fir'awna zil awtaad
dan (terhadap) Fir‘aun yang mempunyai pasak-pasak (bangunan yang besar),
11 - الَّذِيۡنَ طَغَوۡا فِى الۡبِلَادِ
Allaziina taghaw fil bilaad
yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,
12 - فَاَكۡثَرُوۡا فِيۡهَا الۡفَسَادَ
Fa aksaruu fiihal fasaad
lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu,
13 - فَصَبَّ عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ
Fasabba 'alaihim Rabbuka sawta 'azaab
karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka,
14 - اِنَّ رَبَّكَ لَبِالۡمِرۡصَادِؕ
Inna Rabbaka labil mirsaad
sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.
15 - فَاَمَّا الۡاِنۡسَانُ اِذَا مَا ابۡتَلٰٮهُ رَبُّهٗ فَاَكۡرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوۡلُ رَبِّىۡۤ اَكۡرَمَنِؕ
Fa ammal insaanu izaa mab talaahu Rabbuhuu fa akramahuu wa na' 'amahuu fa yaquulu Rabbiii akraman
Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, “Tuhanku telah memuliakanku.”
16 - وَاَمَّاۤ اِذَا مَا ابۡتَلٰٮهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهٗ فَيَقُوۡلُ رَبِّىۡۤ اَهَانَنِۚ
Wa ammaaa izaa mabtalaahu faqadara 'alaihi rizqahuu fa yaquulu Rabbiii ahaanan
Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, “Tuhanku telah menghinaku.”
17 - كَلَّا بَلۡ لَّا تُكۡرِمُوۡنَ الۡيَتِيۡمَۙ
Kalla bal laa tukrimuuo nal yatiim
Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim,
18 - وَلَا تَحٰٓضُّوۡنَ عَلٰى طَعَامِ الۡمِسۡكِيۡنِۙ
Wa laa tahaaadduuna 'alaata'aamil miskiin
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
19 - وَتَاۡكُلُوۡنَ التُّرَاثَ اَكۡلًا لَّـمًّا ۙ
Wa taakuluunat turaasa aklal lammaa
sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang haram),
20 - وَّتُحِبُّوۡنَ الۡمَالَ حُبًّا جَمًّا ؕ
Wa tuhibbuunal maala hubban jammaa
dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
21 - كَلَّاۤ اِذَا دُكَّتِ الۡاَرۡضُ دَكًّا دَكًّا
Kallaaa izaaa dukkatil ardu dakkan dakka
Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut (berbenturan),
22 - وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالۡمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
Wa jaaa'a Rabbuka wal malaku saffan saffaa
dan datanglah Tuhanmu; dan malaikat berbaris-baris,
23 - وَجِاىْٓءَ يَوۡمَٮِٕذٍۢ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوۡمَٮِٕذٍ يَّتَذَكَّرُ الۡاِنۡسَانُ وَاَنّٰى لَـهُ الذِّكۡرٰىؕ
Wa jiii'a yawma'izim bi jahannnam; Yawma 'iziny yatazakkarul insaanu wa annaa lahuz zikraa
dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
24 - يَقُوۡلُ يٰلَيۡتَنِىۡ قَدَّمۡتُ لِحَـيَاتِىۚ
Yaquulu yaa laitanii qaddamtu lihayaatii
Dia berkata, “Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan (kebajikan) untuk hidupku ini.”
25 - فَيَوۡمَٮِٕذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗۤ اَحَدٌ
Fa Yawma izil laa yu'azzibu 'azaabahuuo ahad
Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azab-Nya (yang adil),
26 - وَّلَا يُوۡثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ
Wa laa yuusiqu wasaaqa huuo ahad
dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.
27 - يٰۤاَيَّتُهَا النَّفۡسُ الۡمُطۡمَٮِٕنَّةُ
Yaaa ayyatuhan nafsul mutma 'innah
Wahai jiwa yang tenang!
28 - ارۡجِعِىۡۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرۡضِيَّةً
Irji'iii ilaa Rabbiki raadiyatam mardiyyah
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya.
29 - فَادۡخُلِىۡ فِىۡ عِبٰدِىۙ
Fadkhulii fii 'ibaadii
Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku,
30 - وَادۡخُلِىۡ جَنَّتِى
Wadkhulii jannatii
dan masuklah ke dalam surga-Ku.