Al-Balad - Negeri
Surat Al Balad terdiri atas 20 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Qaaf. Dinamai Al Balad, diambil dari perkataan Al Balad yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan kota di sini ialah kota Mekah.
1 - لَاۤ اُقۡسِمُ بِهٰذَا الۡبَلَدِۙ
Laaa uqsimu bihaazal balad
Aku bersumpah dengan negeri ini (Mekah),
2 - وَاَنۡتَ حِلٌّ ۢ بِهٰذَا الۡبَلَدِۙ
Wa anta hillum bihaazal balad
dan engkau (Muhammad), bertempat di negeri (Mekah) ini,
3 - وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ
Wa waalidinw wa maa walad
dan demi (pertalian) bapak dan anaknya.
4 - لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِىۡ كَبَدٍؕ
Laqad khalaqnal insaana fii kabad
Sungguh, Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
5 - اَيَحۡسَبُ اَنۡ لَّنۡ يَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ اَحَدٌ ۘ
Ayahsabu al-lai yaqdira 'alaihi ahad
Apakah dia (manusia) itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
6 - يَقُوۡلُ اَهۡلَكۡتُ مَالًا لُّبَدًا
Yaquulu ahlaktu maalal lubadaa
Dia mengatakan, “Aku telah menghabiskan harta yang banyak.”
7 - اَيَحۡسَبُ اَنۡ لَّمۡ يَرَهٗۤ اَحَدٌ
Ayahsabu al lam yarahuuo ahad
Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
8 - اَلَمۡ نَجۡعَلۡ لَّهٗ عَيۡنَيۡنِۙ
Alam naj'al lahuu 'aynayn
Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata,
9 - وَلِسَانًا وَّشَفَتَيۡنِۙ
Wa lisaananw wa shafatayn
dan lidah dan sepasang bibir?
10 - وَهَدَيۡنٰهُ النَّجۡدَيۡنِۚ
Wa hadaynaahun najdayn
Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan),
11 - فَلَا اقۡتَحَمَ الۡعَقَبَةَ
Falaq tahamal-'aqabah
tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar?
12 - وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الۡعَقَبَةُ
Wa maaa adraaka mal'aqabah
Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?
13 - فَكُّ رَقَبَةٍ
Fakku raqabah
(yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya),
14 - اَوۡ اِطۡعٰمٌ فِىۡ يَوۡمٍ ذِىۡ مَسۡغَبَةٍ
Aw it'aamun fii yawmin zii masghabah
atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan,
15 - يَّتِيۡمًا ذَا مَقۡرَبَةٍ
Yatiiman zaa maqrabah
(kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,
16 - اَوۡ مِسۡكِيۡنًا ذَا مَتۡرَبَةٍ
Aw miskiinan zaa matrabah
atau orang miskin yang sangat fakir.
17 - ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡا بِالۡمَرۡحَمَةِ
Summa kaana minal laziina aamanuu wa tawaasaw bissabri wa tawaasaw bilmarhamah
Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
18 - اُولٰٓٮِٕكَ اَصۡحٰبُ الۡمَيۡمَنَةِ
Ulaaa'ika As-haabul maimanah
Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.
19 - وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِنَا هُمۡ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔـمَةِ
Wallaziina kafaruu bi aayaatinaa hum as-haabul Mash'amah
Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri.
20 - عَلَيۡهِمۡ نَارٌ مُّؤۡصَدَةٌ
Alaihim naarum mu'sadah
Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.