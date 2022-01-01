Al-Balad - Negeri

Surat Al Balad terdiri atas 20 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Qaaf. Dinamai Al Balad, diambil dari perkataan Al Balad yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan kota di sini ialah kota Mekah.

1 - لَاۤ اُقۡسِمُ بِهٰذَا الۡبَلَدِۙ

Laaa uqsimu bihaazal balad

Aku bersumpah dengan negeri ini (Mekah), 2 - وَاَنۡتَ حِلٌّ ۢ بِهٰذَا الۡبَلَدِۙ

Wa anta hillum bihaazal balad

dan engkau (Muhammad), bertempat di negeri (Mekah) ini, 3 - وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ

Wa waalidinw wa maa walad

dan demi (pertalian) bapak dan anaknya. 4 - لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِىۡ كَبَدٍؕ

Laqad khalaqnal insaana fii kabad

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. 5 - اَيَحۡسَبُ اَنۡ لَّنۡ يَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ اَحَدٌ‌ ۘ‏

Ayahsabu al-lai yaqdira 'alaihi ahad

Apakah dia (manusia) itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? 6 - يَقُوۡلُ اَهۡلَكۡتُ مَالًا لُّبَدًا

Yaquulu ahlaktu maalal lubadaa

Dia mengatakan, “Aku telah menghabiskan harta yang banyak.” 7 - اَيَحۡسَبُ اَنۡ لَّمۡ يَرَهٗۤ اَحَدٌ

Ayahsabu al lam yarahuuo ahad

Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? 8 - اَلَمۡ نَجۡعَلۡ لَّهٗ عَيۡنَيۡنِۙ‏

Alam naj'al lahuu 'aynayn

Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, 9 - وَلِسَانًا وَّشَفَتَيۡنِۙ

Wa lisaananw wa shafatayn

dan lidah dan sepasang bibir? 10 - وَهَدَيۡنٰهُ النَّجۡدَيۡنِ‌ۚ

Wa hadaynaahun najdayn

Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan), 11 - فَلَا اقۡتَحَمَ الۡعَقَبَةَ

Falaq tahamal-'aqabah

tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? 12 - وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الۡعَقَبَةُ

Wa maaa adraaka mal'aqabah

Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? 13 - فَكُّ رَقَبَةٍ

Fakku raqabah

(yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya), 14 - اَوۡ اِطۡعٰمٌ فِىۡ يَوۡمٍ ذِىۡ مَسۡغَبَةٍ

Aw it'aamun fii yawmin zii masghabah

atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, 15 - يَّتِيۡمًا ذَا مَقۡرَبَةٍ

Yatiiman zaa maqrabah

(kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, 16 - اَوۡ مِسۡكِيۡنًا ذَا مَتۡرَبَةٍ

Aw miskiinan zaa matrabah

atau orang miskin yang sangat fakir. 17 - ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡا بِالۡمَرۡحَمَةِ

Summa kaana minal laziina aamanuu wa tawaasaw bissabri wa tawaasaw bilmarhamah

Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. 18 - اُولٰٓٮِٕكَ اَصۡحٰبُ الۡمَيۡمَنَةِ

Ulaaa'ika As-haabul maimanah

Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan. 19 - وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِنَا هُمۡ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔـمَةِ

Wallaziina kafaruu bi aayaatinaa hum as-haabul Mash'amah

Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri. 20 - عَلَيۡهِمۡ نَارٌ مُّؤۡصَدَةٌ

Alaihim naarum mu'sadah

Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.