Asy-Syams - Matahari

Surat Asy Syams terdiri atas 15 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al Qadar. Dinamai Asy Syams (matahari) diambil dari perkataan Asy Syams yang terdapat pada ayat permulaan surat ini.

1 - وَالشَّمۡسِ وَضُحٰٮهَا

Wash shamsi wa duhaa haa

Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, 2 - وَالۡقَمَرِ اِذَا تَلٰٮهَا

Wal qamari izaa talaa haa

demi bulan apabila mengiringinya, 3 - وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰٮهَا

Wannahaari izaa jallaa haa

demi siang apabila menampakkannya, 4 - وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰٮهَا

Wallaili izaa yaghshaa haa

demi malam apabila menutupinya (gelap gulita), 5 - وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰٮهَا

Wassamaaa'i wa maa banaahaa

demi langit serta pembinaannya (yang menakjubkan), 6 - وَالۡاَرۡضِ وَمَا طَحٰٮهَا

Wal ardi wa maa tahaahaa

demi bumi serta penghamparannya, 7 - وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰٮهَا

Wa nafsinw wa maa sawwaahaa

demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya, 8 - فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَتَقۡوٰٮهَا

Fa-alhamahaa fujuurahaa wa taqwaahaa

maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, 9 - قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰٮهَا

Qad aflaha man zakkaahaa

sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), 10 - وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰٮهَا

Wa qad khaaba man dassaahaa

dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. 11 - كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ بِطَغۡوٰٮهَآ

Kazzabat Samuudu bi taghwaahaaa

(Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas (zhalim), 12 - اِذِ انۡۢبَعَثَ اَشۡقٰٮهَا

Izim ba'asa ashqaahaa

ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, 13 - فَقَالَ لَهُمۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقۡيٰهَا

Faqaala lahum Rasuulul laahi naaqatal laahi wa suqiyaahaa

lalu Rasul Allah (Shalih) berkata kepada mereka, “(Biarkanlah) unta betina dari Allah ini dengan minumannya.” 14 - فَكَذَّبُوۡهُ فَعَقَرُوۡهَا ۙفَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُمۡ بِذَنۡۢبِهِمۡ فَسَوّٰٮهَا

Fakazzabuuhu fa'aqaruuhaa fadamdama 'alaihim Rabbuhum bizambihim fasaw waahaa

Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan-Nya (dengan tanah), 15 - وَلَا يَخَافُ عُقۡبٰهَا

Wa laa yakhaafu'uqbaahaa

dan Dia tidak takut terhadap akibatnya.