Asy-Syams - Matahari
Surat Asy Syams terdiri atas 15 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al Qadar. Dinamai Asy Syams (matahari) diambil dari perkataan Asy Syams yang terdapat pada ayat permulaan surat ini.
1 - وَالشَّمۡسِ وَضُحٰٮهَا
Wash shamsi wa duhaa haa
Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari,
2 - وَالۡقَمَرِ اِذَا تَلٰٮهَا
Wal qamari izaa talaa haa
demi bulan apabila mengiringinya,
3 - وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰٮهَا
Wannahaari izaa jallaa haa
demi siang apabila menampakkannya,
4 - وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰٮهَا
Wallaili izaa yaghshaa haa
demi malam apabila menutupinya (gelap gulita),
5 - وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰٮهَا
Wassamaaa'i wa maa banaahaa
demi langit serta pembinaannya (yang menakjubkan),
6 - وَالۡاَرۡضِ وَمَا طَحٰٮهَا
Wal ardi wa maa tahaahaa
demi bumi serta penghamparannya,
7 - وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰٮهَا
Wa nafsinw wa maa sawwaahaa
demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya,
8 - فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَتَقۡوٰٮهَا
Fa-alhamahaa fujuurahaa wa taqwaahaa
maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya,
9 - قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰٮهَا
Qad aflaha man zakkaahaa
sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu),
10 - وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰٮهَا
Wa qad khaaba man dassaahaa
dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
11 - كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ بِطَغۡوٰٮهَآ
Kazzabat Samuudu bi taghwaahaaa
(Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas (zhalim),
12 - اِذِ انۡۢبَعَثَ اَشۡقٰٮهَا
Izim ba'asa ashqaahaa
ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,
13 - فَقَالَ لَهُمۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقۡيٰهَا
Faqaala lahum Rasuulul laahi naaqatal laahi wa suqiyaahaa
lalu Rasul Allah (Shalih) berkata kepada mereka, “(Biarkanlah) unta betina dari Allah ini dengan minumannya.”
14 - فَكَذَّبُوۡهُ فَعَقَرُوۡهَا ۙفَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُمۡ بِذَنۡۢبِهِمۡ فَسَوّٰٮهَا
Fakazzabuuhu fa'aqaruuhaa fadamdama 'alaihim Rabbuhum bizambihim fasaw waahaa
Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan-Nya (dengan tanah),
15 - وَلَا يَخَافُ عُقۡبٰهَا
Wa laa yakhaafu'uqbaahaa
dan Dia tidak takut terhadap akibatnya.