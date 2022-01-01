Al-Lail - Malam

Surat ini terdiri atas 21 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al A'laa. Surat ini dinamai Al Lail (malam), diambil dari perkataan Al Lail yang terdapat pada ayat pertama surat ini

1 - وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰىۙ

Wallaili izaa yaghshaa

Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), 2 - وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰىۙ‏

Wannahaari izaa tajalla

demi siang apabila terang benderang, 3 - وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالۡاُنۡثٰٓىۙ

Wa maa khalaqaz zakara wal unthaa

demi penciptaan laki-laki dan perempuan, 4 - اِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتّٰىؕ

Inna sa'yakum lashattaa

sungguh, usahamu memang beraneka macam. 5 - فَاَمَّا مَنۡ اَعۡطٰى وَاتَّقٰىۙ‏

Fa ammaa man a'taa wattaqaa

Maka barangsiapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, 6 - وَصَدَّقَ بِالۡحُسۡنٰىۙ‏

Wa saddaqa bil husnaa

dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga), 7 - فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡيُسۡرٰىؕ

Fasanu yassiruhuu lilyusraa

maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan), 8 - وَاَمَّا مَنۡۢ بَخِلَ وَاسۡتَغۡنٰىۙ

Wa ammaa mam bakhila wastaghnaa

dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah), 9 - وَكَذَّبَ بِالۡحُسۡنٰىۙ

Wa kazzaba bil husnaa

serta mendustakan (pahala) yang terbaik, 10 - فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡعُسۡرٰىؕ

Fasanu yassiruhuu lil'usraa

maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan), 11 - وَمَا يُغۡنِىۡ عَنۡهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰىؕ

Wa maa yughnii 'anhu maaluhuuo izaa taraddaa

dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. 12 - اِنَّ عَلَيۡنَا لَـلۡهُدٰى

Inna 'alainaa lal hudaa

Sesungguhnya Kamilah yang memberi petunjuk, 13 - وَاِنَّ لَـنَا لَـلۡاٰخِرَةَ وَالۡاُوۡلٰى‏

Wa inna lanaa lal Aakhirata wal uulaa

dan sesungguhnya milik Kamilah akhirat dan dunia itu. 14 - فَاَنۡذَرۡتُكُمۡ نَارًا تَلَظّٰى‌ۚ

Fa anzartukum naaran talazzaa

Maka Aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, 15 - لَا يَصۡلٰٮهَاۤ اِلَّا الۡاَشۡقَىۙ

Laa yaslaahaaa illal ashqaa

yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, 16 - الَّذِىۡ كَذَّبَ وَتَوَلّٰىؕ

Allazii kazzaba wa tawallaa

yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman). 17 - وَسَيُجَنَّبُهَا الۡاَتۡقَىۙ

Wa sa yujannnabuhal atqaa

Dan akan dijauhkan darinya (neraka) orang yang paling bertakwa, 18 - الَّذِىۡ يُؤۡتِىۡ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى‌ۚ

Allazii yu'tii maalahuu yatazakkaa

yang menginfakkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkan (dirinya), 19 - وَمَا لِاَحَدٍ عِنۡدَهٗ مِنۡ نِّعۡمَةٍ تُجۡزٰٓىۙ

Wa maa li ahadin 'indahuu min ni'matin tujzaaa

dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, 20 - اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ الۡاَعۡلٰى‌ۚ

Illab tighaaa'a wajhi rabbihil a 'laa

tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Mahatinggi. 21 - وَلَسَوۡفَ يَرۡضٰى

Wa lasawfa yardaa

Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan (yang sempurna).