Al-Lail - Malam
Surat ini terdiri atas 21 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al A'laa. Surat ini dinamai Al Lail (malam), diambil dari perkataan Al Lail yang terdapat pada ayat pertama surat ini
1 - وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰىۙ
Wallaili izaa yaghshaa
Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),
2 - وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰىۙ
Wannahaari izaa tajalla
demi siang apabila terang benderang,
3 - وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالۡاُنۡثٰٓىۙ
Wa maa khalaqaz zakara wal unthaa
demi penciptaan laki-laki dan perempuan,
4 - اِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتّٰىؕ
Inna sa'yakum lashattaa
sungguh, usahamu memang beraneka macam.
5 - فَاَمَّا مَنۡ اَعۡطٰى وَاتَّقٰىۙ
Fa ammaa man a'taa wattaqaa
Maka barangsiapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,
6 - وَصَدَّقَ بِالۡحُسۡنٰىۙ
Wa saddaqa bil husnaa
dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga),
7 - فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡيُسۡرٰىؕ
Fasanu yassiruhuu lilyusraa
maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan),
8 - وَاَمَّا مَنۡۢ بَخِلَ وَاسۡتَغۡنٰىۙ
Wa ammaa mam bakhila wastaghnaa
dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah),
9 - وَكَذَّبَ بِالۡحُسۡنٰىۙ
Wa kazzaba bil husnaa
serta mendustakan (pahala) yang terbaik,
10 - فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡعُسۡرٰىؕ
Fasanu yassiruhuu lil'usraa
maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan),
11 - وَمَا يُغۡنِىۡ عَنۡهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰىؕ
Wa maa yughnii 'anhu maaluhuuo izaa taraddaa
dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.
12 - اِنَّ عَلَيۡنَا لَـلۡهُدٰى
Inna 'alainaa lal hudaa
Sesungguhnya Kamilah yang memberi petunjuk,
13 - وَاِنَّ لَـنَا لَـلۡاٰخِرَةَ وَالۡاُوۡلٰى
Wa inna lanaa lal Aakhirata wal uulaa
dan sesungguhnya milik Kamilah akhirat dan dunia itu.
14 - فَاَنۡذَرۡتُكُمۡ نَارًا تَلَظّٰىۚ
Fa anzartukum naaran talazzaa
Maka Aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala,
15 - لَا يَصۡلٰٮهَاۤ اِلَّا الۡاَشۡقَىۙ
Laa yaslaahaaa illal ashqaa
yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka,
16 - الَّذِىۡ كَذَّبَ وَتَوَلّٰىؕ
Allazii kazzaba wa tawallaa
yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).
17 - وَسَيُجَنَّبُهَا الۡاَتۡقَىۙ
Wa sa yujannnabuhal atqaa
Dan akan dijauhkan darinya (neraka) orang yang paling bertakwa,
18 - الَّذِىۡ يُؤۡتِىۡ مَالَهٗ يَتَزَكّٰىۚ
Allazii yu'tii maalahuu yatazakkaa
yang menginfakkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkan (dirinya),
19 - وَمَا لِاَحَدٍ عِنۡدَهٗ مِنۡ نِّعۡمَةٍ تُجۡزٰٓىۙ
Wa maa li ahadin 'indahuu min ni'matin tujzaaa
dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya,
20 - اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ الۡاَعۡلٰىۚ
Illab tighaaa'a wajhi rabbihil a 'laa
tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Mahatinggi.
21 - وَلَسَوۡفَ يَرۡضٰى
Wa lasawfa yardaa
Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan (yang sempurna).