Ad-Duha - Waktu Dhuha

Surat ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan surat Makiyyah dan diturunkan sesudah surat Al Fajr. Nama Adh Dhuhaa diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama, artinya : waktu matahari sepenggalahan naik.

1 - وَالضُّحٰىۙ

Wad duhaa

Demi waktu dhuha (ketika matahari naik sepenggalah), 2 - وَالَّيۡلِ اِذَا سَجٰىۙ

Wal laili iza sajaa

dan demi malam apabila telah sunyi, 3 - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰىؕ‏

Ma wad da'aka rabbuka wa ma qalaa

Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu, 4 - وَلَـلۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لَّكَ مِنَ الۡاُوۡلٰىؕ

Walal-aakhiratu khairul laka minal-uula

dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. 5 - وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيۡكَ رَبُّكَ فَتَرۡضٰىؕ

Wa la sawfa y'utiika rabbuka fatarda

Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. 6 - اَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيۡمًا فَاٰوٰى

Alam ya jidka yatiiman fa aawaa

Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(mu), 7 - وَوَجَدَكَ ضَآ لًّا فَهَدٰى

Wa wa jadaka daal lan fahada

dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, 8 - وَوَجَدَكَ عَآٮِٕلًا فَاَغۡنٰىؕ

Wa wa jadaka 'aa-ilan fa aghnaa

dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. 9 - فَاَمَّا الۡيَتِيۡمَ فَلَا تَقۡهَرۡؕ

Fa am mal yatiima fala taqhar

Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. 10 - وَاَمَّا السَّآٮِٕلَ فَلَا تَنۡهَرۡؕ

Wa am mas saa-ila fala tanhar

Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik(nya). 11 - وَاَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ

Wa amma bi ni'mati rabbika fahad dith

Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur).