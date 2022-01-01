Al-Insyirah - Melapangkan

Surat ini terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Adh Dhuhaa. Nama Alam Nasyrah diambil dari kata Alam Nasyrah yang terdapat pada ayat pertama, yang berarti: bukankah Kami telah melapangkan.

1 - اَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَـكَ صَدۡرَكَۙ

Alam nashrah laka sadrak

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)? 2 - وَوَضَعۡنَا عَنۡكَ وِزۡرَكَۙ

Wa wa d'ana 'anka wizrak

dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, 3 - الَّذِىۡۤ اَنۡقَضَ ظَهۡرَكَۙ‏

Allazii anqada zahrak

yang memberatkan punggungmu, 4 - وَرَفَعۡنَا لَـكَ ذِكۡرَكَؕ

Wa raf 'ana laka zikrak

dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu. 5 - فَاِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا

Fa inna ma'al usri yusra

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, 6 - اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا ؕ‏

Inna ma'al 'usri yusra

sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. 7 - فَاِذَا فَرَغۡتَ فَانۡصَبۡۙ

Fa iza faragh ta fansab

Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), 8 - وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ

Wa ilaa rabbika far ghab

dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.