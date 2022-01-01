Al-Insyirah - Melapangkan
Surat ini terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Adh Dhuhaa. Nama Alam Nasyrah diambil dari kata Alam Nasyrah yang terdapat pada ayat pertama, yang berarti: bukankah Kami telah melapangkan.
1 - اَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَـكَ صَدۡرَكَۙ
Alam nashrah laka sadrak
Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?
2 - وَوَضَعۡنَا عَنۡكَ وِزۡرَكَۙ
Wa wa d'ana 'anka wizrak
dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu,
3 - الَّذِىۡۤ اَنۡقَضَ ظَهۡرَكَۙ
Allazii anqada zahrak
yang memberatkan punggungmu,
4 - وَرَفَعۡنَا لَـكَ ذِكۡرَكَؕ
Wa raf 'ana laka zikrak
dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu.
5 - فَاِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا
Fa inna ma'al usri yusra
Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,
6 - اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا ؕ
Inna ma'al 'usri yusra
sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.
7 - فَاِذَا فَرَغۡتَ فَانۡصَبۡۙ
Fa iza faragh ta fansab
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),
8 - وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ
Wa ilaa rabbika far ghab
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
Al-Insyirah (Melapangkan)