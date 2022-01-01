At-Tin - Buah Tin
Surat ini terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Buruuj. Nama At Tiin diambil dari kata At Tiin yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya buah Tin.
1 - وَالتِّيۡنِ وَالزَّيۡتُوۡنِۙ
Wat tiini waz zaituun
Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,
2 - وَطُوۡرِ سِيۡنِيۡنَۙ
Wa tuuri siniin
demi gunung Sinai,
3 - وَهٰذَا الۡبَلَدِ الۡاَمِيۡنِۙ
Wa haazal balad-il amiin
dan demi negeri (Mekah) yang aman ini.
4 - لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِىۡۤ اَحۡسَنِ تَقۡوِيۡمٍ
Laqad khalaqnal insaana fii ahsani taqwiim
Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,
5 - ثُمَّ رَدَدۡنٰهُ اَسۡفَلَ سَافِلِيۡنَۙ
Thumma ra dad naahu asfala saafiliin
kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya,
6 - اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمۡ اَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُوۡنٍؕ
Ill-lal laziina aamanuu wa 'amilus saalihaati; falahum ajrun ghairu mamnuun
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
7 - فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِالدِّيۡنِ
Fama yu kaz zibuka b'adu bid diin
Maka apa yang menyebabkan (mereka) mendustakanmu (tentang) hari pembalasan setelah (adanya keterangan-keterangan) itu?
8 - اَلَيۡسَ اللّٰهُ بِاَحۡكَمِ الۡحٰكِمِيۡنَ
Alai sal laahu bi-ahkamil haakimiin
Bukankah Allah hakim yang paling adil?