At-Tin - Buah Tin

Surat ini terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Buruuj. Nama At Tiin diambil dari kata At Tiin yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya buah Tin.

1 - وَالتِّيۡنِ وَالزَّيۡتُوۡنِۙ‏

Wat tiini waz zaituun

Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun, 2 - وَطُوۡرِ سِيۡنِيۡنَۙ

Wa tuuri siniin

demi gunung Sinai, 3 - وَهٰذَا الۡبَلَدِ الۡاَمِيۡنِۙ

Wa haazal balad-il amiin

dan demi negeri (Mekah) yang aman ini. 4 - لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِىۡۤ اَحۡسَنِ تَقۡوِيۡمٍ

Laqad khalaqnal insaana fii ahsani taqwiim

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, 5 - ثُمَّ رَدَدۡنٰهُ اَسۡفَلَ سَافِلِيۡنَۙ

Thumma ra dad naahu asfala saafiliin

kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, 6 - اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمۡ اَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُوۡنٍؕ

Ill-lal laziina aamanuu wa 'amilus saalihaati; falahum ajrun ghairu mamnuun

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. 7 - فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِالدِّيۡنِ‏

Fama yu kaz zibuka b'adu bid diin

Maka apa yang menyebabkan (mereka) mendustakanmu (tentang) hari pembalasan setelah (adanya keterangan-keterangan) itu? 8 - اَلَيۡسَ اللّٰهُ بِاَحۡكَمِ الۡحٰكِمِيۡنَ

Alai sal laahu bi-ahkamil haakimiin

Bukankah Allah hakim yang paling adil?