Al-'Alaq - Segumpal Darah

Surat Al 'Alaq terdiri atas 19 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Ayat 1 sampai dengan 5 dari surat ini adalah ayat-ayat Al Quran yang pertama sekali diturunkan, yaitu di waktu Nabi Muhammad s.a.w. berkhalwat di gua Hira'. Surat ini dinamai Al 'Alaq (segumpal darah), diambil dari perkataan Alaq yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Surat ini dinamai juga dengan Iqra atau Al Qalam.

1 - اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الَّذِىۡ خَلَقَ‌ۚ

Iqra bismi rab bikal lazii khalaq

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 2 - خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ‌ۚ‏

Khalaqal insaana min 'alaq

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3 - اِقۡرَاۡ وَرَبُّكَ الۡاَكۡرَمُۙ

Iqra wa rab bukal akram

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, 4 - الَّذِىۡ عَلَّمَ بِالۡقَلَمِۙ

Al lazii 'allama bil qalam

Yang mengajar (manusia) dengan pena. 5 - عَلَّمَ الۡاِنۡسَانَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡؕ

'Al lamal insaana ma lam y'alam

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 6 - كَلَّاۤ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَيَطۡغٰٓىۙ‏

Kallaa innal insaana layatghaa

Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas, 7 - اَنۡ رَّاٰهُ اسۡتَغۡنٰىؕ

Ar-ra aahus taghnaa

apabila melihat dirinya serba cukup. 8 - اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجۡعٰىؕ‏

Innna ilaa rabbikar ruj'aa

Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembali(mu). 9 - اَرَءَيۡتَ الَّذِىۡ يَنۡهٰىؕ

Ara-aital lazii yanhaa

Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? 10 - عَبۡدًا اِذَا صَلّٰىؕ‏

'Abdan iza sallaa

seorang hamba ketika dia melaksanakan shalat 11 - اَرَءَيۡتَ اِنۡ كَانَ عَلَى الۡهُدٰٓىۙ

Ara-aita in kana 'alal hudaa

bagaimana pendapatmu jika dia (yang dilarang shalat itu) berada di atas kebenaran (petunjuk), 12 - اَوۡ اَمَرَ بِالتَّقۡوٰىۙ‏

Au amara bit taqwaa

atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)? 13 - اَرَءَيۡتَ اِنۡ كَذَّبَ وَتَوَلّٰىؕ

Ara-aita in kaz zaba wa ta walla

Bagaimana pendapatmu jika dia (yang melarang) itu mendustakan dan berpaling? 14 - اَلَمۡ يَعۡلَمۡ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰىؕ

Alam y'alam bi-an nal lahaa yaraa

Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat (segala perbuatannya)? 15 - كَلَّا لَٮِٕنۡ لَّمۡ يَنۡتَهِ ۙ لَنَسۡفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِۙ

Kalla la illam yantahi la nasfa'am bin nasiyah

Sekali-kali tidak! Sungguh, jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (ke dalam neraka), 16 - نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ‌

Nasiyatin kazi batin khaatiyah

(yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. 17 - فَلۡيَدۡعُ نَادِيَهٗ

Fal yad'u naadiyah

Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), 18 - سَنَدۡعُ الزَّبَانِيَةَ

Sanad 'uz zabaaniyah

Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah, (penyiksa orang-orang yang berdosa), 19 - كَلَّا ؕ لَا تُطِعۡهُ وَاسۡجُدۡ وَاقۡتَرِبْ۩

Kalla; la tuti'hu wasjud waqtarib

sekali-kali tidak! Janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah serta dekatkanlah (dirimu kepada Allah).