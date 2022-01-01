Az-Zalzalah - Kegoncangan
Surat ini terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyyah diturunkan sesudah surat An Nisaa'. Nama Al Zalzalah diambil dari kata: Zilzaal yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang berarti goncangan.
1 - اِذَا زُلۡزِلَتِ الۡاَرۡضُ زِلۡزَالَهَا
Izaa zul zilatil ardu zil zaalaha
Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat,
2 - وَاَخۡرَجَتِ الۡاَرۡضُ اَثۡقَالَهَا
Wa akh rajatil ardu athqaalaha
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,
3 - وَقَالَ الۡاِنۡسَانُ مَا لَهَا
Wa qaalal insaanu ma laha
Dan manusia bertanya, “Apa yang terjadi pada bumi ini?”
4 - يَوۡمَٮِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخۡبَارَهَا
Yawmaa izin tuhad dithu akhbaaraha
Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya,
5 - بِاَنَّ رَبَّكَ اَوۡحٰى لَهَا
Bi-anna rabbaka awhaa laha
karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) padanya.
6 - يَوۡمَٮِٕذٍ يَّصۡدُرُ النَّاسُ اَشۡتَاتًا ۙ لِّيُرَوۡا اَعۡمَالَهُمۡؕ
Yawma iziy yas durun naasu ash tatal liyuraw a'maalahum
Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua perbuatannya.
7 - فَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرًا يَّرَهٗ
Famaiy ya'mal mithqala zarratin khai raiy-yarah
Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya,
8 - وَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ
Wa maiy-y'amal mithqala zarratin sharraiy-yarah
dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.
Az-Zalzalah (Kegoncangan)