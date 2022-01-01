Az-Zalzalah - Kegoncangan

Surat ini terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyyah diturunkan sesudah surat An Nisaa'. Nama Al Zalzalah diambil dari kata: Zilzaal yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang berarti goncangan.

1 - اِذَا زُلۡزِلَتِ الۡاَرۡضُ زِلۡزَالَهَا

Izaa zul zilatil ardu zil zaalaha

Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, 2 - وَاَخۡرَجَتِ الۡاَرۡضُ اَثۡقَالَهَا

Wa akh rajatil ardu athqaalaha

dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya, 3 - وَقَالَ الۡاِنۡسَانُ مَا لَهَا‌

Wa qaalal insaanu ma laha

Dan manusia bertanya, “Apa yang terjadi pada bumi ini?” 4 - يَوۡمَٮِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخۡبَارَهَا

Yawmaa izin tuhad dithu akhbaaraha

Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, 5 - بِاَنَّ رَبَّكَ اَوۡحٰى لَهَا

Bi-anna rabbaka awhaa laha

karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) padanya. 6 - يَوۡمَٮِٕذٍ يَّصۡدُرُ النَّاسُ اَشۡتَاتًا ۙ لِّيُرَوۡا اَعۡمَالَهُمۡؕ

Yawma iziy yas durun naasu ash tatal liyuraw a'maalahum

Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua perbuatannya. 7 - فَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرًا يَّرَهٗ

Famaiy ya'mal mithqala zarratin khai raiy-yarah

Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, 8 - وَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

Wa maiy-y'amal mithqala zarratin sharraiy-yarah

dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.