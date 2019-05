Dalam tulisan sebelumnya, saya sudah menyinggung betapa mulianya malam lailatul qadar (malam ketetapan). Malam tersebut merupakan malam yang memiliki kemuliaan lebih baik dibandingkan 1.000 bulan. Selain itu, pada malam lailatul qadar juga akan dituliskan takdir (ketetapan) selama setahun. Oleh karena itu, tak mengherankan apabila hasrat terbesar dari kaum muslimin sedunia, saat bulan Ramadan menghampiri adalah keinginannya untuk dapat merengkuh lailatul qadar. Seluruh kegiatan diarahkan untuk dapat menggapainya.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana cara kita untuk menggamitnya?

Rasulullah SAW telah banyak memberi arahan terkait datangnya lailatul qadar. Seperti dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa malam lailatul qadar akan jatuh pada malam-malam ganjil dalam sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Pendapat ini adalah yang terkuat berdasarkan hadis shahih, “Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW beri’tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dan beliau bersabda, Carilah malam lailatul qadar pada (malam ganjil) sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Begitu besarnya keistimewaan lailatul qadar ini, sehingga Rasulullah betul-betul mewanti-wanti agar kita tidak melewatkannya, walaupun dalam kondisi yang sulit sekalipun. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Carilah di sepuluh hari terakhir, jika seorang dari kamu merasa lemah atau tidak mampu, maka janganlah sampai terluput tujuh hari sisanya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain waktu, tanda-tanda malam lailatul qadar juga diungkapkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya: “Pagi hari malam lailatul qadar, matahari terbit tidak menyilaukan, seperti bejana hingga meninggi.” (HR. Muslim). Sementara Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda: “(Malam) lailatul qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak juga dingin, (dan) keesokan harinya sinar matahari melemah kemerah-merahan.” (HR. Ath-Thayalisi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Bazzar dengan sanad hasan).

Jika waktu dan tandanya sudah kita ketahui, maka apa yang seharusnya dilaksanakan pada malam lailatul qadar?

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa melakukan qiyam (salat) pada malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari dan Muslim). Selain itu, pada malam itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa pada malam tersebut. Telah diriwayatkan dari Sayyidah ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha, bahwasanya beliau bertanya: “Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tahu kapan malam Lailatul Qadar (terjadi), apa yang harus aku ucapkan?” Beliau maka rasulullah menjawab “ Ucapkanlah: Allahumma innaka ‘afuwwu tuhibbul ‘afwa fa’fu anna (Ya Allah, Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah hamba)” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad sahih)

Sudah sepatutnya, pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan ini, kita mengencangkan hati untuk memperbanyak ibadah kepada Allah SWT, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha berkata: “Rasulullah bersungguh-sungguh (beribadah apabila telah masuk) sepuluh hari terakhir yang tidak pernah beliau lakukan pada malam-malam lainnya.” (HR. Muslim).

Tanpa harus menyibukkan diri untuk melihat tanda-tanda turunnya lailatul qadar, kita sudah seharusnya untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, dan lebih memaksimalkannya lagi pada 10 akhir bulan Ramadhan. Bukti bahwa kita berjumpa dengan lailatul qadar tentu akan terlihat pada keseharian kita. Karena semua amal ibadah yang diterima oleh Allah, termasuk perjumpaan kita dengan malam lailatul qadar, akan berdampak pada perbaikan sikap dan perilaku kita sehari-hari, baik sebagai warga masyarakat maupun pejabat.

Mari kita sambut malam lailatul qadar disertai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk menjadi hamba Allah yang semakin taqwa yang terimplementasi dalam sikap dan perilaku kita yang semakin sempurna.

Hatta Rajasa

Menko Perekonomian RI

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)

