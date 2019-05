SEBAGAI insan beriman, perjumpaan dengan Ramadan merupakan saat yang paling Indah dan pastinya dinanti-nantikan. Karena itu, kita mengucapkan Marhaban ya Ramadan atau Selamat Datang Bulan Ramadan.

Marhaban diambil dari kata ‘Rahb’ yang berarti ‘Luas’. Artinya, seseorang yang menyambut Ramadan adalah dia yang menyediakan tempat yang luas di rumah, kantor, serta di mana saja untuk Ramadan. Sehingga, Ramadan bebas mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi bertaqwa.

Dalam Bahasa Arab, selamat datang juga bisa disebut dengan "Ahlan wa sahlan”. Kalimat tersebut merupakan kepanjangan dari “Asbahta ahlan lii, wa dakholta sahlan ila baiti” (Engkau telah menjadi saudaraku dan Engkau masuk ke rumahku dengan segala kemudahan).

Ketika kalimat ini kita sampaikan dalam konteks Ramadan, maka konsekuensinya Ramadan telah menjadi saudara kita. Karena itu, jangan persulit dia untuk masuk ke rumah kita.

Memasuki Ramadan tanpa persiapan sama saja dengan mempersiapkan kegagalan untuk meraih ampunan Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Amat merugi/hina seseorang yang Ramadan masuk padanya kemudian Ramadan pergi sebelum diampuni dosanya." (HR. At Tirmidzi, Ahmad, Al Baihaqi, At Thabrani, dan di-shahihkan Al Albani dalam 'Shahih Al Jaami', No. 3510).

Mempersiapkan sesuatu sebelum tiba masanya adalah aplikasi dari ketaqwaan serta tujuan besar dari diperintahkannya manusia berpuasa. Allah SWT berfirman:

"Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS: Al Hasyr 18).

Penyambut dan perindu Ramadan sudah bersemangat sejak Bulan Rajab dan Sya’ban. Siapa yang lemah ibadahnya di dua bulan itu, pastinya dia akan lebih lemah lagi di Ramadan.

Ulama Hasan Al Bashri mengatakan, ”Saya menanam di Bulan Rajab dan saya menuai di Bulan Ramadan. Orang-orang tidak akan pernah memetik kebaikan jika tidak menanamnya."

Diceritakan, bahwa Amr bin Qois, saat memasuki Bulan Sya’ban, beliau menutup tokonya dan lebih menyibukkan diri dengan membaca Alquran. Inilah rahasia dahsyatnya interaksi salafus shalih dengan Alquran saat Ramadan. Ternyata amalan-amalan itu dibangun dan dibiasakan sejak sebelum datangnya Ramadan.

Abu Bakr Al Balkhi berkata, “Bulan Rajab saatnya menanam. Bulan Sya'ban saatnya menyiram tanaman, dan Bulan Ramadan saatnya menuai hasil. Bulan Rajab seperti angin, Bulan Sya'ban bagaikan mendung, dan Bulan Ramadan bagaikan hujan. Siapa yang tidak menanam di Bulan Rajab, lalu tidak menyiram tanamannya di Bulan Sya'ban, maka jangan berharap dia bisa menuai hasil di Bulan Ramadan.”

Kesimpulan dari pernyataan Abu Bakr Al Balkhi adalah bahwa sebuah kebaikan perlu direncanakan dan dipersiapkan. Sehingga, kita tidak sekadar melakukan kebaikan, tidak sekadar berpuasa, tidak sekadar salat, tidak sekadar membaca Alquran, dan lainnya.

Bukankah para pelaku kejahatan juga mempersiapkan rencana mereka agar tidak terendus orang lain. Bila kejahatan saja disiapkan dengan matang, mengapa kebaikan tidak.

Imam Ali RA mengingatkan, ”Kebaikan yang tidak tersusun rapih akan dikalahkan dengan kebatilan yang terencana.”

Setan melakukan rencana untuk merusak ibadah Ramadan kita. Karenanya, kita perlu mempersiapkan amal-amal terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Dengan begitu, kita tidak tumbang sebelum Ramadan berakhir.

Ada tiga persiapan agar Ramadan menjadi lebih bermakna dan berkualitas:

1. Persiapan keilmuan, dengan membaca beberapa referensi buku seputar Ramadan, seperti Hadist-Hadist Palsu Seputar Ramadan karya Prof Dr KH Ali Mustafa Ya'qub, Ramadhan di Rumah Kita karya Dr Akram Ridha, Fiqh Puasa karya Dr Yusuf AlQaradhawi, dan buku yang membahas tentang pembatal puasa modern seperti endoskopi, suntik, anastesi, dan lain lain.

2. Persiapan spiritual, dengan meningkatkan ibadah sebelum memasuki Ramadan, yaitu membiasakan membaca Alquran, Salat Duha, Salat Tarawih/Tahajud, dan lainnya.

3. Persiapan finansial, dengan mempersiapkan uang karena Ramadan adalah saatnya untuk berbagi atau meningkatkan kepedulian kepada sesama. Di Bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW bersedekah seperti angin yang berembus.

Ramadan karim, Ramadan mulia. Jangan biarkan hari-hari Ramadan berlalu tanpa prestasi ibadah.

Ustadz Faisal Kunhi, anggota Korps Da’i PKPU

