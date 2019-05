Suatu ketika Rasulullah Saw kehilangan seorang pemuda yang biasa membersihkan masjid, beliau bertanya kepada para sahabatnya. Ternyata ia telah meninggal. Beliau bersabda, “Tidakkah kalian mengabarkan kepadaku?”Dia (Abu Hurairah) berkata, “Seolah-olah mereka meremehkan kedudukan pemuda tersebut.” Nabi Saw bersabda, “Tunjukkan kepadaku kuburannya!” Mereka pun menunjukkannya. Selesai menshalatinya Beliau Saw bersabda, “Sesungguhnya kuburan ini penuh kegelapan bagi penghuninya, tetapi Allah meneranginya dengan doaku.”(HR. Al-Bukhari Muslim).

Setiap muslim, terutama laki-laki wajib memakmurkan masjid-masjid Allah Swt dengan berbagai ibadah dan ketaatan. Tidakkah kita ingin mendapat gelar mukmin sebagaimana Allah Swt menyifati orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid-Nyasebagai orang-orang mukmin?

Firman-Nya:

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan harik emudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.(QS. at-Taubah:18)

Bahkan Nabi Saw. memperjelas dalam sabdanya, “Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi)

Kata ‘imarah, dan ta’mir (memakmurkan) adalah bahasa Arab yang juga memiliki banyak arti, di antaranya: menghuni, mendiami, menetapi, menyembah, mengabdi, berbakti, membangun, mendirikan, mengisi, memperbaiki, mencukupi, menghidupkan, menghormati, dan memelihara. Memakmurkan masjid perlu tahapan-tahapan yang kongkrit. Bisa diawali dengan berbagai definisinya secara maknawidan diakhiri definisi hakikinya, yaitu membangun fisik masjid.

Tahapan pertama memakmurkan masjid adalah dengan mengikat hati dengan masjid. Dalam artian menjaga shalat berjama’ah di masjid. Sehingga tidak heran ketika ia menjadi salah satu dari tujuh golongan yang akan Allah Swt naungi pada hari akhir nanti. NabiSaw bersabda, “Ada tujuh golongan yang akan Allah naungi mereka pada hari tiada naungan selain naungan Allah yaitu: … -diantaranya-: “dan seorang yang terikat (hatinya) dengan masjid …” (HR. Al-Bukharidan Muslim dari Abu Hurairah)

Rasulullah Saw bersabda, “Barangsiapa pergi pagi hari ke masjid, atau petanghari, akan Allah sediakan untuknya tempat di syurga setiap kali dia pergi (pagi atau petanghari).”(HR. Al-Bukharidan Muslim dari Abu Hurairah).

Dalam hadits lainnya Nabi Saw bersabda, “Tidakkah kamu mau aku tunjukkan apa yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang berat, memperbanyak langkah ke masjid dan menanti shalat setelah shalat. Itulah penjagaan sesungguhnya, itulah penjagaan sesungguhnya.”(HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Selanjutnya yang bisa dilakukan dalam memakmurkan masjid adalah dengan tilawah al-Quran dan tadabbur, mengkaji kandungannya bersama-sama di dalam masjid Nabi Saw. memberikan motivasi lewat sabdanya, “… dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid), untuk membaca Kitabullah (alQuran) dan mempelajarinya di antara mereka melainkan akan turun ketentraman kepada mereka, rahmat akan menyelimuti mereka, para malaikat menaungi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisi-Nya … ” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Allah Swt mencela orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari dzikir, menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidNya, Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang paling aniaya. Firman-Nya: “Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk kedalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.” (QS. Al Baqarah:114)

Maknanya bahwa orang-orang yang menghidupkan masjid-masjid dengan dzikrullah dan memerintahkan manusia kepadanya merupakan sebaik-baik amal dan jauh dari perbuatan aniaya.

‘Aisyah Ra. menceritakan bahwa “Rasulullah Saw memerintahkan para sahabat untuk membangun masjid-masjid di perkampungan-perkampungan, (lalu) dibersihkan dan diberi wewangian.”

Definisi hakiki dan bentuk yang paling utama dari memakmurkan masjid adalah bina al-masjid (membangunfisik masjid). Sabda Nabi Saw: “Barangsiapa membangun masjid –karena mengharap wajah Allah- maka Allah akan membangunkan untuknya yang semisalnya di dalam syurga.”(HR. Al-Bukharidan Muslim). Dan dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafal: “rumah di dalam syurga.” Namun keutamaan tersebut hanya bisa dicapai dengan ikhlas, membangunnya semata-mata karena Allah dan mengharap wajah Allah sebagaimana teks hadits di atas.

Adapun bila membangun masjid dengan niat ingin riya (dilihat) dan sum’ah (dipuji)oleh orang lain atau hanya untuk berbangga-banggaan semata maka ia tidak akan memperoleh keutamaan ini. Dan jika hal ini merajalela di atas muka bumi maka itu salahsatu pertanda dekatnya hari kiamat. Nabi Saw bersabda, “Tidaklah kiamat akan datang sehingga manusia berbangga-banggaan dalam (membangun) masjid-masjid.” (HR. Ahmad)

Membangun masjid adalah bentuk pemakmuran masjid yang paling utama. Karena dengan mendirikan masjid berarti memberikan fasiltas bagi orang lain untuk beribadah di dalamnya. Dan dalam sabdanya Rasulullah Saw menyebutkan orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapatkan pahala seberat dengan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Semakin banyak orang yang beribadah dalam masjid yang kita bangun, semakin banyak pula pahala dan keberkahan yang kita dapat.

