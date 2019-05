Salah satu pintu yang dibuka Allah SWT untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah melalui sedekah. Islam menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah. Dan Ramadan, amalan ini lebih dianjurkan lagi. Demikianlah sepatutnya akhlak seorang mukmin, yaitu dermawan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada umat Islam untuk menjadi orang dermawan serta pemurah, sebagaimana hadits Rasul SAW:

“Sesungguhnya Allah Ta’ala itu Maha Memberi, Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia, Ia membenci akhlak yang buruk”. (HR Al Baihaqi, dishahihkan Al Albani dalam Shahihul Jami’, 1744)

Pelit dan bakhil bukanlah akhlak seorang mukmin sejati. Begitu juga, sifat suka meminta-minta, bukanlah ciri seorang mukmin karena seorang mukmin itu banyak memberi.“Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta.” (HR Bukhari No.1429, Muslim No.1033)

Sifat dermawan jika didukung dengan tafaqquhfiddin, mencari ilmu agama dengan baik, terkumpul dua sifat yaitu alim dan juud (dermawan), akan dicapai kedudukan hamba Allah yang paling tinggi. Rasulullah SAW bersabda: “Dunia itu untuk 4 jenis hamba: Yang pertama, hamba yang diberikan rizqi oleh Allah serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertaqwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim. Dan ia menyadari terdapat hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik.” (HR Tirmidzi, No.2325, ia berkata: “Hasan shahih”)

Rasul SAW teladan terbaik, yang paling dermawan dan kedermawanan beliau lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiallahu’anhuma: “Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril.Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Alquran. Dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus.” (HR Bukhari, No.6)

Ramadan merupakan momen spesial sehingga beliau lebih dermawan lagi. Bahkan kedermawanan Rasulullah SAW dikatakan melebihi angin yang berhembus, sangat ringan dan cepat dalam memberi, tanpa banyak berpikir, sebagaimana angin yang berhembus cepat.

Dan sudah selayaknya kita memiliki semangat yang sama untuk bersedekah lebih sering, lebih banyak dan lebih bermanfaat, melebihi di bulan-bulan lainnya. Rasulullah SAW juga memberi teladan untuk lebih bersemangat dalam bersedekah di bulan Ramadan karena bersedekah di bulan ini lebih dahsyat dibanding sedekah di bulan lainnya. Diantara keutamaan sedekah di bulan Ramadan adalah:

1. Puasa digabungkan dengan sedekah dan salat malam sama dengan jaminan surga

Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang agung, pahala puasa tidak terbatas kelipatannya.“Setiap amal manusia akan diganjar kebaikan semisalnya sampai 700 kali lipat. Allah Azza Wa Jalla berfirman: ‘Kecuali puasa, karena puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya.'” (HR Muslim No.1151)

Dan sedekah, telah kita ketahui keutamaannya. Kemudian salat malam, ibadah yang agung, dapat menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda:“Orang yang salat malam karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu.” (HR Bukhari No.37, 2009, Muslim, No. 759)

Ketiga amalan agung ini terkumpul di bulan Ramadan. Jika semuanya dikerjakan, balasannya adalah jaminan surga. “Sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dariluar. Allah menganugerahkannya kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa, dan salat dikala kebanyakan manusia tidur.” (HR AtTirmidzi No.1984, Ibnu Hibban di Al Majruhin 1/317, dihasankan Ibnu Hajar Al Asqalani di Hidayatur Ruwah, 2/47, dihasankan Albani di Shahih At Targhib, 946)

2. Mendapatkan tambahan pahala puasa dari orang lain

Betapa besarnya pahala puasa di bulan Ramadan. Jika kita bisa menambah pahala puasa kita dengan pahala puasa orang lain, maka pahala yang kita raih lebih berlipat lagi. Subhanallah! Inilah sedekah, dengan memberikan hidangan berbukapuasa untuk orang lain yang berpuasa. “Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikitpun mengurangi pahalanya.” (HR AtTirmidzi No.807, ia berkata: “Hasan shahih”)

Padahal hidangan berbuka puasa sudah cukup dengan tiga butir kurma, bahkan hanya segelas air. Sesuatu yang mudah dan murah untuk diberikan kepada orang lain. “Rasulullah SAW biasa berbuka puasa dengan beberapa ruthab (kurma basah), jika tidak ada maka dengan beberapa tamr (kurma kering), jika tidak ada maka dengan beberapa teguk air.” (HR At Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud, dishahihkan Al Albani di Shahih At Tirmidzi, 696)

3. Bersedekah di bulan Ramadan lebih dimudahkan

Salah satu keutamaan bersedekah di bulan Ramadan, tiap orang dimudahkan untuk berbuat amal kebaikan, termasuk sedekah. Namun, manusia mudah terpedaya godaan setan yang senantiasa mengajak manusia meninggalkan kebaikan.“Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus.” (QS Al A’raf: 16)

Di bulan Ramadan ini, Allah SWT mudahkan hamba-Nya untuk berbuat kebaikan.“Jika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu.” (HR Bukhari No.3277, Muslim No. 1079)

Dr. H. Nadirsah Hawari, Lc, MA

Dosen Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan Lampung

Korp Da'i Insiatif Zakat Indonesia (IZI)

(mbs)