“Lail” artinya malam, dalam syari’at Islam yang dinamakan malam adalah apabila matahari sudah tenggelam (Maghrib) sehingga adzan Shubuh. Dan istilah Qiyamullail adalah istilah yang digunakan untuk semua salat sunnah yang dilakukan setelah Salat Maghrib sehingga Shubuh, semua salat-salat sunnah yang dilakukan pada waktu malam, baik salat witir, salat tahajjud, salat hajat, salat taubat, salat tarawih, dan salat-salat sunnah lainnya dinamakan Qiyamullail.

Sedang Tahajjud berasal dari kata “Hujud” atau “Hajdah” yang berarti “tidur” atau “bangun dari tidur”, kata ini dalam bahasa Arab termsuk kata yang mempunyai dua arti yang berlawanan, oleh karenanya salat Tahajjud adalah salat malam yang dilakukan pada waktu orang-orang sedang lelap tidur, dan juga meliputi salat yang dilakukan pada waktu seseorang bangun dari tidur, salat Tahajjud dapat berarti kedua-duanya. Dari sini maka untuk salat Tahajjud ada yang mensyaratkan tidur terlebih dahulu dan ada pula yang memahami salat tahajjud sudah memenuhi syarat jika orang-orang sudah waktunya tidur.

Sedangkan salat Tarawih adalah Qiyamullail yang khusus pada bulan Ramadan, dan istilah ini muncul disebabkan orang-orang pada masa dulu mendirikan qiyamullail pada malam bulan Ramadan dengan sangat lama, sehingga setiap jeda dengan salam mereka beristirahat terlebih dahulu kemudian setelah segar kembali melakukan salat lagi. Karena salat ini selalu diselingi dengan istirahat yang agak lama, maka disebutlah dengan salat “Tarawih” yang artinya istirahat.

Bilangan Rakaat selalu menjadi bahan pertanyaan setiap bulan Ramadan tiba. Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama sebenarnya tidak begitu mempermasalahkan tentang jumlah rakaat salat Tarawih. Oleh karenanya seharusnya umat Islam juga bersikap lapang dada mengamati beragamnya jumlah rakaat salat tarawih, yang seharusnya diprioritaskan adalah saling menasihati antarsesama muslim agar dapat menghayati bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk taubat, bulan untuk istighfar, bulan untuk menjalin dan mempererat persaudaraan dan memperbanyak ketaatan. Dan Ramadan bukanlah bulan untuk mempertajam pertikaian dan memperbanyak perdebatan dan permusuhan antarsesama muslim.

Sebelum membahas tentang berapa jumlah rakaat salat tarawih, lebih baik menyimak terlebih dahulu riwayat-riwayat hadits tentang salat malam di bulan Ramadan. Di dalam shahih Bukhari dan Muslim disebutkan oleh ‘Aisyah bahwa Rasulullah saw tidak pernah menambah baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan dari 11 dan di riwayat lain disebutkan 13 rakaat, ‘Aisyah menekankan, “Jangan kamu tanya tentang bagus dan lamanya rakaat-rakaat tersebut”. Dengan mendasarkan pada hadits ini, maka ada orang yang salat tarawih dengan 8 rakaat.

Dalam riwayat lain, sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitab al-Muwattha’, dari hadits as-Saib bin Yazid yang menerangkan bahwa orang-orang pada zaman Umar bin al-Khattab menunaikan salat malam sebanyak 20 rakaat, mereka membaca surat-surat al-mi’in (surat-surat AlQuran yang jumlah ayatnya seratusan), dan pada zaman Utsman bahkan orang-orang bertahan dengan tongkatnya karena lamanya berdiri”. Hadits ini sanadnya shahih, demikian Imam an-Nawawi menyatakan di dalam kitabnya al-Majmu’ Syarh al-Muhaddzab. Dengan mendasarkan pada hadits ini, maka ada orang yang salat tarawih dengan 20 rakaat.

Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa pelaksanaan salat malam, baik yang salat 8 rakaat maupun yang 20, ada sesuatu yang diprioritaskan dalam keduanya, yaitu salat yang bagus dan lama. Sebagaimana penekanan di dalam hadits ‘Aisyah dan keterangan di dalam hadits as-Saib bin Yazid yang tersebut di atas. Sehingga jangan sampai seseorang terpancing dengan perdebatan jumlah, namun melupakan kualitas salatnya.

Bahkan, ada juga yang salat malam di bulan Ramadan lebih dari jumlah di atas, mereka mendasarkannya pada dalil tentang sunnahnya memperbanyak amal ibadah pada bulan Ramadan. Sebagaimana pesan Nabi saw kepada Rabi’ah bin Ka’b al-Aslami yang meminta kepada Nabi saw agar dapat berteman kelak di surga, maka Nabi saw memberikan saran kepadanya: “Tolonglah aku (agar permintaanmu terkabul) dengan kamu perbanyak sujud (salat), sebab tidaklah kamu sujud satu kali saja melainkan Allah akan mengangkat derajatmu, dan menghapuskan kesalahanmu” (HR. Muslim).

Juga ada dalil umum, bahwa Nabi saw menyatakan, “Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat, jika salah satu dari kamu semua takut Shubuh datang, maka salatlah satu rakaat sebagai witir dari salat yang telah kamu dirikan” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan mendasarkan riwayat-riwayat yang tidak membatasi jumlah ini, maka sejarah mencatat bahwa di masjid Nabawi pada zaman Imam Malik dan Imam Syafi’i, orang-orang salat tarawih sebanyak 36 rakaat. Oleh karena itu tidak ada perlunya saling menyalahkan dalam hal jumlah rakaat salat tarawih, justru yang perlu ditekankan adalah kualitas salat tarawihnya. Sudahkah seseorang mampu salat dengan khusyu’ dengan menjalankan salat yang sebagus mungkin dan dalam waktu yang lama?

Sebagian masyarakat ada yang salah mendefinisikan salat witir, salat witir dipahami sebagai salat penutup yang tidak boleh ada lagi salat sunnah setelah witir sehingga Shubuh. Sebenarnya salat witir bukanlah salat penutup, akan tetapi memang ada seruan dari Nabi saw yang menganjurkan agar seyogyanya menjadikan salat witir sebagai salat yang paling akhir di malam hari (HR. Bukhari dan Muslim).

Kata “witir” artinya ganjil, dan salat witir artinya salat sunnah yang dilakukan mulai setelah salat ‘Isya’ sehingga menjelang Shubuh dengan jumlah bilangan rakaat ganjil. Waktu pelaksanannya yang paling afdhal adalah di akhir malam setelah selesai melakukan qiyamullail.

Bagi yang sudah melakukan salat witir, lalu ingin mengerjakan salat malam lagi, maka ada hadits yang menyatakan, “Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam”. (HR. Abu Dawud, Nasa’i, dan Turmudzi). Jadi Salat witir hanya boleh dilakukan sekali saja dalam satu malam. Oleh karenanya bagi yang yakin mampu untuk menjalankan witir di akhir malam tentu ini lebih afdhal, akan tetapi jika di awal malamnya sudah salat witir dan di malam hari ingin salat lagi, maka salat malam, qiyamullail dan tahajjud tetap berjalan seperti biasa, hanya saja tidak boleh diakhiri dengan salat witir, sebab witir sudah dilakukan di awal malam.

Cara seseorang dapat mendapatkan Lailatul Qadar

Allah swt merahasiakan ketentuan waktu Lailatul Qadar, satu malam yang paling utama dalam satu tahun, yang setara dengan seribu bulan. Perahasiaan tersebut tentu ada hikmah yang besar, sehingga setiap muslim diharapkan akan senantiasa bersungguh-sungguh beribadah dari semenjak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Namun demikian, dari hadits-hadits Nabi saw didapati bahwa jika seseorang berkeinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar maka hendaklah mencarinya di sepuluh malam terakhir, dan ada ketentuan lebih khusus lagi yaitu pada malam-malam ganjil (malam 21, 23, 25, 27 dan 29). Adapun do’a yang dibaca jika mendapatkan malam tersebut adalah seperti yang ditanyakan oleh ‘Aisyah, “Aku bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, apabila aku mengetahui waktu lailatul Qadar, apakah yang mesti aku ucapkan pada saat itu?”

Beliau menjawab, “Katakanlah, Allahumma innaka ‘afuwwun, tuhibbul ‘afwa, fa’fu’anni (Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha pemberi ampunan yang mulia, suka memberi pengampunan, maka ampunilah diriku ini)”. (HR. Turmudzi).

I’tikaf

I’tikaf dalam bahasa artinya “menahan” atau “melarang”, adapun dalam istilah syari’ah I’tikaf adalah menahan diri untuk diam dan tinggal di masjid untuk beribadah, dan bertahan untuk tidak keluar dari masjid kecuali untuk urusan yang darurat. Rasulullah saw sendiri senantiasa beri'tikaf pada akhir bulan Ramadan selama 10 hari. Abdullah ibnu Umar ra meriwayatkan: "Adalah Rasulullah saw beri'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan" (HR. Bukhari Muslim). Hal ini dilakukan oleh beliau hingga wafat, bahkan pada tahun wafatnya beliau beri'tikaf selama 20 hari.

I’tikaf pada dasarnya hanya boleh dilaksanakan di masjid, adapun istilah mushalla (surau), jika surau tersebut digunakan untuk salat lima waktu dan berfungsi sebagaimana masjid, dan bukan untuk yang lain, maka diperbolehkan untuk i’tikaf di mushalla tersebut. Jika seseorang ingin beri’tikaf hendaklah berniat terlebih dahulu, hal ini untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan, sebab jika ada orang kebiasaannya tinggal di masjid tapi kalau tidak ada niat i’tikaf maka tidak dianggap sebagai ibadah. Dan i’tikaf bisa batal disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Keluar dari masjid, 2. Berhubungan badan.

H Didi Muhamad Turmudi Lc, MA

Pengasuh Pondok Pesantren Ibadurrahman Tasikmalaya

Email: dm_turmudzi@yahoo.com

Twitter: @TurmudziDm

FB: Didi Mohd Turmudzi

(mbs)