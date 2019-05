Islam pernah menorehkan tinta emas dalam lintasan sejarah dan peradaban dunia. Di mana pernah suatu kurun, risalah kenabian ini menguasai dua pertiga dunia. Kekuasaan Romawi, Persia dan Yunani yang dikenal digjaya saat itu, bertekuk lutut di bawah kekuasaan Islam. Kebaikan dan kemaslahatan Islam pun menyebarluas dari Jazirah Arabia tempat awal kelahirannya, hingga ke Eropa. Bahkan, puluhan dan ratusan tahun kemudian, pengaruhnya masih terasa menyebar ke berbagai pelosok dunia, hingga ke negeri kita, Indonesia.

Itulah masa di mana para sahabat Nabi Muhammad Saw, hidup. Di masa para kader dakwah Islam pertama binaan Muhammad Saw, Islam berjaya dan berhasil menorehkan tinta emas dalam peradaban dunia. Sungguh suatu generasi Islam yang luar biasa, yang istimewa, generasi yang tidak pernah akan terlahir kembali setelah itu.

Karena keistimewaan generasi sahabat Nabi saw merupakan suatu generasi yang memiliki prestasi peradaban luarbiasa yang belum pernah terlampaui oleh generasi-generasi mana pun sesudahnya.

Lantas, apa keunikan para sahabat Nabi Saw ini sehingga mereka disebut sebagai generasi awal yang unik dan menawan? Satu di antaranya yang cukup dominan adalah pensikapan mereka terhadap firman Allah dan Rasul-Nya. Di mata mereka, Alquran dan Sunnah tak sekadar pesan biasa yang tak bermakna. Lebih dalam dari itu, Qur’an dan Sunnah telah menjadi pegangan dan pedoman hidup sehari-hari mereka. Tak ada satu persoalan hidup di jalani, kecuali disandarkan kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Islam telah menjadi menjadi way of live generasi awal Islam tersebut.

Meski saat itu secara popularitas ideologi dan agama Romawi, Persia dan Yunani cukup menguasai dan menggiurkan, namun hal itu sama sekali tidak menggoyahkan keyakinan mereka untuk tetap berpegang teguh pada petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya Saw. Tak sakadar menarik hati, Islam telah mendarah daging dalam diri para sahabat.

Tak hanya itu, di mata para sahabat Nabi saw, Alquran dan Sunnah Rasul tidak sebatas materi untuk konsumsi intelektual mereka semata atau sesuatu untuk dibangga-banggakan kepadak halayak. Tapi, benar-benar suatu perintah yang datangnya dari Allah Yang Maha Kuasa kepada makhluknya untuk segera dilaksanakan dan diamalkan, tanpa terkecuali dan banyak bertanya. Sami’nawaatha’na, kami dengar dan kami taati.

Itulah mengapa saat itu Madinah pernah dibanjiri khamar, arak dan minuman keras lainnya. Bukan karena mereka tidak menyukai khamar, minuman yang telah menjadi kegemaran bangsa Arab turun temurun. Bukan pula karena merepotkan mereka. Mereka membuang khamar yang ada di rumah-rumah mereka keselokan-selokan di Madinah karena telah turun ayat tentang pelarangan khamar. Para sahabat menumpahkan khamar karena ketaatan mereka kepada perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Saat itu, Madinah digambarkan banjir dengan arak, minuman keras yang di buang oleh para sahabat,

Ketaatan menjalani perintah Allah dan Rasul-Nya, tak hanya ditunjukkan oleh para sahabat saat itu. Contohnya, ketika perintah menutup aurat diturunkan, tanpa buang waktu dan berdebat, para Muslimah bersegera menutup aurat mereka dengan berbagai penutup kepala yang ada di rumah mereka. Yang memiliki bahan kain di rumah, mereka potong kain tersebut untuk dijadikan hijab, penutup diri mereka.

Sahabat nabi saw lainnya, menutup aurat mereka dengan taplak meja, korden atau kain apa saja yang tersedia di rumah yang bisa dipakai untuk menutup diri mereka. Mereka gegap gempita menyambut perintah Allah SWT dan Rasul-Nya untuk menutup diri dan berhijab, tanpa bertanya-tanya apa latarbelakang dan maksud perintah Allah tersebut. Perintah tersebut mereka jalani dengan kesungguhan hati, bukan dengan keterpaksaan, subhanallah.

Taat menjalani perintah Allah dan RasulNya inilah yang menjadikan para sahabat Nabi Saw terhormat di mata Allah dan RasulNya. Sikap ini pula yang membuat mereka tercatat sebagai generasi unik dan menawan yang mampu menorehkan tinta emas dalam lintasan sejarah dan peradaban dunia.

Oleh: Uztd Erha

Korps Da’i Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

(mbs)