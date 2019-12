Bulan Ramadan adalah momen yang sangat bagus untuk berkumpul bersama keluarga, terutama saat Lebaran nanti. Untuk urusan make-up, kamu bisa menyontek gaya Abel Cantika.

Untuk membantu kamu agar mudah memilih make-up look lebaran nanti, Okezone merangkum lima inspirasi make-up look yang cocok digunakan untuk Lebaran, yang diambil dari make-up look Abel Cantika di akun Instagram pribadinya @abellyc.

1. Simple Look

Kalau kamu suka dengan tampilan make-up ringan yang enggak tebal tetapi tetap membuat wajahmu terlihat fresh, kamu bisa coba simple look dari Abel Cantika yang satu ini. Make-up-nya terlihat tipis, tetapi blush on dan lipsticknya tetap on point. Untuk natural look seperti ini, kamu hanya memerlukan foundation, concealar, setting powder, mascara, blush on, highlighter, browcara dan pastinya, lipstick! Simpel banget, kan?

Baca Juga: OOTD Stylish Farah Adany, Pilot Cantik Berhijab yang Bikin Hati Adem Lihatnya

2. Look “Aman”

Nah, untuk yang satu ini, make-up Abel lebih menonjolkan warna oranye yang membuat wajahnya tampak lebih fresh. Seperti Summer Look, tampilan make-up ini pun hasilnya dewy dan cocok buat kamu yang suka dengan make-up yang sedikit lebih terang.

Untuk mendapatkan look “aman” ala Abel Cantika ini, kamu perlu menyiapkan: primer, foundation, face powder, blush berwarna sunset atau oranye, multistick crayon lipstick, lip gloss, highlighter, lashes, brow styler dan browcara.

Baca Juga: Nagita Slavina Tampil Berhijab, Auranya Kalem Banget

3. Smokey Eyes Look

Sebagian orang suka dengan make-up yang menonjolkan volume lebih di bagian mata. Untuk kamu yang termasuk ke dalam orang tersebut, kamu bisa nih ikutin smokey eyes look yang dibuat Abel. Tapi hati-hati, karena make-up seperti ini bisa membuat wajahmu terlihat lebih galak.

Kalau kamu tertarik mencoba smokey eyes look ini untuk Lebaran, kamu perlu mempersiapkan beberapa produk ini, yaitu: tape concealer, powder, glow highlighter, eyeshadow palette dengan warna-warna yang gelap, mascara, drawing eyebrow dan brow precise fiber volumizer agar alis tampak lebih tebal.

4. Natural Look Kalau kamu bukan tipe orang yang suka pakai make-up berlebihan tapi tetap mau terlihat flawless, kamu pastikan bakalan tertarik sama natural look dari Abel yang satu ini. Walaupun seperti enggak menggunakan make-up, tampilannya tetap kece. Untuk kamu yang tertarik sama look make-up ini, kamu memerlukan concealer, loose powder, eyeshadow palette, drawing eyebrow, mascara, blush on, highlighter dan yang terakhir adalah lipstick atau pun lip cream sesuai selera. 5. Glowing Look Zaman sekarang banyak banget orang yang tertarik untuk pakai make-up dengan settingan akhir yang terlihat glowing. Kalau kamu suka dengan make-up tipe ini, kamu harus coba glowing look dari Abel ini. Make-up ini cocok banget dipake untuk Lebaran dan memang ini adalah make-up look Abel di Lebaran tahun lalu. Kalau kamu mau coba re-create look Abel Cantika ini untuk Lebaran, kamu membutuhkan foundation matte, loose powder, brow styler, brow setter, lip cream, lip gloss, eyeshadow palette, highlighter, powder blush dan untuk settingan akhirnya adalah bronzer!