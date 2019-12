JIKA kita berbicara tentang supermodel dunia, hal yang pertama terlintas di kepala pasti keseksian dan lekuk tubuh indah yang dipamerkan di depan kamera. Terlebih lagi, memang banyak sekali model-model cantik dunia yang dikenal dengan keseksian mereka.

Namun, seiring berjalannya waktu, dunia permodelan tidak hanya menonjolkan keseksian modelnya saja melainkan juga kecantikan alami yang datang dari dalam diri para supermodel dunia. Zaman sekarang, sudah tidak asing terlihat banyak model wanita muslim yang mampu eksis walaupun mereka mengenakan hijab dan menutup seluruh auratnya saat berpose di depan kamera.

Tidak hanya itu, para model wanita muslim ini pun juga mampu menyaingi model lain hingga menjadi dikenal di seluruh dunia. Okezone melansir Mvslim, Kamis (9/5/2019) ini adalah tujuh model wanita muslim yang sekarang mengambil alih dunia mode.

1. Kadija Diawara

Kadija Diawara adalah model keturunan Mesir-Mali yang berbasis di New York. Dia membuat debutnya ke dunia permodelan di New York Fashion Week pada Februari 2018, berjalan untuk Chromatand Maki Oh. Tapi Kadija bukan hanya model, dia juga lulus dengan gelar sarjana dalam Neuroscience. Dalam sebuah wawancara dengan NYLON, dia mengatakan ingin sekolah kedokteran, tetapi fesyen selalu menjadi sesuatu yang dia minati.

2. Halima Aden





Halima Aden mungkin merupakan salah satu model wanita muslim yang mengenakan hijab paling terkenal saat ini. Model Somali-Amerika ini adalah model fesyen berhijab pertama yang menandatangani kontrak dengan IMG model. Dia sudah berjalan untuk beberapa landasan pacu termasuk Yeezy Musim 5, Max Maraand Alberta Ferretti dan juga telah tampil di sampul majalah seperti Allure, Vogue Arabiaand Glamour.

3. Maliah Idrissi





Mariah Idrissi adalah supermodel dunia asal Inggris dan pembicara publik keturunan Maroko-Pakistan. Dia pertama kali mendapatkan pengakuan atas penampilannya dalam kampanye H&M 2015 “Close the Loop”. Sebagai seseorang yang aktif di bidang kemanusiaan, dia juga berbicara untuk TEDxTeenin London pada 2016. Pembicaraannya disebut “Mengubah Wajah Fashion”. Mariah telah tampil di majalah seperti Teen Vogue, Elle, dan Marie Claire.

4. Shahira Yusuf

“Aku bukan Kendall Jenner, tapi aku seorang gadis muslim kulit hitam dari London timur yang akan memoles industri pemodelan,” ini adalah apa yang model Somalia-Inggris Shahira posting di akun Twitternya pada November 2017. Sejak dia ditemukan oleh Sarah Doukas, yang juga menemukan Kate Moss, Shahira telah tampil di Vogue Arabia, Elle, dan Vogue Inggris. 5. Taleedah Tamer

Taleedah Tamar adalah model Haute Couture pertama di Arab Saudi. Dia baru-baru ini melakukan debut di Paris Fashion Week dan berjalan untuk Antonio Grimaldi. Taleedah berusia 18 tahun dan memiliki ayah berkebangsaan Arab dan ibu berkebangsaan Italia, mantan model yang bekerja dengan Giorgio Armani. Kedua orang tuanya mendukungnya dalam mengejar karir model ini. 6. Ikram Abdi Omar

Model Somalia, Ikran Abdi Omar berjalan untuk London Modest Fashion Week sebelum debut dunianya yang besar di acara Molly Goddard FW’18. Ikran lahir di Swedia tetapi sekarang berbasis di Bristol di mana dia bergabung dengan manajemen di London, agen tempat Halima Aden pertama kali masuk. Dia juga berhasil masuk ke Dazed 100 tahun ini. 7. Adesuwa Aighewi

Adesuwa Aighewi adalah super model dunia kelahiran China-Nigeria, dibesarkan antara Amerika dan Nigeria. Dia telah berjalan untuk desainer ternama seperti Alexander Wang, Louis Vuitton, Kenzo, Tommy Hilfiger dan masih banyak lagi. Saat ini, dia masuk ke dalam peringkat “Hot List” di models.com. Adesuwa tidak ingin menjadi supermodel dunia selamanya karena dia ingin mengejar karir dalam membuat film dokumenter yang membantu mengubah cara orang memandang Afrika. Debutnya sebagai sutradara adalah pada keindahan dan keberhasilan lain wanita muslim di dunia.