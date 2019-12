Jika Anda tipikal orang yang suka menghabiskan waktu menunggu Maghrib atau ngabuburit dengan jalan-jalan, maka eksibisi yang ada di Senayan City Jakarta ini cocok jadi alternatif pilihan. Selain jadi tempat foto menarik, di sini Anda juga bisa belajar banyak tentang dunia fashion.

Adalah "Friendsip in a Box by Kami". Eksibisi ini diciptakan dalam rangka 10 tahun Kami berdiri sebagai brand modest fashion lokal yang cocok untuk ngabuburit. Selain itu, eksibisi ini juga diselenggarakan untuk mendekatkan konsumen Kami yang biasa disebut dengan #KamiPeople dengan brand kesayangan mereka.

"Eksibisi ini ada sebagai bentuk apresiasi Kami yang terus tumbuh sejak 10 tahun yang lalu. Instalasi yang ditampilkan pun menceritakan bagaimana akhirnya produk yang diciptakan Kami bisa ada di market," terang Corporate Secretary and Media Relations Kami, Deasy Damayanti pada Okezone baru-baru ini.

Deasy melanjutkan, di eksibisi ini pengunjung tidak hanya melihat bagaimana Kami secara dekat, tetapi dapat melakukan berbagai aktivitas yang disediakan.

Baca Juga: Kisah 3 Pertanyaan Rabi Yahudi ke Nabi dan Asal Muasal Kata Insya Allah

Saat Okezone merasakan langsung eksibisi ini, pengunjung diajak masuk ke dalam kisah hidup Kami di mana mereka mencoba memperkenalkan bagaimana motif atau desain DNA brand yang berasal dari alam hingga akhirnya produk tersebut ada di lemari konsumennya.

So, ada apa saja di sini?

Di awal, Anda akan diperkenalkan dengan inspirasi motif Kami dan bagaimana Kami menentukan bahan yang akan digunakan. Area ini bisa jadi spot foto yang menarik dan beda dari biasanya.

Kemudian, Anda akan bertemu dengan area fashion show digital room. Di sini Anda akan melihat peragaan busana Kami secara digital dan sekaligus merasakan nonton fashion show di row pertama.

Setelah itu adalah ruang inspirasi. Di area ini Anda akan melihat bagaimana tumbuhan, alam, dan bumi menjadi ide dari pembuatan koleksi Kami. Di area ini Anda bisa membaca kutipan yang menarik.

"Inspirasi datang dari semua yang ada di sekitar kami. Dari hal-hal biasa yang sederhana hingga keajaiban alam. Kami menemukan pesona kegembiraan di dalam dan di antara keduanya".

Beranjak ke area yang lebih intim, yaitu ruang engagement di mana Anda bisa merasakan kedekatan antara Kami dengan Anda. Di sini terpajang beberapa foto pelanggan Kami dan beberapa curhatan yang ditujukan untuk Kami. Cocok banget untuk ngabuburit bersama teman-teman.

Setelah itu Anda bisa masuk ke area yang paling luas yaitu Kami Workshop. Di sini Anda akan diajak mengenali Kami mulai dari proses kreatif hingga akhirnya koleksi jadi. Menariknya, di ruang ini Anda akan melihat beberapa "quotes" yang ditulis di dinding instalasi dan hal ini yang membuat Sarah Sofyan atau yang biasa dikenal dengan Sarsof tertarik.

"Aku suka sekali adanya quotes di dinding ini. Itu kayak mereka tapi digambarkan dengan kalimat-kalimat kecil ini. Misalnya ada kalimat; 'Motifnya cakep sih, tapi kayak daster nggak sih?' Itu aku dengan baca itu saja bisa tahu tim Kami. Personal touch banget kalau menurut aku," papar Sarsof.

Dan di area terakhir ialah pop-art mart Kami. Di sini Anda bisa membeli produk terbaik Kami dan ada yang spesial yaitu ada koleki hari raya yang khusus hanya bisa dibeli di Blibli.com dengan harga yang terbilang murah.

Ada yang menarik, selain bisa keliling di eksibisi ini, Anda juga bisa ikut berkegiatan dengan membuat desain yang disediakan di workshop area. Desain yang paling menarik akan dijadikan contoh untuk desain koleksi Kami selanjutnya. Jadi, selain seru-seruan berfoto dan berbelanja, Anda juga terlibat langsung dalam menentukan desain koleksi Kami.

So, tertarik untuk mendatangi eksibisi unik ini? Jangan sampai kelewatan, "Friendship in a Box by Kami" masih ada sampai 17 Juli 2019.