MOMEN ngabuburit nggak akan terulang lagi selain di Ramadan. Banyak orang akhirnya memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu kembali dengan teman lama dan akhirnya buka puasa bersama.

Ada banyak pilihan aktivitas ngabuburit yang bisa dicoba, tapi Okezone punya rekomendasi menarik yang sayang untuk tidak dicoba. Adalah ngabuburit ke Danau Sunter, Jakarta Utara. Danau ini memang bukan sesuatu yang indah dipandang, tetapi angin sepoi-sepoi dan juga rasa membaur dengan masyarakat lain yang membuat suasana ngabuburit di sini berbeda dengan tempat lain.

Berdasar pantauan langsung Okezone di lapangan, pada pukul 17.00 sudah banyak warga sekitar yang duduk-duduk di tepian danau. Beberapa dari mereka ada yang asyik dengan ponselnya sendiri, ada juga yang bercengkrama dengan teman dekat atau pasangan resminya. Tawa riang mereka sesekali terdengar kencang dan membuat orang sekitar menengok ke arahnya.

Sementara itu, di tengah danau, bebek-bebekan yang dikendarai dengan dikayuh berkeliling tak tentu arah. Asal sudah dikayuh dan bersama dengan keluarga di atas sana, sudah seru dan waktu terbuang tanpa terasa.

Untuk bisa menikmati fasilitas ini di hari biasa, Anda mesti membayar Rp 20 ribu per setengah jam. Berbeda dengan hari libur yang harganya Rp 20 ribu per 20 menit. Nah, kalau Anda tertarik untuk naik bebek-bebekan malam hari, maka harga yang ditawarkan ialah Rp 25 ribu per satu jam. Harga ini juga berlaku di malam minggu.

Salah seorang anak menjelaskan kalau dirinya pengin sekali main bebek-bebekan karena aktivitas ini seru. "Aku bisa keliling danau naik bebek terus difoto sama mama," kata Nisa dengan ceria.

Nah, di sisi lain, ada beberapa pria paruh baya dan juga dewasa muda yang asyik memancing. Mereka setia menanti umpan dimakan ikan dan pancingan pun siap untuk bekerja.

Beberapa lainnya ada juga yang menggunakan pancingan khas di mana kail-nya berbentuk jaring dan ini ternyata memungkinkan ikan masuk ke perangkap lebih mudah. Dijelaskan Imran, mancing jadi aktivitas hariannya selama Ramadan ini.

"Ngabuburitnya mancing emang. Jadi, kalau dapet ikan, tinggal goreng buat makan malem atau buat sahur. Jadi, selain seru juga bermanfaat kalau bagi saya," kata Imran pada Okezone di tepi danau.

Kalau Anda tidak membawa pancingan, di sini juga ada penjualan alat pancingnya. Harganya mulai dari Rp 150 ribu hingga Rp 350 ribu. Jadi tidak usah khawatir kalau Anda awalnya cuma nongkrong dan pengin menjajal mancing. Dapet "encu" juga pula dari penjualnya.

Nah, kalau urusan makanan, sampai pukul 17.20 tidak terlihat begitu banyak penjual takjil. Kebanyakan di Danau Sunter ini pedagang makanan berat, seperti siomay, otak-otak, soto ayam, sate padang, mie ayam, nasi bebek, cilor, atau pun penjual minuman keliling. Hanya ada satu penjual takjil di dekat pos polisi.

Kalau Okezone dapat merangkum berapa rupiah yang Anda butuhkan untuk bisa menikmati buka puasa di Danau Sunter, budget yang paling aman itu sekitar Rp 35 ribu saja!

Jadi, untuk biaya main bebek-bebekan Rp 20 ribu. Lalu, Anda bisa membeli siomay, batagor, atau gorengan seharga Rp 10 ribu untuk sekadar membatalkan. Kemudian, Rp 5 ribu sisanya adalah beli minum. Sudah lengkap bukan? Jadi, seru-seruannya dapat, perut Anda pun cukup keyang dengan makan ringan membatalkan puasa.

