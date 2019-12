BAGI masyarakat dan diaspora Indonesia di New York, selain 17 Agustus, Lebaran adalah momen yang paling ditunggu. Selain untuk mencicipi hidangan khas lebaran, Idul Fitri merupakan kesempatan untuk bersua dan kumpul bersama masyarakat Indonesia yang merantau di negeri Paman Sam.

Tahun ini, perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H di New York yang jatuh pada hari Selasa, 4 Juni 2019 diselenggarakan di wisma Duta Besar RI di New Rochelle New York. Ada sekira 1.500 undangan hadir untuk merayakan Lebaran dan saling bersilaturahmi satu sama lain.

"Senang sekali tahun ini bisa berlebaran bareng para Dubes, bersilaturahmi dengan masyarakat Indonesia dengan suasana santai- penuh kekeluargaan di Wisma Indonesia di New Rochelle," tutur Rusdan, lulusan Hulth International Business School di Boston.

"Serasa di rumah sendiri, apalagi sambil menikmati Opor Ayam yang mengobati kangen sama kampong halaman," tambahnya.

Zaenal Agus Mulyadi melanjutkan, ini adalah kali pertama dia berlebaran di luar negeri. "Tidak menyangka komunitas Islam di Amerika ternyata besar juga,” tuturnya yang sedang mengunjungi putrinya yang bekerja di New York.

Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dubes Dian Triansyah Djani, mengungkapkan kebahagiaan dan suatu kehormatan yang luar biasa bahwa PTRI New York bersama KJRI New York dapat merayakan Idul Fitri bersama masyarakat dan diaspora Indonesia di wilayah New York City dan sekitarnya.

“Persiapan sudah dilakukan sejak dua bulan lalu karena kami ingin memberikan lebaran yang berkesan bagi warga kita di perantauan,” ujar Dubes Djani di New York.

Selain opor ayam, menu khas lebaran yang disajikan termasuk lontong cap gomeh, gulai kambing, bakso, telor pindang, sambal goreng ati, dan sate ayam. Keistimewaan idul Fitri di Wisma New Rochelle PTRI New York juga dimeriahkan dengan kudapan khas Indonesia yaitu lumpia, risoles, kue lapis Surabaya, termasuk es teller, pudding dan es kopi yang menyegarkan di kala musim panas di New York. Deputi Watap RI, Mohammad Koba sampaikan harapan agar di tahun-tahun mendatang PTRI New York dan KJRI New York dapat terus bekerja sama merayakan lebaran bersama masyarakat dan diaspora Indonesia di New York dan sekitarnya.