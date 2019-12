View this post on Instagram

Sungguh seorang sahabat tidak layak disebut sahabat jika dirinya belum diuji dalam tiga kesempatan; pertama, pada saat dirimu membutuhkannya. Kedua; bagaimanakah sikap yang dirinya tunjukkan di delakangmu, dan ketiga yaitu; bagaimana sikapnya setelah kematianmu, (Ali bin Abi Thalib).” . . . Jadilah sahabat yang selalu mengajarkan kebaikan,mengingatkan jika ada salah...bukan mengadu domba ataupun mengumbar aibnya❤️ . . Dress @umadaily

A post shared by adeliapasha (@adeliapasha) on May 29, 2019 at 12:59am PDT