Cuaca ekstrem tengah melanda Kota Jeddah, Arab Saudi. Menurut laporan, suhu udara Kota Jeddah dan beberapa daerah di Arab Saudi mencapai 50 derajat Celcius sejak Jumat lalu. Ini merupakan suhu paling panas selama 9 tahun terakhir.

Ayman Ghulam selaku Chairman of The General Authority for Meteorology and Environment Protection mengonfirmasi kebenaran cuaca ekstrem yang tengah melanda Kota Jeddah. Ia mengatakan, suhu ini telah menyentuh angka tertinggi.

(Foto: Onedio)

Ghulam menambahkan, suhu ekstrem ini fluktuatif mengingat musim panas sudah mulai menyelimuti kawasan Timur Tengah sejak 1 Juni hingga Agustus mendatang.

"Cuaca ekstrem disebabkan oleh angin timur yang merupakan hasil dari seasonal depression," ujarnya seperti dilansir Saudi Gazette, Selasa (25/6/2019).

Kendati demikian, Ghulam mengatakan, cuaca ekstrem saat ini bukanlah suhu terpanas yang pernah melanda Jeddah. Pada 2010, suhu kota ini sempat menyentuh angka 52 derajat Celcius yang juga bertepatan dengan musim panas.

Juru bicara pemerintah setempat Hussain Al Qahtani menyebutkan beberapa suhu udara di sejumlah tempat di Kota Jeddah yang mengalami kenaikan. Seperti di Bandara International King Abdulaziz yang suhunya mencapai 48 derajat Celcius, di kawasan Yanbu 43 derajat Celcius, dan 47 derajat Celcius di Kota Arafat, Mekkah. Suhu ekstrem ini juga dibarengi dengan hembusan angin panas sehingga membuat para penduduk di kawasan perumahan Red Sea Coastal City jatuh sakit dan kelelahan. Seorang Climatologist dan Peneliti Cuaca, Abdulaziz Al Hossa mengatakan, Kota Jeddah akan terus dilanda cuaca ekstrem untuk tiga hari kedepan. "Ini akan sangat mengkhawatirkan bagi para penduduk maupun wisatawan. Namun suhu akan menurun di malam hari," katanya.