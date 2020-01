Jagat maya diramaikan parodi soundtrack film Aladdin A Whole New World bikinan akun Youtube 3Way Asiska. Parodi ini memperlihatkan seorang berpenampilan layaknya orang Arab menyanyikan lagu A Whole New World dengan logat dan gaya busana kearab-araban.

Parodi yang diberi judul Aladdin Ngawur - A Whole New World versi Arab Full Qolqolah ini telah ditonton lebih dari 750.000-an kali dalam empat hari terakhir hingga Kamis (11/7/2019) malam WIB. Video yang dibuat untuk lucu-lucuan ini juga kerap diupload ulang di Youtube hingga media sosial lain. Bahkan sudah ada video reaksi atas parodi ini.

Video itu memperlihatkan seorang berpenampilan Arab, dengan (penutup kepala) dan baju khas menaiki permadani yang terbang di atas gurun pasir. Scene berikutnya menunjukkan seorang perempuan berhijab menyanyi di atas bangunan di tengah bangunan lain dengan atap kubah.

Keduanya lantas bertemu dan meneruskan bernyanyi A Whole New World di padang pasir dengan permadani terbang.

Menariknya, si pria menyanyikan lagu berbahasa Inggris dengan qolqolah atau logat Arab. Dengan pengucapan yang tak begitu jelas, Pria itu menyanyikan lagu dibalut gaya kocak.

Parodi ini mendapat tanggapan yang cukup ramai dari netizen. Ada pula yang menimpali dengan komentar-komentara kocak.

"hi, i am from philippines. we changed our service unit phone ringtone with this," Noel Paglinawan.

"Jasmine: 98 Editing: 97 Music: 98 Tajwid: 100 Aladdin: -95," F dghm.

"My sajadah listen to this, and now it become to magic carpet," Daniel Haqim.

"For your information this is a deleted disney scene,idk why the directors cut this away," honest man.

"This is what happens when Aladdin accidentally call satan instead of Genie," wisnu yogapraditya