Alhamdullillah Roger Danuarta Berislam . Siapa yang Allâh beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allâh sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk . Ikrar dua kalimah syahadat di laksanakan Tgl 29 Okt 2018 di bimbing oleh Ust Insan Mokoginta . Kami kel Besar @mualafcenteryogyakarta mengucapkan selamat buat saudara baru kita, ialah Mas Roger Danuarta, semoga Istiqomah dalam Iman dan Islam dan kedepan semakin Kaafah dalam menjalankan Syariah Islam , Aamiin . Video: Mas Herman Bin Mansur . #artis #artismualaf #artishijrah #mualaf #muallaf #mualafcenter #mualafcenterindonesia #mualafcenteryogyakarta #hijrah #masukislam #hidayah #indonesia